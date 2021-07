W poniedziałkowym treningu Legii nie uczestniczył Jasur Yaxshiboyev . Uzbek ponownie zaczął narzekać na uraz mięśnia dwugłowego uda i znów musi wrócić do pracy z fizjoterapeutami. Wyglada na to, że nasz tekst o zawodniku sprzed niemal dwóch tygodni o dotychczasowym pobycie Yaxshiboyewa w Legii pozostaje cały czas aktualny.

exsa - 7 minut temu, *.tpnet.pl Kto sprowadzil to niech placi kase co miesiac a nie LEGIA !!!! odpowiedz

Darek - 11 minut temu, *.t-ipconnect.de Co się będzie przemęczał.Kasa na koncie się zgadza. odpowiedz

Artur - 13 minut temu, *.t-mobile.pl Mioduski niech budę z kebabem otwiera na stadionie niech go tam wsadzi przynajmniej taki pożytek będzie... odpowiedz

WSL - 14 minut temu, *.tpnet.pl Sprowadzony po to zeby mial kontrakt na dlugie wczasy !!! odpowiedz

Kibolek - 18 minut temu, *.telefonica.de Wielki talent kucharskiego znowu nie trenuje. Skąd my to znamy, który to już raz amatorzy odpowiedz

LWS - 22 minuty temu, *.tpnet.pl Odeslac tam skad przyszedl dopoki okienko otwarte delikatnie piszac najwyrazniej nie chce grac zreszta po co kasa i tak leci takich graczy w LEGII nie potrzebujemy ! Wypad z LEGII i to juz !!! odpowiedz

c u L t - 32 minuty temu, *.17.111 DARIUSZ NIECH POGADA Z JAKIMŚ TRENEREM OD DYSCYPLINY Z NAJLEPSZEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W POLSCE, PRZYDAŁ BY SIE I SZYBKO PRZEBADAŁ BY SŁABIAKÓW I NACIĄGACZY....POPROSTU TRZEBA ODNOWIĆ KONTAKTY Z WOJSKIEM PANIE DARIUSZU MIODUSKI. odpowiedz

Błażej - 55 minut temu, *.chello.pl Ale żenujące komentarze :D Zamiast życzeń powrotu do zdrowia to jakieś brednie od frustratów, niemających życia poza komputerem. odpowiedz

roben66 - 45 minut temu, *.207.180 @Błażej:co ty pierdolisz , gość od przyjścia do Legii ciągle niedysponowany , jak nie ramadan to sraczka albo czkawka , wyjebeć obsrańca do rezerw i zejść mu z pensji o 75 % odpowiedz

Ja - 57 minut temu, *.plus.pl Rozwiązanie kontraktu to jedyna możliwość. Ni odpowiedz

Zenada - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niech on, już wpier... Tylko ktoś musi beknąć za taki transfer!

WF - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pogonić go do rezerw jak być może kiedyś wyzdrowieje. To jakieś nieporozumienie odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Kolejny symulant. Po co nam takie wynalazki. odpowiedz

kaczy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Typowy transfer do enelmedu odpowiedz

Wxon - 1 godzinę temu, *.247.181 Na moje to on symuluje. odpowiedz

Pan Jerzy - 1 godzinę temu, *.com.pl Chora sytuacja albo Uzbek kombinuje albo nasz sztab medyczny to słabe znachory odpowiedz

Uzbek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Dziwna sprawa z tym grajkiem, wygląda na to że on chyba celowo coś tu kombinuje tymi urazami, a kasa na konto co miesiąc wpada :) Może pochopnie go oceniam, ale ciężko nie ulec takiemu wrażeniu. odpowiedz

hahaha - 1 godzinę temu, *.chello.pl To aż niewiarygodne xD odpowiedz

