Potencjalni rywale Legii w 3. rundzie el. LM - skrócona lista

UEFA podzieliła drużyny na grupy przed poniedziałkowym losowaniem 3. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Legia trafiła do grupy 1. Grupa 1: Drużyny rozstawione: GNK Dinamo (Zagrzeb) / AS Omónia Lefkossías Olympiakós SFP (Pireus) / Neftçı Baku ŠK Slovan Bratysława / BSC Young Boys Berno Drużyny nierozstawione: NŠ Mura (Murska Sobota) / Łudogorec Razgrad Legia Warszawa / FC Flora Tallin Lincoln Red Imps FC / CFR Cluj Mecze tej fazy zostaną rozegrane 3-4 i 10-11 sierpnia.

Siwy - 2 godziny temu, *.sky.com Rangers ominięte i zajebiscie! Co do reszty to 50/50 odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl na tym etapie będą schody odpowiedz

Der - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Gorsi od Rakowa? odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 3 godziny temu, *.chello.pl Trzeba wierzyć że damy radę. odpowiedz

dziaduszko - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nie ma ekipy nie do ogrania.Przy maksymalnym zaangażowaniu i dobrej taktyce i jeżeli szczęście trochę dopisze to wszystko jest możliwe. Osobiście najbardziej wolałbym Olympiakos albo Dynamo ale szwajcarzy też są w zasięgu Legii.Na każdego jest sposób.Najpierw jednak trzeba ograć Estończyków,a oni na pewno zgrają na 100% więc Legię czeka trudne zadanie.Legia w środę musi zagrać na 120% odpowiedz

Blitz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Do wszystkich hurra-optymistów



Stonujmy emocje i poczekajmy na pierwszy mecz w środę. Nie jedną kompromitację już w Europie przeżyliśmy więc zachowajmy trochę pokory. Wcale nie będę zdziwiony jak przejdziemy do następnej rundy z jednobramkowym zwycięstwem w dwumeczu. Owszem, mecze z Bodo są powodami do optymizmu, ale to cały czas jest początek sezonu i wciąż szlifujemy formę. Wystarczy przypomnieć sobie Sherif Tiraspol, Spartak Trnava, Europa FC, Dudelange itp. Ewidentnie widać, że dużo lepiej gramy kiedy nie jesteśmy faworytami, więc paradoksalnie druga runda może być cięższa niż pierwsza. odpowiedz

Kuchy King - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Dinamo Zagrzeb odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl Zastanawiamy się na kogo lepiej trafić, a przed chwilą sprawdziłem kogo nam nie przydzielono do losowania:

Slavia Praga

Rangers F. C.

Crvena Zvezda Belgrad

czyli można powiedzieć, że i tak los był łaskawy w 3 rundzie. odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek:

To też prawda ! Jeśli z tymi klubami co nam przydzielono do grupy w jutrzejszym losowaniu można mówić o szansach chociaż faworytami nie będziemy, to akurat to że udało się ominąć Rangers to już jest tam jakiś plus, wygrali ligę bez porażki w dodatku Gerrard zrobi wszystko aby zagrać w LM. Zgadzam się, Slavia też mocna. Pozdrawiam odpowiedz

w - 24 minuty temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: Akurat Slavia grałą na dniach sparing z Piastem i nie wiem ilu tam podstawowych graczy na boisku było, ale widziałem fragmentami ten mecz to nie zachwycali. Skończyło się 1:1. Wiec może troche szkoda ze ich omijamy. odpowiedz

stara szkoła - 5 godzin temu, *.chello.pl Wbrew obiegowej opinii Olympiakos jest do ogrania,to już nie taki mocny mistrz grecji jak 10 lat temu,gdzie Olympiakos grał regularnie w Lidze Mistrzów.Dinamo Zagrzeb też do ogrania.Najmocniejsze w tym zestawie jest Young Boys,to jest od dwóch lat bezwzględnie najlepsza drużyna w Szwajcarii,lepsi od Basel.Young Boys jest szybkie,ale potrafią grać niekonwencjonalnie i przy tym siłowo,mają bardzo dobrych i szybkich napastników,a nasza obrona wiadomo jaka.Bardzo małe szanse,żeby ich przejść. odpowiedz

Dedi - 5 godzin temu, *.plus.pl @stara szkoła:

