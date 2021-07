Dinamo Zagrzeb lub Omonia Nikozja na drodze Legii do fazy grupowej

O godzinie 12 w Nyonie odbyło się losowanie par 3. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Jeśli Legia Warszawa w 2. rundzie wyeliminuje Florę Tallin, zmierzy się ze zwycięzcą pary GNK Dinamo Zagrzeb / AS Omonia Nikozja. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 3 lub 4 sierpnia na wyjeździe, natomiast rewanż tydzień później w Warszawie. Jeśli Dinamo i Legia przejdą swoich rywali w 2. rundzie, to zwycięzca tej pary będzie rozstawiony w losowaniu 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W 1. rundzie el. Ligi Mistrzów Dinamo wygrało dwa mecz islandzkim Valurem (3-2 i 2-0). Omonia rozpoczyna pucharowe zmagania od 2. rundy. Z mistrzem Cypru drużyna Legii mierzyła się w poprzednim sezonie pucharowym w 2. rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Wówczas podopieczni Aleksandara Vukovicia przegrali na własnym stadionie po dogrywce 0-2 . Z Dinamem Wojskowi nigdy nie zagrali w oficjalnym meczu. Liga Misrzów 2021/22

Komentarze (42)

Bar(L)inek - 3 minuty temu, *.t-mobile.pl Hening Berg... odpowiedz

Koko - 11 minut temu, *.vectranet.pl 1 runda kw LM

Dinamo- Valur 3:2. Skoro drużyna z Islandii na wyjeździe potrafi dwa gole strzelić to wstyd portkami trząść. odpowiedz

Ziutek - 17 minut temu, *.vectranet.pl Najlepsze losowanie z mozliwych.Tylko czy z taką grą wystarczy, to inna kwestia.Rakow w LK ma przeciwnika na tym samym poziomie.To już nie jest to samo Dinamo co kilka lat temu, które co rok mistrzostwo zdobywalo na ok 8 kolejek przed końcem ligi. odpowiedz

Zenek M - 30 minut temu, *.tpnet.pl Uj z wynikiem ale taki piękny kibicowsko wyjazd pójdzie się jeb.... odpowiedz

jezus - 9 minut temu, *.vectranet.pl @Zenek M: za teksty uj z wynikami to powinno sie kopac w leb odpowiedz

Kamil - 31 minut temu, *.mrsn.at Wybiera się ktoś do Zagrzebia ? odpowiedz

Nikodem - 13 minut temu, *.chello.pl @Kamil: nie,nikt sie nie wybiera odpowiedz

Leśny Dziadek - 12 sekund temu, *.centertel.pl @Kamil: Ja jadę, ale na siku, a nie żeby mordować. odpowiedz

Prezio - 34 minuty temu, *.tpnet.pl Legia jest również najlepszym losem dla Dinamo odpowiedz

Komar - 35 minut temu, *.plus.pl Autostrada do LM ,tylko teraz nie zlekceważyć Łotyszy . odpowiedz

Mamut - 30 minut temu, *.t-mobile.pl @Komar: Estończyków odpowiedz

jackson - 28 minut temu, *.ap-media.pl @Komar: Jakich Łotyszy? Chyba estończyków odpowiedz

Kristof - 38 minut temu, *.ziggo.nl No i po zawodach. odpowiedz

Szmu(L)ki - 39 minut temu, *.chello.pl Nie zróbcie kupy z tym dinamo. Oni niby są warci 130 mln ojro, Legia 25 mln. Jednak to jest na papierze, bo zawodnicy w polskich klubach są niedowartościowami. Taki Juranović zaledwie 2-3 mln ojro, a gdyby po euro grał w zagrzebiu to byłoby 12-13.

Zagrzeb nie jest też huk wie jakim zespołem, to jest średniej klasy zespół, koło klubów z top5 lig oni nawet nie stoją.

Spokojnie do pyknięcia, jeśli Legia zagra dobrze. Plus, że mamy w koncu trenera co potrafi ustawić zespół pod rywala, a nie jakieś wynalazki zza granicy.Nawet nie będzie trzeba zagrać wspaniałego dwumeczu, aby ich przejść. odpowiedz

3 runda do przejścia - 40 minut temu, *.tpnet.pl A nie miało być Slovana zamiast Omoni? odpowiedz

ChudyAleByk - 40 minut temu, *.117.29 Dinamo w pierwszej kolejce przegrało z jakimiś ogórkami prowadzonymi przez znanego nam pana Klafuricia. Są spokojnie do ogrania :) odpowiedz

Prezio - 23 minuty temu, *.tpnet.pl @ChudyAleByk: co to ma do tego człowieku liga a puchary to 2 inne światy odpowiedz

Bombenhagen - 40 minut temu, *.241.37 Spokojnie, Dinamo jest po sezonowej wyprzedaży, trochę czasu im zajmie, zanim pozbierają skład do kupy, w lidze w piątek dostali dwójkę w plecy u siebie ze Slavenem Belupo, a w pierwszej rundzie psim swędem przeszli amatorów z Islandii. odpowiedz

