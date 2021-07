Igrzyska Olimpijskie

Kozakiewicz nie wystartuje w konkursie indywidualnym w Tokio!

Sobota, 17 lipca 2021 r. 17:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com / kierunektokio.pl

Zawodnik startujący w barwach sekcji pływackiej Legii Warszawa, Jan Kozakiewicz dziś dowiedział się, że podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio, nie będzie mógł wystartować w konkursie indywidualnym na 100 metrów stylem klasycznym. Legionista jest już w Japonii, gdzie wraz z kadrą szykuje się do startów, a tymczasem okazało się, że sześciu pływaków przebywających w Tokio w najbliższych godzinach będzie musiało wrócić do Polski, bowiem na IO w ogóle nie wystartuje.



Kozakiewiczowi pozostaje start w sztafetach 4x100 metrów stylem zmiennym. Jan Kozakiewicz na IO awansował właśnie dzięki rywalizacji sztafet. I dzięki temu, jako że żaden inny Polak nie zapewnił sobie minimum na IO na 100m stylem klasycznym, miał płynąć również w tej konkurencji indywidualnie. Mistrz Polski, czwarty pływak ostatnich mistrzostw Europy, tuż przed startem najważniejszej imprezy sportowej dla każdego sportowca dowiedział się, że w konkursie indywidualnym startować nie może.



Problem wynika z tego, że Polski Związek Pływacki wysłał zbyt długą listę (14 nazwisk) osób, które miały startować tylko w sztafetach. O cztery za dużo. Następnie zaś PZP próbował kombinować, licząc, że FINA włączy siedem osób zapisanych do rywalizacji sztafet, również do startów indywidualnych. Jako, że FINA zaprosiła tylko Kacpra Stokowskiego, sześciu Polaków w konkursach indywidualnych nie może startować na IO. Oprócz Jana Kozakiewicza, to Mateusz Chowaniec, Aleksandra Polańska, Paulina Peda, Jakub Kraska, i Alicja Tchórz. Następnie Polski Związek Pływacki dokonał wymiany trzech zawodników, aby skompletować poszczególne sztafety. I tym samym wiadomo już, że na IO w ogóle nie wystartują Alicja Tchórz, Aleksandra Polańska, Mateusz Chowaniec, Dominika Kossakowska, Jan Hołub i Bartosz Piszczorowicz - te osoby prawdopodobnie w najbliższych dniach wrócą do Polski.



Zawodnik pływackiej Legii, Jan Kozakiewicz w Tokio startować więc będzie tylko w sztafetach 4x100 metrów stylem zmiennym.