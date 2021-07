Kielesiński 9. w Pucharze Europy

W Bukareszcie odbyły się zawody Pucharu Europy Kadetów w judo, w których startował zawodnik Legii Warszawa, Jakub Kielesiński . Legionista w kat. -81 kg pokonał najpierw Francuza, Kevina Le Bretona, a w walce o ćwierćfinał zwyciężył przez ippon Rumuna, Bogdana Petre. W rywalizacji o półfinał nasz judoka przegrał z Ciprianem Gribinetem z Mołdawii. W repasażach legionista przegrał z Łotyszem, Matissem Zeilą i ostatecznie został sklasyfikowany na miejscu dziewiątym. W najbliższych dniach Kielesiński uda się na 10-dniowy obóz przygotowawczy do Cetniewa, a następnie w dniach 16-20 sierpnia uczestniczyć będzie w Mistrzostwach Europy, które odbędą się w Rydze.

