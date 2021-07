Boniek: Wiedziałem, że to będzie dobry mecz

Niedziela, 18 lipca 2021 r. 08:46 Redakcja, źródło: polsatsport.pl

- To był dobry wieczór dla polskiej piłki, dobrze się przyjęła ta tradycja, że gramy o Superpuchar Polski tydzień przed ligą. To był jeden z najlepszych meczów pod względem jakościowym - wyrównany, dobry, szybki, dużo walki, agresji, pressingu. Raków przez większą część spotkania sprawiał wrażenie drużyny, która jest bliższa zwycięstwa. Legia się nie poddała, walczyła do końca i zasłużenie zremisowała w końcówce. Wiadomo, że rzuty karne to loteria. Presję lepiej wytrzymali piłkarze z Częstochowy. Gratuluję im zdobycia Pucharu polski i Superpucharu Polski - ocenił spotkanie Legii z Rakowem Zbigniew Boniek.



- Wiedziałem, że to będzie dobry mecz. Widziałem Legię grającą dobrze kilka dni temu w eliminacjach do Champions League. Raków natomiast jest zawsze na początku sezonu dobrze przygotowany. Mają wymagającego trenera. Wiadomo było, że to będzie dobre i ciekawe spotkanie. Boisko to potwierdziło.