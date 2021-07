Medale legionistów w strzelbie i F-class

W piątych otwartych mistrzostwach Wielkopolski w strzelaniach do rzutków, które odbyły się w Poznaniu, w konkurencji Trap 125, Piotr Hancke z Legii wywalczył srebrny medal w rywalizacji juniorów. Wśród juniorów 4. miejsce zajął Mateusz Łakomy , a 5. Wołodymyr Yazykov , z kolei w rywalizacji seniorów, Mateusz Murawski był piąty. Aż 26 medali wywalczyli zawodnicy Legii podczas ogólnopolskich zawodów długodystansowych F-Class, które odbyły się w Skarżysku-Kamiennej. Legioniści zdobyli 9 złotych krążków, 8 srebrnych i 9 brązowych. Najlepiej zaprezentował się Błażej Domański , który był najlepszy na 300m w klasie Semi-AutoOpen, na 600m w klasie Semi-AutoOpen, w trójboju kl. Semi-AutoOpen, 1000yd kl. Semi-AutoOpen, drugi w 800m klasie Semi-AutoOpen oraz trzeci w 300m kl. Semi-Auto. Bez medali wrócili zawodnicy Legii z mistrzostw Polski juniorów młodszych, które rozegrano w Bydgoszczy. Wyniki legionistów w mistrzostwach Wielkopolski w strzelbie: Trap 125 juniorów: 2. Piotr Hancke, 4. Mateusz Łakomy, 5. Wołodymyr Yazykov, 10. Wiktor Potocki, 18. Jakub Olszewski Skeet 75 open: 2. Szymon Kudyba Trap 125 seniorów: 5. Mateusz Murawski Trap 75 open: 11. Szymon Kudyba Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych: 50m karabin sportowy 60 leżąc: 22. Bartłomiej Góral, 24. Piotr Janeczko, 29. Mikołaj Sobolewski, 35. Jakub Gryz Pistolet sportowy 30+30: 29. Miłosz Kamiński, 31. Cezary Holdenmajer 50m pistolet dowolny 40: 4. Maciej Zygmuntowski 50m karabin sportowy 60 leżąc: 38. Martyna Bramson 10m karabin pneumatyczny mix: 6. Legia (Martyna Bramson, Bartłomiej Góral) 10m pistolet pneumatyczny mix: 5. Legia (Natalia Wnęk, Maciej Zygmuntowski)