Zdecydowanie się zgadzam, dlatego właśnie za groma nie chce ich wylosować.. jak ktoś mocno się orientuje w piłce to właśnie to widzi co ty, znane nazwiska mają w kadrze

szybcy zawodnicy z Afryki, zawodnicy też z kadry Szwajcarii, zdecydowanie na ten czas klub lepszy niż FC Basel, wolałbym zdecydowanie już ten Olimpiakos czy Dynamo.pozdrawiam odpowiedz

Wojtek86 - 7 godzin temu, *.chello.pl Najpierw pokonajmy Florę. Potem będziemy debatować. odpowiedz

Dedi - 6 godzin temu, *.plus.pl @Wojtek86:

Z całym szacunkiem ale jakbyśmy Flory nie pokonali to chyba trzebaby nas zaorać...

Zwycięstwo będzie bez straty gola, dwa razy

Sam Luqinhas ich robi . odpowiedz

Michu - 5 godzin temu, *.192.172 @Dedi: dokladnie tak.

Jesli my z flora przegramy dwumecz, tzn ze w ekstraklasie bedziemy w dolnej polowce.

Niemozliwe. odpowiedz

grzesiek - 7 godzin temu, *.centertel.pl Slovan albo young boys berno i mozemy powalczyc. Z olympiakosem lub z diname wpier***nas czeka odpowiedz

B - 40 minut temu, *.virginm.net @grzesiek: ty w ogole sledzisz co sie dzieje w europejskiej pilce obecnie czy klepiesz na podsrawie nazw klubow bo znane?

Young boys zjada dinamo i pirwus, modl si3 zeby ich nie trafic odpowiedz

LGZ - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Do LM jeszcze daleka droga 3 rundy do ewntualnego dojscia wiec skupiamy sie na tym co najblizej ! Powodzenia LEGIO !!! LEGIA - AS Omonia L. ? odpowiedz

Dedi - 7 godzin temu, *.plus.pl Tylko nie Young Boys które ma samych czarnych i Brazylijczyków w składzie i to nie z łapanki.... Oraz nie Olimpiakos odpowiedz

Kalarepa - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Ja to nawet o lm nie marze. Dobrze by byllo gdyby do konfederacji sie zalapali odpowiedz

Johny - 6 godzin temu, *.chello.pl @Kalarepa: myske ze to nawet lepiej by nam wyszlo - wiadomo nie finansowo ale punkty do rankingu. Za oklep w LM tylko gotowka bedzie płynąć a punktów 0. Jakby ze 2-3 sezony regularnie pograli LE lub LK i nabili triche punktów to potem i w LM bedziemy rozstawieni moze nawet do konca. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Dinamo w zasięgu, słabo rozpoczeło sezon, sprzedali 2 podstawowych zawodników. A i nasz ulubieniec Sandro Kulawy Kulenowić, ma odejśc do Notingham, za 3 miliony Ojro z czego Legia ma 20% wpisane.. także skabnie 600 tysiecy cud marketingowo transferowy na plus... Berna według Transfermarketu 61 mlin wartośc, Legia 25, kasa nie gra....mysle że byłoby 70-30% dla Berna szans. Najgorzej Olimpiakos.. tu mega cieżko... odpowiedz

Dedi - 7 godzin temu, *.plus.pl @Trener Bramkarzy:

Olimpiakos to ja Nawet nie myślę.... Skład dobry, znane twarze.. plus temperatura u nich to piekło odpowiedz

R@dzi00 - 9 godzin temu, *.orange.pl Poproszę o zestaw potencjalnych rywali Legii w fazie grupowej LM. odpowiedz

Yeti - 9 godzin temu, *.play-internet.pl Wszystkie te drużyny są w zasięgu Legii. Tylko trzeba grać z większym rozmachem i polotem niż z Bodo czy z Rakowem. odpowiedz

abc - 30 minut temu, *.chello.pl @Yeti: obudź się kolego. Nawet Raków nie jest w naszym zasięgu i poczekaj na I kolejkę ekstraklapy a zobaczysz kolejną wtopę. odpowiedz

abc - 27 minut temu, *.chello.pl Dinamo w I rundzie z islandczykami nie wygladali najepiej wiec w sumie kto wie czy przejdą Omonię... Myślę że mogą mieć problem, a potem być może my wskoczymy na Omonię i będzie okazja do rewanżu oraz kolejnego spotkania z Bergiem. odpowiedz

