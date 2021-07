Konferencja przedmeczowa

Juranović: Na mojej pozycji jest rywalizacja

Wtorek, 20 lipca 2021 r. 12:35 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

- Po losowaniu 3. rundy eliminacji do Ligi Mistrzów ucieszyłem się, że będę miał szansę na powrót do Zagrzebia. Póki co jednak myślimy tylko o najbliższym meczu z Florą Tallin. Musimy ich wyeliminować, a później będziemy rozmawiać o Dinamie - mówi przed meczem 2. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów z Florą Tallin obrońca Legii Warszawa, Josip Juranović.



- Rozmawiałem z trenerem po mistrzostwach Europy, dał mi dziesięć dni wolnego. Pięć dni odpoczywałem, a następne pięć trenowałem zgodnie z planem. Gdy wróciłem do Warszawy, rozmawiałem z trenerem, sztabem o taktyce i naszej grze. Już długo gramy w podobnym gronie, więc nie miałem problemów, aby szybko zaadaptować się po powrocie i zająć się wszystkim, czego trener ode mnie potrzebował.



- Kacper Skibicki zanotował dwie asysty i Matthias Johanson ma jedną na swoim koncie. Jestem szczęśliwy, że mamy po kilku zawodników na daną pozycję. Cieszę się, że na mojej pozycji jest rywalizacja, bo jest to dla każdego dodatkowa motywacja. Wraz z chłopakami musimy wspierać się nawzajem, podbuduje to nas mentalnie. Wiem, że jeżeli nie będę grał, to ktoś godnie mnie zastąpi.



- Dinamo to bardzo dobra drużyna, grająca ofensywie i mająca bardzo szeroką kadrę. Podczas przygotowań mieli do wyboru bodajże 46 piłkarzy. Posiadają wielkie talenty, które otrzymują oferty z najlepszych klubów na świecie. Liga chorwacka jest na bardzo dobrym poziomie, bo wielu świetnych zawodników wróciło do swojej ojczystej ligi. Liga chorwacka jest dużo lepsza niż wtedy, kiedy ja w mniej rywalizowałem.



- Legia to wielka rodzina, kiedy przebywałem na mistrzostwach Europy ciągle rozmawiałem z chłopakami, więc nie uważam aby coś diametralnie się zmieniło, gdy nie było mnie tutaj. Każdy piłkarz marzy, aby zagrać z takimi piłkarzami jak Modrić czy Perisić. Ja mogłem zrealizować to marzenie, z czego się bardzo cieszę.