Nieznani Sprawcy: Klub interesuje wszystko tylko nie frekwencja

Poniedziałek, 19 lipca 2021 r. 20:27 źródło: FB/Nieznani Sprawcy

Legijna grupa ultras zamieściła na swoim profilu na Facebooku informację, w której poruszona została kwestia frekwencji na stadionie przy Łazienkowskiej 3 i budowania jej na kolejne miesiące. Kibice poinformowali, że w najbliższej przyszłości nie ma co liczyć na działania klubu w kwestii zachęcania do przyjścia na konkretne mecze. Poniżej prezentujemy całą treść wpisu NS.



Drodzy Kibice!



Czas postawić sprawy jasno. Jeśli my sami nie zadbamy o frekwencję na najbliższym meczu, to nie zrobi tego nikt. Na klub niestety nie ma co liczyć. Promocja poszczególnych meczów przez dział marketingu podlegający Panu Pawłowi Kokoszy, zwyczajnie nie istnieje. To skandal i brak szacunku wobec kibiców, którzy stają na głowie, aby najpierw zapełnić stadion, a potem zadbać o atmosferę.



Nie wiemy już jak wymóc na klubie jakieś działania, które wydawałoby się leżą przed wszystkimi w „ich” interesie. Rozmowy, spotkania i delikatne wycieczki w ich stronę w naszych social mediach nie przynoszą żadnego skutku. Ze strony wyżej wymienionej osoby odpowiedzialnej za frekwencje otrzymaliśmy na spotkaniu jasną deklaracje - nie będzie działań mających zachęcić do przyjścia na konkretny mecz. Kropka. Klub interesuje wszystko tylko nie frekwencja.



Taki klub jak Legia Warszawa powinien w każdy aspekcie funkcjonowania prezentować się na najwyższym poziomie. Zwłaszcza w momencie, w którym się znaleźliśmy-czyli powrót do normalności po pandemii i budowanie frekwencji niejako od nowa. Szkoda, żal i smutek. Na dwa dni przed meczem uprawnionych jest do przyjścia na stadion 10 tys. ludzi, z czego 3460 osób na Żyletę...

Dlatego kibicu Legii Warszawa! Apelujemy i informujemy. To Ty jesteś działem marketingu w największym klubie w Polsce. To od Ciebie zależy, jak będą wyglądały trybuny naszego stadionu na najbliższym meczu. To od Was wszystkich zależy czy odbudujemy frekwencję i zarazimy kolejne pokolenia fanatyków, czy nie. Takie mecze jak ten w środę to idealna okazja. Dlatego przypominamy i namawiamy-bądź razem z nami częścią czegoś wielkiego.



W środowy wieczór bądź razem z nami na Łazienkowskiej. Pokażmy, że nam zależy, mimo że robimy to z potrzeby serca, to jesteśmy w stanie się wzajemnie zmobilizować.

Ruszamy z biletami. Kupujemy już teraz, nie czekamy do ostatniej chwili. Z NaSzej strony obiecujemy, że nudy nie będzie ;)



Jesteście z nami???!!!



KUP BILET NA MECZ Z FLORĄ TALLIN