Legioniści na MME

W Gdańsku odbyły się Mistrzostwa Europy do lat 18 w rugby kobiet, w grupie Trophy. Reprezentacja Polski, z dwiema legionistkami w składzie ( Julią Sadowską i Natalią Szynawą ) wygrała wszystkich sześć meczów (z Turcją 46-0, Łotwą 38-0, Szwecją 51-5, Węgrami 38-17, Niemcami 12-5 i Litwą 50-0) i zapewniła sobie udział w grupie Grand Prix - najwyższej klasie rozgrywkowej w Europie w przyszłorocznej edycji. Dwaj koszykarze Legii Warszawa dziś rozpoczynają rywalizację w FIBA Youth European Challenger, czyli wydarzeniu, które w dobie pandemii zastępuje tradycyjne młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Nasza kadra do lat 20, która grać będzie w Gruzji, liczy dwunastu zawodników, a wśród powołanych są Jakub Sadowski (środkowy/silny skrzydłowy) i Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający/niski skrzydłowy). Obaj legioniści od 27 czerwca przebywali na zgrupowaniu kadry U-20, w ostatnich dniach grali w towarzyskich meczach ze Słowenią i Czechami. W Gruzji Polacy zagrają z Niemcami (20.07, g. 12:00), Bułgarią (21.07 g. 12:00), Turcją (22.07 g. 15:00), Francją (24.07 g. 15:00) i Gruzją (25.07 g. 18:00). Wszystkie spotkania transmitowane będą tutaj .

