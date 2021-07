Skibicki: Bramka podcięła nam skrzydła

Niedziela, 18 lipca 2021 r. 08:15 Redakcja, źródło: polsatsport.pl

- Wniosłem trochę ożywienia do gry, ale ta pierwsza bramka podcięła nam skrzydła, Raków prowadził grę. W drugiej połowie było trochę ożywienia. Walczyliśmy do końca, widać to choćby po nosie Czarka Miszty i po nodze Andre Martinsa. Superpuchar jest dla Legii bardzo pechowy, bo już ósmy z rzędu przegrany. Miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie lepiej. To na pewno cenne doświadczenie dla mnie - powiedział po meczu z Rakowem Częstochowa Kacper Skibicki.