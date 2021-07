Kadra Legii na dwumecz z Florą Tallin

SONDA Czy Legia awansuje do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów?

Legia Warszawa zgłosiła kadrę na dwumecz 2. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów z Florą Tallin. W zestawieniu nastąpiły dwie zmiany - do rozgrywek zgłoszony został Jasur Yaxshiboyev, natomiast wykreślony został Jehor Macenko. W czasie rund eliminacyjnych klub może zgłaszać jeszcze dwóch zawodników na listę A maksymalnie na 24 godziny przed pierwszym meczem danej rundy, pod warunkiem posiadania wolnego miejsca na liście. Ponadto istnieje możliwość zgłaszania nieograniczonej liczby zawodników na listę B, czyli wychowanków. Legia z Florą zagra 21 lipca o godz. 21:00 w Warszawie oraz 27 lipca o godz. 18:00 w Tallinie. Kadra Legii: Bramkarze: 1. Artur Boruc, 31. Cezary Miszta Obrońcy: 23. Joel Abu Hanna, 3. Mateusz Hołownia, 55. Artur Jędrzejczyk, 6. Mattias Johansson, 2. Josip Juranović, 25. Filip Mladenović, 17. Maik Nawrocki, 29. Lindsay Rose, 4. Mateusz Wieteska Pomocnicy: 92. Bartłomiej Ciepiela, 7. Jasur Yaxshiboyev, 27. Josue, 67. Bartosz Kapustka, 63. Jakub Kisiel, 82. Luquinhas, 8. Andre Martins, 22. Kacper Skibicki, 99. Bartosz Slisz Napastnicy: 11. Mahir Emreli, 30. Kacper Kostorz, 20. Ernest Muci, 9. Tomas Pekhart, 21. Rafael Lopes

majusL@legionista.com - 7 minut temu, *.214.250 muci won. tylko zajmuje miejsce komus lepszemu. to samo hanna i rose !!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dinamo / Omozja Sierotka się spisała:) odpowiedz

Leśny Dziadek - 59 minut temu, *.orange.pl @Leśny Dziadek: Omonia Nikozja czyli w skrócie Omozja:)) odpowiedz

jo - 19 minut temu, *.sekocin.pl @Leśny Dziadek: Dinamo wg Transfermarkt wartość ponad 130 mln euro... Będzie taki autobus jak przejdziemy Florę, że takiego jeszcze nie widzieliśmy. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 minutę temu, *.centertel.pl @jo: Może być i cała zajezdnia, oby awansować odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Losujemy...Kulki biale za, czarne przeciw, i odwrotnie czarne przeciw, białe za. Żeby tylko "sierotka" nie machnęła się w losowaniu... odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.105 Może trener był łaskaw przedstawić swoje jasne stanowisko wobec Rosołka. Tego wymagałaby zwykła kultura - aby dać odpowiedź na pytanie rzeszy kibiców LEGII - / " gdzie jest Rosołek" ? /, którzy płacą za bilety i dopingują piłkarzy. Chowanie w tym temacie głowy w piasek nie przynosi chluby trenerowi. odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Rosołek i trzeci bramkarz są na liście B. Spokojnie koledzy :) odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl No Rosolka pominol a wziol jaszczura po kontuzji i Muciego co zero gry w sobotę odpowiedz

Andreas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A co z Rosolkiem? Trenuje z Legia czy nie? odpowiedz

Olek Grom - 2 godziny temu, *.plus.pl Miszta ze zlamanym nosem? odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl @Olek Grom: Też mi się to rzuciło w oczy, a przede wszystkim to że nie ma trzeciego bramkarza. Boruc łapie kontuzję i zostaje nam Miszta ze złamanym nosem. odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Michał: Artur dał słowo,że kontuzji nie będzie. odpowiedz

zbigniew - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Michał: przecież jest Tobiasz, który jedzie z listy B odpowiedz