Eddie - 9 godzin temu, *.chello.pl jak oni SuperPucharu nie potrafią wygrać w ośmiu edycjach to o czym my mówimy - nie ta półka odpowiedz

wyjazdowicz - 4 godziny temu, *.orange.pl @Eddie: a co ma piernik do wiatraka

a gdyby tego meczu nie grali to co bys napisal zeby tylko napisac odpowiedz

LM - 9 godzin temu, *.tpnet.pl LEGIA - Slovan oby tak bylo jezeli wywalczy awans bo po wczorajszym meczu wszystkiego mozna sie spodziewac !! odpowiedz

Kacperek - 9 godzin temu, *.chello.pl GNK Dinamo Zagrzeb 0:2 Slaven Belupo wygral z Dinamo mecz rozegrany 16 Lipca,

Slaven prowadzi Dean Klafuric - dobrze jak Legia Trafi na Dinamo - Young a najgorzej bedzie miec z Olympiakosem . odpowiedz

Szymon - 10 godzin temu, *.chello.pl Według mnie każda z 6 drużyn jest mocniejszą od Legii, więc większej różnicy nie ma na kogo trafimy. A po za tym nie ma co głowy sobie zaprzątać rywalem w 3 rundzie jak jeszcze tam nie awansowaliśmy. Jak poradzimy sobie z Flora to zobaczymy które 3 ekipy zostaną. A na razie to trenować i karne szlifować bo wczoraj słabo to wyszło odpowiedz

Aryon - 3 godziny temu, *.chello.pl @Szymon: Po pierwsze losowanie już jutro, a więc zanim rozegramy mecz z Florą już będziemy wiedzieli zarówno my jak i oni z kim przyjdzie się zmierzyć w następnej rundzie w przypadku awansu. Po drugie nie da się wyćwiczyć karnych, bo to zawsze loteria jest i próba nerwów - ten kto ma zimną krew i nerwy ze stali ten wygrywa, a to zależne od wielu czynników. Proste. Po trzecie to taka świecka tradycja, że przegrywamy mecz o Superpuchar. Nawet w sezonie, gdy graliśmy w Lidze Mistrzów też przegraliśmy ten mecz. To o niczym nie świadczy. Parafrazując klasyka "prawdziwą drużynę poznaje się po tym jak kończy, a nie jak zaczyna". Pozdrawiam braci i siostry po szalu. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Aryon: w sezonie ligi mistrzów, to my nawet z pp. odpadliśmy, prowadząc 2:0. Niektórym z tej napinki to chyba gumka w majtach popękała po tym meczu. Prawda jest taka, że w tym terminie ten sp, to tylko balast. My mamy ważniejsze mecze na ten moment. odpowiedz

4 runda - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl Legio nie piszczcie o 4 rundzie bo my kończymy przygodę na 3 i na nowo bawimy się w zdobywanie mistrza Polski :) żaden klub z ekstraklasy nie zasługuje na puchary odpowiedz

Kujawiak - 8 godzin temu, *.pio-net.pl @4 runda : Otóż jeśli orzejdziemy 2 rundę to mamy pewność grania w którejś z grup. Nie jest możliwe żeby zakończyć przygodę w pucharach w 3 rundzie el. LM ekspercie. odpowiedz

Rew - 7 godzin temu, *.plus.pl @4 runda : A kto Ci to kazał napisać. Życzę wszystkim polskim klubom awansu i wygranych. Czas wydostać się z dna europejskiej piłki. Abyśmy nigdy od pierwszych rund zaczynali. Przedstawiciela w 3 rundzie eliminacji ligi Europy mieli poza mistrzem Polski jak odpadnie. Ranking niestety jest niesamowicie ważny. A Nasza Legia się zgrywa. Będzie dobrze. odpowiedz

Stefan1916 - 2 godziny temu, *.chello.pl @4 runda : chyba Lech nie zasługuje. Legia zasługuje jak nikt! odpowiedz

Wojtek86 - 10 godzin temu, *.chello.pl GNK Dinamo (Zagrzeb) / AS Omónia Lefkossías tylko tutaj możemy powalczyć reszta drużyn poza naszym zasięgiem. odpowiedz

Jest szansa - 10 godzin temu, *.chello.pl Dinamo i Olympyakos mają pewne rozstawienie w IV rundzie, której losowanie będzie 2 sierpnia, czyli zanim będą znani zwycięzcy 3 rundy. Jeśli na nich trafimy to teoretycznie moglibyśmy skorzystać z ich rozstawienia, z tym że wśród drużyn nierozstawionych raczej nie będzie słabeuszy. Szanse są ale nie można zlekceważyć Lewadii! odpowiedz

robert - 6 godzin temu, *.. @Jest szansa: jakiej Levadi?Ty wiesz co piszesz? odpowiedz

