Dinamo Zagrzeb lub Omonia Nikozja rywalem Legii w 3. rundzie el. Ligi Europy

kalosz - 1 godzinę temu, *.mm.pl jesli wygramy albo przeggramy to jest jeszcze 4 runda eliminacyjna...zeby zagrac w fazie grupowej lm... serwis 90minut.plpodaje scisle i dokladnie co i jak z drabinkami i nawet punktacją i tabelami odpowiedz

Pa(B)(L)o - 1 godzinę temu, *.lukman.pl Ależ to losowanie zrobiło zamieszanie w głowach mało ogarniętych kibiców.

Pod każdym artykułem na temat losowania każą poprawiać pomyłki :) odpowiedz

Aga - 2 godziny temu, *.chello.pl Wkradł się chochlik.Jak wygramy gramy z Dinamem lub Omonią,a nie jak przegramy odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.sekocin.pl @Aga:

1. Jeśli przegramy z Florą w eliminacjach do Ligi Mistrzów to w ramach 3 rundy eliminacji do Ligi Europy zagramy z przegranym z pary Dinamo-Omonia.

2. Jeśli wygramy z Florą w eliminacjach do Ligi Mistrzów to w kolejnej (3-ciej) rundzie zagramy ze zwycięzcą pary Dinamo-Omonia.



Obie pary Legia+Flora oraz Dinamo+Omonia są na tzw ścieżce mistrzowskiej. Gdy po jednym zespole odpadnie w tej rundzie to z automatu walczą o ligę Europy. odpowiedz

Semper Fi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dynamo/Omonia?

Yhmmm. Pograne... odpowiedz

Aga - 2 godziny temu, *.chello.pl To jest pomyłka drukarska odpowiedz

nie - 1 godzinę temu, *.com.pl @Aga: nie odpowiedz

BOBOŚ - 3 godziny temu, *.. A sędzią meczu Dinamo-Omonia.... Stefański odpowiedz

F - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czarno widzę dwumecz z Florą, ósma porażka o superpuchar pod rząd, dlaczego miałoby być lepiej w europejskich rozgrywkach? Niektórzy widzą już Legię z Dinamo, a sami kibice Dinama którzy powinni mieć więcej optymizmu nie są pewni zwycięstwa z Omonią, bo jak zagrają jak ze Slavenem Belupo w lidze to mogą się pożegnać.



Optymizmem napawać może jedynie to że Legia zagra solidnie z tyłu, wyczeka Estończyków i uruchomii w odpowiednim momencie kontrę z Emrelim na czubie, łatwiej z takim scenariuszem byłoby na wyjeździe, a pierwszy mecz jest niestety w domu i przez kibiców Legia może od razu ruszyć do ataku, oby jej to nie zgubiło. Bo wysoki pressing z Rakowem pokazał mankamenty.



Tak więc spokój, dwie bramki do 45 minuty i dobicie rywala w drugiej połowie przy udziale dopingu kibiców. A wtedy w Tallinie kropka nad i. odpowiedz

Aryon - 3 godziny temu, *.chello.pl @F: Gdy wchodziliśmy do faz grupowych Ligi Europy oraz do fazy grupowej Ligi Mistrzów też przegrywaliśmy mecz o Superpuchar. Tak już niestety jest, że te mecze nam nie leżą od bardzo dawna. Gdy jest mecz o Superpuchar i uczestniczy w nim Legia to po prostu jest niemal pewne, że wygra to przeciwnik. Mecz z Rakowem w lidze prawdopodobnie zakończyłby się naszą wygraną, ale mecz o Superpuchar zawsze jest taki jaki jest. odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Aryon: Mecz z Rakowem w lidze zakończyłby się remisem 1:1 bo nie ma karnych odpowiedz

Real deal - 1 godzinę temu, *.136.0 @F: A ja widze ze ich lykna,bo powinni.Pozniej bedzie o wiele trudniej. odpowiedz

pab - 3 godziny temu, *.chello.pl Tak, to było losowanie LE niedługo po losowaniu LM, w którym trafiliśmy na tą samą parę. To jest zwykły zbieg okoliczności, zarówno zwycięzcy jak i przegrani trafiają na drugą parę. Oczywiście nas ten news średnio interesuje, bo Florę przechodzimy :) odpowiedz

S3 - 3 godziny temu, *.centertel.pl To nie pomyłka czytać ze zrozumieniem. Jeżeli Przegra to zmierzy się z przegranym. Tak ciężko to ogarnąć? odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.waw.pl Ligi Europy ?

Poprawcie... Ligi Mistrzów... Jeśli wygra z drużyną z Estonii. odpowiedz

sixx - 3 godziny temu, *.chello.pl @:): Czytaj ze zrozumieniem Pan... odpowiedz

Pepe - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Do Redakcji:

Jeżeli przegra ??? odpowiedz

