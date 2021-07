Dziś losowanie 3. rundy el. LM i LE

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Mat - 1 godzinę temu, *.com.pl Dinamo/Omonia - Legia/Flora - rewanż u siebie super!!! odpowiedz

Szwed1916 - 2 godziny temu, *.orange.pl Parę Slovan/Young Boys biorę w ciemno. 3-4 lata temu można było się bać mistrza Szwajcarii.

Dinamo kadrowo raczej najlepsza ekipa tej rundy więc może być ciężko.

Co do Greków, bo raczej ich zobaczymy w kolejnej rundzie. Też powinno być ok. Czuję że Michniewicz odstawi "piłkarskie szachy"

Co prawda spodziewam się że 3 runda raczej będzie naszą ostatnią. Chyba że nam się naprawdę poszczęści w losowaniu.

Nie oszukujmy się, Liga Mistrzów nie jest dla nas i szybko nie będzie. A w Lidze Europy coś tam zawsze możemy powalczyć , nie będzie aż tak kolosalnej różnicy poziomów zawodników. odpowiedz

LM - 3 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIA - Sk S.B.. / Y.B.B.! Powodzenia w losowaniu !!! odpowiedz

SF - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Oby bylo pomyslne ! LEGIA - GNK D.Z. / AS O.N. !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.