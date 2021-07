Powrót Jędrzejczyka, Johansson nie dokończył zajęć

Trening

Poniedziałek, 19 lipca 2021 r. 21:10 Woytek, źródło: Legionisci.com

Poniedziałkowy trening Legii rozpoczął się o godzinie 17:30 i trwał ponad 1,5 godziny. W zajęciach wziął udział Artur Jędrzejczyk, ale zabrakło Andre Martinsa i Jasura Yaxshiboyeva. Ten pierwszy jest mocno poobijany po spotkaniu z Rakowem, a drugi znowu walczy z urazem mięśnia dwugłowego, o czym pisaliśmy tutaj.



Ponadto nie trenował Cezary Miszta, który złamał nos i musi odpocząć przez ok. 2 tygodnie.



Fotoreportaż z treningu - 27 zdjęć Woytka



Przez pierwsze pół godziny legioniści mieli rozgrzewkę i grali w dziadka. Następnie od głównej ekipy na polecenie trenera odłączyło się sześciu graczy. Mateusz Hołownia, Bartosz Kapustka, Mateusz Wieteska, Filip Mladenović, Tomas Pekhart, Josip Juranović przenieśli się na sąsiednie boisko i grali w siatkonogę. Ich trening miał trwać tylko kwadrans, a ostatecznie zacięta rywalizacja miała miejsce przez blisko godzinę.



W tym czasie pozostali zawodnicy wykonywali sprinty z piłkami, dośrodkowania zakończone strzałami oraz zagrali gierkę. Niezłą skutecznością popisywał się Kacper Kostorz. W gierce nie wziął udziału Mattias Johansson, który w pewnym momencie poczuł ból i udał się z fizjoterapeutą do budynku.



Na zakończenie na placu gry Czesław Michniewicz urządził trening strzelecki grupie napastników. Musieli oni np. przyjąć na raz zagraną piłkę i od razu oddać strzał z ok. 16 metrów - ćwiczonych wariantów było kilka. Po drugiej stronie boiska Josue wykonywał rzuty wolne i po raz kolejny wychodziło mu to naprawdę bardzo dobrze. Cały czas jednak czekamy na to, aż będzie na tyle gotowy fizycznie, by w końcu obejrzeć go na boisku.



We wtorek legioniści będą trenowali o godzinie 18 w Legia Training Center. W samo południe na stadionie przy Łazienkowskiej odbędzie się konferencja prasowa Czesława Michniewicza. Mecz Legia Warszawa - Flora Tallin odbędzie się w środę, 21 lipca o godzinie 21:00.



