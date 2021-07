Złamany nos Miszty

Szczegółowe badania przeprowadzone dziś w nocy wykazały, że bramkarz warszawskiej Legii Cezary Miszta ma złamany nos. Do złamania doszło podczas sobotniego meczu o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa, kiedy to Miszta zderzył się z Sebastianem Musiolikiem. Mimo urazu, legionista zdołał dokończyć spotkanie i obronił jeden rzut karny. - Dostałem w nos, były emocje, adrenalina, nic nie czułem w trakcie meczu. Doktor chce zrobić badania, ale chyba nic mi nie jest. Wiedziałem, że muszę pomóc drużynie i wybronić chociaż jednego karnego - powiedział po spotkaniu z Rakowem bramkarz Legii, Cezary Miszta. fot. Woytek / Legionisci.com

Konrad - 45 minut temu, *.icpnet.pl Wielki szacun za charakter

W takim stanie jeszcze karnego wybronił odpowiedz

SFSP - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl A Musiolik powinien dostac czerwona za wejscie a P.Sedzia nic chyba mial tylko zolte !!!! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl Jeden z najlepszych na boisku w tym meczu. odpowiedz

Grzegorz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Szacunek odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.atman.pl Twardy chłopak i super. Nie popisali się natomiast sędziowie. Widać było wyraźnie, że Miszta trafił w piłkę, a spóźniony rywal uderzył go głową. Nie przekonuje mnie bredzenie komentatorów w tv, że "obaj szli do piłki". Bo obaj szli, ale jeden faulował. Za tego typu niebezpieczne zagranie żółta kartka odpowiedz

ROSOMAK - 2 godziny temu, *.chello.pl SZACUNEK odpowiedz

Marcel - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Szacun dla niego, że dał radę. Ale wiele osób i tak uważa, że piłkarze to takie płaczki, które przy byle dotknięciu zwijają się bólu. odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.net.pl Do wesela sie zagoi :) odpowiedz

FI(L)IP - 2 godziny temu, *.. Brawo Czarek! Czapki z głów za grę do końca i obronę karnego. Wracaj do zdrowia. odpowiedz

