Potencjalni rywale Legii w 3. rundzie el. LM

UEFA podzieliła drużyny na grupy przed poniedziałkowym losowaniem 3. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Legia trafiła do grupy 1. Grupa 1: Drużyny rozstawione: GNK Dinamo (Zagrzeb) / AS Omónia Lefkossías Olympiakós SFP (Pireus) / Neftçı Baku ŠK Slovan Bratysława / BSC Young Boys Berno Drużyny nierozstawione: NŠ Mura (Murska Sobota) / Łudogorec Razgrad Legia Warszawa / FC Flora Tallin Lincoln Red Imps FC / CFR Cluj Mecze tej fazy zostaną rozegrane 3-4 i 10-11 sierpnia.

Komentarze (29)

+ dodaj komentarz

dodaj

Mroczny - 21 minut temu, *.city-net.pl Tylko nie Grecy,z resztą jest szansa... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 49 minut temu, *.vectranet.pl Dinamo w zasięgu, słabo rozpoczeło sezon, sprzedali 2 podstawowych zawodników. A i nasz ulubieniec Sandro Kulawy Kulenowić, ma odejśc do Notingham, za 3 miliony Ojro z czego Legia ma 20% wpisane.. także skabnie 600 tysiecy cud marketingowo transferowy na plus... Berna według Transfermarketu 61 mlin wartośc, Legia 25, kasa nie gra....mysle że byłoby 70-30% dla Berna szans. Najgorzej Olimpiakos.. tu mega cieżko... odpowiedz

R@dzi00 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Poproszę o zestaw potencjalnych rywali Legii w fazie grupowej LM. odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wszystkie te drużyny są w zasięgu Legii. Tylko trzeba grać z większym rozmachem i polotem niż z Bodo czy z Rakowem. odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.chello.pl jak oni SuperPucharu nie potrafią wygrać w ośmiu edycjach to o czym my mówimy - nie ta półka odpowiedz

LM - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl LEGIA - Slovan oby tak bylo jezeli wywalczy awans bo po wczorajszym meczu wszystkiego mozna sie spodziewac !! odpowiedz

Kacperek - 1 godzinę temu, *.chello.pl GNK Dinamo Zagrzeb 0:2 Slaven Belupo wygral z Dinamo mecz rozegrany 16 Lipca,

Slaven prowadzi Dean Klafuric - dobrze jak Legia Trafi na Dinamo - Young a najgorzej bedzie miec z Olympiakosem . odpowiedz

Szymon - 1 godzinę temu, *.chello.pl Według mnie każda z 6 drużyn jest mocniejszą od Legii, więc większej różnicy nie ma na kogo trafimy. A po za tym nie ma co głowy sobie zaprzątać rywalem w 3 rundzie jak jeszcze tam nie awansowaliśmy. Jak poradzimy sobie z Flora to zobaczymy które 3 ekipy zostaną. A na razie to trenować i karne szlifować bo wczoraj słabo to wyszło odpowiedz

4 runda - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Legio nie piszczcie o 4 rundzie bo my kończymy przygodę na 3 i na nowo bawimy się w zdobywanie mistrza Polski :) żaden klub z ekstraklasy nie zasługuje na puchary odpowiedz

Kujawiak - 52 minuty temu, *.pio-net.pl @4 runda : Otóż jeśli orzejdziemy 2 rundę to mamy pewność grania w którejś z grup. Nie jest możliwe żeby zakończyć przygodę w pucharach w 3 rundzie el. LM ekspercie. odpowiedz

Wojtek86 - 2 godziny temu, *.chello.pl GNK Dinamo (Zagrzeb) / AS Omónia Lefkossías tylko tutaj możemy powalczyć reszta drużyn poza naszym zasięgiem. odpowiedz

Jest szansa - 2 godziny temu, *.chello.pl Dinamo i Olympyakos mają pewne rozstawienie w IV rundzie, której losowanie będzie 2 sierpnia, czyli zanim będą znani zwycięzcy 3 rundy. Jeśli na nich trafimy to teoretycznie moglibyśmy skorzystać z ich rozstawienia, z tym że wśród drużyn nierozstawionych raczej nie będzie słabeuszy. Szanse są ale nie można zlekceważyć Lewadii! odpowiedz

Rafael8515 - 2 godziny temu, *.orange.pl Po odpadnięciu w 3 rundzie el. LM gramy w 4 rundzie el. LE ale co najważniejsze mamy już zagwarantowana przynajmniej fazę grupowa nowego pucharu LKE odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Niezależnie od losowania, cały zespół musi rozegrać ,,mecze życia,,. Niestety nie wzmocniono drużyny na tu i teraz. Jak zwykle większość musi pół roku potrenować, żeby wrócić do gry. Dlatego reszta musi zagrać na maxa, również ci, którzy grali słabiej z Bodo i Rakowem. A tak w ogóle to poczekajmy do środy. Bo możemy się zdziwić, że z Estończykami to będzie spacer. Oczywiście wierzę w awans, ale nikt nikomu nic nie da na tacy. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl To już nas nie obchodzi.Trzecia runda nie dla nas.Chórzysta poleci jak Vuko. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Darek : Taaa, i przyjdzie Jurek B. :)))))) odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.atman.pl @Darek : weź proszki. podkręcą mi optymizm odpowiedz

Prezio - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Pozostaje trzymać kciuki za 2 rzeczy wylosować parę Bratysława / BSC Young i mocno trzymać kciuki za Slovan inaczej moim zdaniem bez szans odpowiedz

Dossa Jr - 2 godziny temu, *.chello.pl @Prezio: w Dinamie z lawki wchodzi Sandro Kulenovic... serio nie mamy z nimi szans, skoro gosciu sie lapie do skladu? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.petrotel.pl @Dossa Jr: Kulenovicia chcą rozpaczliwie opchnąć, więc go promują :-)

A Legia ma na tym zarobić 600 tys. euro ponoć odpowiedz

Prezio - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Dossa Jr: z ławki to sobie może a poza nim mają napastnika wycenianego na 12 mln e tyle co pół Legi odpowiedz

kiboL - 2 godziny temu, *.sekocin.pl Wylosujemy CFR Cluj

odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @kiboL: Na pewno... odpowiedz

sss - 2 godziny temu, *.inetia.pl @kiboL: gdyby to tylko było możliwe odpowiedz

Leo - 2 godziny temu, *.centertel.pl @kiboL: Tak, napewno. Szczególnie, że dróżyny nierozstawione mogą grać tylko z tymi rozstawionymi.

odpowiedz

Zenek M - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Po odpadnięciu w 3 rundzie gramy w 4 LE ? odpowiedz

Znafca - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Zenek M: tak odpowiedz

Dossa Jr - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak dla mnie byle nie Olimpiakos/Baku, a z pozostalymi - niech gryza trawe i moze cos z tego dobrego wyjdzie ;) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.