KIBICE DINAMA - 21 minut temu, *.telkab.pl @Bombenhagen: Kibice Dinama: o kurcze Legia! spokojnie Legia jest po sezonowej wyprzedaży, trochę czasu im zajmie zanim pozbierają skład do kupy i nie zaczęli nawet ligi, ledwo zremisowali jakimś Rakawem, a w pierwszej rundzie psim swędem przeszli jakiś amatorów z Norwegii... odpowiedz

Edek z fabryki kredek - 16 minut temu, *.t-mobile.pl @KIBICE DINAMA: :-) odpowiedz

Markus Merk - 44 minuty temu, *.play-internet.pl Losowanie najlepsze z możliwych, teraz wszystko w rękach i nogach trenera i piłkarzy. odpowiedz

grzesiek - 44 minuty temu, *.centertel.pl To dinamo wcale nie jest mocne jakies problem w tym ze nasi przed sama nazwa dinamo zagrzeb zaczna trzasc nogami odpowiedz

olew - 50 minut temu, *.vectranet.pl Fajnie, ze zagramy z Zagrzebiem, pewnie nam dokopią , ale pogramy z dobrą europejską drużyną, a może wygramy ... odpowiedz

kiniu - 51 minut temu, *.centertel.pl jeszcze flory nie przeszli a tu już ale dobrze odpowiedz

Aryon - 44 minuty temu, *.chello.pl @kiniu: Co nie zmienia faktu, że losowanie było dobre. Teraz wszystko w nogach piłkarzy, aby dostać się do tego etapu rozgrywek. odpowiedz

Głos rozsądku - 52 minuty temu, *.. Kiełbasy do góry i golimy frajerów! odpowiedz

1234tom - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl Najpierw Flora

i żeby się czkawką nie odbiło odpowiedz

Groch - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Jak to się mówi "No i ch...j ,no i cześć " odpowiedz

maro - 55 minut temu, *.vectranet.pl pytanie do zorientowanych w temacie: czy kibice Legii będą wpuszczeni na stadion w Zagrzebiu i na odwrót czy w Warszawie mogą pojawić się fani Dinama na legalu? odpowiedz

kornel - 52 minuty temu, *.orange.pl @maro: na legalu nie odpowiedz

llw - 50 minut temu, *.gov.pl @maro: Do końca eliminacji we wszystkich pucharach bez kibiców gości - decyzja UEFA odpowiedz

Kuchy King - 57 minut temu, *.play-internet.pl Parę dni temu pisałem Wam, że będzie Dinamo, no i jest :-) odpowiedz

Leśny Dziadek - 57 minut temu, *.orange.pl Niech wygra Omonia, chciałbym zobaczyć minę Berga, gdy wygramy. Trzymam kciuki. odpowiedz

jezus - 47 minut temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: az tak ci zalezy zeby mial satysfakcje eliminujac latwo druzyne co go wywalila z roboty? xD odpowiedz

Aryon - 46 minut temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: Ja bym jednak wolał Dinamo, bo wtedy nasza para miałaby rozstawienie w Rundzie Play Off kwalifikacji, a wtedy trafilibyśmy na nierozstawionego tak jak my. Omonia raczej nie będzie rozstawiona w przypadku wyeliminowania Dinama. odpowiedz

kolko - 59 minut temu, *.chello.pl No to pograne.. Co za pechowe losowania w tym roku :( odpowiedz

Aryon - 55 minut temu, *.chello.pl @kolko: Wcale nie tak źle. Z obydwoma tymi drużynami można powalczyć. To co wolałbyś YBB lub Olympiakos? Tylko takie drużyny mogliśmy jeszcze wylosować, a oba te warianty byłyby gorsze niż Dinamo czy Omonia. odpowiedz

Micha(L)o - 55 minut temu, *.93.147 @kolko: Jeszcze nie zagrali meczu, a ty już wróżysz źle... Tak samo miało być z Bodo i dali radę :) dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe odpowiedz

Ja1916 - 54 minuty temu, *.centertel.pl @kolko: dlaczego? Z tych wszystkich opcji to Dynamo jest najlatwieszą. Olympiakos i Young Boys są mocniejsze, dodatkowo mamy ewentualnie rozstawienie w 4 rundzie. Szanse mamy z 30%, ale mogło być gorzej. odpowiedz

KibicL - 54 minuty temu, *.plus.pl @kolko: bardzo dobre losowanie, wolał byś olipiakos? odpowiedz

Stachu - 45 minut temu, *.orange.pl @Aryon: tak wolałbym YBB. Z pewnością byłoby troszeczkę łatwiej niż z dynamo odpowiedz

Klimek - 7 minut temu, *.play-internet.pl @Stachu: mordo young Boys berno zatrzymało się w lidze Europy na Ajaksie i odprawili Bayer Leverkusen cud losowanie nie narzekać xd odpowiedz

