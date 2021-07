Wstrzymane wypożyczenie. Legia zgłosiła Kochalskiego do Ligi Mistrzów i Ekstraklasy

Mateusz Kochalski został zgłoszony przez Legię do rozgrywek Ekstraklasy i Ligi Mistrzów. 20-letni bramkarz miał być wypożyczony do Radomiaka Radom, ale ze względu na uraz Cezarego Miszty klub z Łazienkowskiej zdecydował o zatrzymaniu go u siebie. Miszta wróci do treningów dopiero za dwa tygodnie, a i tak będzie ćwiczył w specjalnej masce. Każda ewentualna niedyspozycja Artura Boruca oznaczałaby konieczność gry 18-letnim Kacprem Tobiaszem , który wprawdzie od roku trenuje z pierwszą drużyną, ale na razie występował jedynie w trzecioligowych rezerwach. Mateusz Kochalski ma za sobą bardzo dobry sezon na wypożyczeniu w Radomiaku. W 22 spotkaniach zachował czyste konto, dlatego radomianie byli zainteresowani przedłużeniem z nim współpracy. Zawodnik do sezonu przygotowywał się z Radomiakiem.

Tużurek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Wg mnie gra w masce bardzo utrudnia grę szczególnie na pozycji bramkarza.Już Wieteska strzelił sobie bardzo poważnego w skutkach samobója w Białymstoku będąc w takiej masce.Wedy jeszcze toczyła się walka o mistrzostwo,którego z tego co pamiętam nie zdobyliśmy.Myślę,że coś takiego bardzo utrudnia obserwację i ogólną ocenę sytuacji na boisku.Chłopak musi się wyleczyć do końca żeby maska nie była konieczna odpowiedz

Pacz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Tużurek: Igor Lewczuk też grał w masce w meczu z Omonia Nikozja, w ubiegłym roku. Dostał czerwoną kartkę na początku drugiej połowy, przez co odpadliśmy z eliminacji LM. odpowiedz

WSL - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Ciagle wypozyczenia lub odchodza czas najwyzszy zeby w LEGII zostawali !!! odpowiedz

Hans solo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @WSL: nie rozumiesz dzieciaku że jest duża konkurencja?! odpowiedz

exsa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Sluszna decyzja LEGIO !!!! odpowiedz

PotokR - 3 godziny temu, *.tpnet.pl ładnie nas Legia załatwiła przed startem ligi odpowiedz

Vuko - 35 minut temu, *.tpnet.pl @PotokR: wypozyczajac stempniewski powinien to miec z tylu glowy odpowiedz

Ryba - 4 godziny temu, *.chello.pl Cierzniak niech idzie do Radomiaka odpowiedz

Ciekawski - 4 godziny temu, *.197.56 A co jest z Wojtkiem Muzykiem? Ciągle mu kontuzje dolegają? odpowiedz

mag4free - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Ciekawski: w tych meczach co grał to pokazał, że to nie jest poziom Legii. przykre, ale prawdziwe. odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.it4polska.com Ale jak Miszta wróci to pojdzie na wypożyczenie? Szkoda chłopaka, żeby siedział na ławce. W Radomiaku miałby szansę na grę i potem większą szansę na grę u nas. odpowiedz

mag4free - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Kibic: spokojnie, będzie rywalizował z Misztą. bardziej się liczy dobro klubu czy zawodnika? odpowiedź sobie. odpowiedz

chyba jednak wypożyczenie - 3 godziny temu, *.135.170 @mag4free: Legia potrzebuje piłkarzy, tylko dobrych piłkarzy odpowiedz

Le Ja - 3 godziny temu, *.orange.pl @mag4free: "Dobro klubu" to także wystawianie i promowanie poprzez grę młodych zawodników, by ich potem sprzedać za duże pieniądze. odpowiedz

Tużurek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Kibic: W tym momencie Kochalski jest u nas 2 bramkarzem.Naprawdę uważasz,że nie musimy mieć 2 bramkarza w razie czego? Miszty nie bierzemy pod uwagę bo jest kontuzjowany odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Kibic: kurcze, jakby facet grał w 2 lidze to ok, ale on się ogrywa w Ekstraklasie!!! A Miszta po 2 tyg. będzie wracał do gry... no nie wiem - urazy bramkarzy nie są takie częste - Boruc raczej by pociągnął 2 tyg. bez jaj.... tzn. "na pewno" a nie że facet jaj nie ma ; ))) odpowiedz

Hakon - 20 minut temu, *.tpnet.pl @oLaf: tylko że Boruc prawdopodobnie w lidze ława. A bramkarz mlodziezowcem. odpowiedz

