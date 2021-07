Ługowski wicemistrzem Polski w sprincie kl. Optimist

W Gdyni odbyły się żeglarskie mistrzostwa Polski w klasie Optimist, w konkurencji sprint. Udział w nich zapewniła sobie czołowa dziesiątka dziewczynek i chłopców z wiosennych eliminacji Mistrzostw Świata i Europy, w tym zawodnik żeglarskiej Legii, Stanisław Ługowski . Pierwszego dnia regat odbył się tylko jeden wyścig, zdecydowanie lepsze warunki do pływania były drugiego dnia. Legionista wygrał dwa z siedmiu wyścigów i został wicemistrzem Polski. 13-letni Stanisław Ługowski kolejne wyścigi kończył na miejscach: 6, 1, 2, 5, 6, 1, (10). Zwyciężył o rok starszy Filip Marjański z KS AZS AWFIS Gdańsk, który wyprzedził naszego zawodnika o 10 punktów.