S - 3 godziny temu, *.chello.pl @robert:

Lekceważenie Flory;) odpowiedz

Rafael8515 - 10 godzin temu, *.orange.pl Po odpadnięciu w 3 rundzie el. LM gramy w 4 rundzie el. LE ale co najważniejsze mamy już zagwarantowana przynajmniej fazę grupowa nowego pucharu LKE odpowiedz

Dedi - 7 godzin temu, *.plus.pl @Rafael8515:

No i Gitara, jak bym wcale nie mówił że LK to puchar do kotleta , puchar to puchar i można łatwiej tam dalej dojść, wyjść z grupy. Jak będziemy tam grali powinniśmy być zadowoleni. odpowiedz

Leśny Dziadek - 10 godzin temu, *.centertel.pl Niezależnie od losowania, cały zespół musi rozegrać ,,mecze życia,,. Niestety nie wzmocniono drużyny na tu i teraz. Jak zwykle większość musi pół roku potrenować, żeby wrócić do gry. Dlatego reszta musi zagrać na maxa, również ci, którzy grali słabiej z Bodo i Rakowem. A tak w ogóle to poczekajmy do środy. Bo możemy się zdziwić, że z Estończykami to będzie spacer. Oczywiście wierzę w awans, ale nikt nikomu nic nie da na tacy. odpowiedz

Darek - 10 godzin temu, *.chello.pl To już nas nie obchodzi.Trzecia runda nie dla nas.Chórzysta poleci jak Vuko. odpowiedz

Leśny Dziadek - 10 godzin temu, *.centertel.pl @Darek : Taaa, i przyjdzie Jurek B. :)))))) odpowiedz

singspiel - 10 godzin temu, *.atman.pl @Darek : weź proszki. podkręcą mi optymizm odpowiedz

Prezio - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Pozostaje trzymać kciuki za 2 rzeczy wylosować parę Bratysława / BSC Young i mocno trzymać kciuki za Slovan inaczej moim zdaniem bez szans odpowiedz

Dossa Jr - 10 godzin temu, *.chello.pl @Prezio: w Dinamie z lawki wchodzi Sandro Kulenovic... serio nie mamy z nimi szans, skoro gosciu sie lapie do skladu? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 9 godzin temu, *.petrotel.pl @Dossa Jr: Kulenovicia chcą rozpaczliwie opchnąć, więc go promują :-)

A Legia ma na tym zarobić 600 tys. euro ponoć odpowiedz

Prezio - 9 godzin temu, *.tpnet.pl @Dossa Jr: z ławki to sobie może a poza nim mają napastnika wycenianego na 12 mln e tyle co pół Legi odpowiedz

Dedi - 7 godzin temu, *.plus.pl @Prezio: .

Young Boys ? W życiu... Oni są teraz lepsi niż FC Basel... odpowiedz

Dedi - 7 godzin temu, *.plus.pl @Dossa Jr:

Ale Gavranovićia mają co strzelał na Euro dla Szwajcarii Bramki, między innymi z Francją.

Formę mogą szybko odzyskać. odpowiedz

kiboL - 10 godzin temu, *.sekocin.pl Wylosujemy CFR Cluj

odpowiedz

Leśny Dziadek - 10 godzin temu, *.centertel.pl @kiboL: Na pewno... odpowiedz

sss - 10 godzin temu, *.inetia.pl @kiboL: gdyby to tylko było możliwe odpowiedz

Leo - 10 godzin temu, *.centertel.pl @kiboL: Tak, napewno. Szczególnie, że dróżyny nierozstawione mogą grać tylko z tymi rozstawionymi.

odpowiedz

Zenek M - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Po odpadnięciu w 3 rundzie gramy w 4 LE ? odpowiedz

Znafca - 10 godzin temu, *.centertel.pl @Zenek M: tak odpowiedz

Dossa Jr - 10 godzin temu, *.chello.pl Jak dla mnie byle nie Olimpiakos/Baku, a z pozostalymi - niech gryza trawe i moze cos z tego dobrego wyjdzie ;) odpowiedz

Dedi - 7 godzin temu, *.plus.pl @Dossa Jr:

Ja nie chcę Young Boys zobacz ich skład na Transfermarkt.... odpowiedz

