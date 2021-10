Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 9 października 2021 r. 21:24 Redakcja

Juniorzy starsi ulegli 1-2 UKS SMS Łódź. W CLJ U17 liderująca Legia nie poradziła sobie z AP Jagiellonią, przegrywając 0-4 po licznych błędach własnych. Zespół U16 wygrał w Płocku 4-1 Wisłą. W CLJ U15 legioniści pokonali 5-1 Kosę Konstancin '07. Drużyna o rok młodsza wygrała 3-1 z Escolą Varsovia '08 w Ekstralidze U14. Ich rówieśnicy z LSS wygrali 20-2 z Perłą Złotokłos i liderują w rywalizacji o awans do I ligi mazowieckiej. Zespół U13 Akademii pokazał się z dobrej strony w meczu z Żyrardowianką, z kolei drużyna LSS U13 stoczyła zacięty pojedynek z KS Ursynów '09. Mecze ligowe rozegrały też młodsze roczniki Akademii i LSS.



UKS SMS Łódź 03/4 2-1 (1-0) Legia Warszawa

Gole:

1-0 1 min. Jakub Kołodenny

1-1 55 min. Fryderyk Janaszek (as. Dawid Kiedrowicz)

2-1 89 min. Piotr Woźnikiewicz



Legia: Antoni Wodzicki – Patryk Winiarski, Sebastian Kieraś, Kacper Wnorowski, Miłosz Pacek (75' Bartosz Wicenciak) – Kacper Knera, Patryk Bek (75' Patryk Romanowski), Igor Strzałek – Kajetan Staniszewski (60' Bartosz Dziemidowicz), Fryderyk Janaszek, Dawid Kiedrowicz

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



CLJ U17: AP Jagiellonia Białystok (2006) 4-0 Legia U17

Gole:

1-0 15 min.

2-0 24 min.

3-0 57 min.

4-0 76 min.



Legia: Jan Sobczuk – Franciszek Saganowski [06](70' Wiktor Puciłowski), Bartosz Płocki, Rafał Boczoń [06], Bartosz Krasuski – Bartosz Mikołajczyk, Roman Zhuk [06](53' Maksymilian Stangret), Oskar Lachowicz – Igor Skrobała [06], Tomasz Rojkowski [06], Filip Borowski (46' Jakub Kowalski [06]). Rezerwa: Michał Malinowski [06](br)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Ekstraliga U16: SSM Wisła Płock 06 1-4 (0-0) Legia U16

Gole:

0-1 60 min. Oskar Melich b.a.

0-2 61 min. Przemysław Mizera 61' (as. Mateusz Gierałtowski)

1-2 82 min.

1-3 83 min. Jakub Żewłakow b.a.

1-4 90 min. Przemysław Mizera (as. Jakub Żewłakow)



Legia: Michał Bobier [07] – Oliwier Olewiński, Dominik Szala, Bartosz Dembek, Jakub Błażejczyk [07] – Maciej Saletra, Oskar Melich (60' Aleksander Iwańczyk [07]), Jakub Żewłakow – Alex Cetnar[07](46' Miłosz Kaczmarek [07), Mateusz Gierałtowski, Przemysław Mizera

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U15: Legia Warszawa 5-1 (2-1) Kosa Konstancin 07

Gole:

1-0 11 min. Max Pawłowski (as. Maksymilian Michałowski)

1-1 26 min. Oliwer Kucięba

2-1 36 min. Max Pawłowski (as. Jakub Adkonis)

3-1 48 min. Radosław Czerwiec (as. Maksymilian Michałowski)

4-1 72 min. Jakub Adkonis b.a.

5-1 80 min. Mikołaj Jasiński (as. Radosław Czerwiec)



Strzały (celne): Legia 17 (11) - Kosa 14 (8)



Legia: Jakub Misiewicz – Mikołaj Kotarba, Antoni Wasiak-Libiszewski, Jan Leszczyński (55' Kuba Solecki), Radosław Czerwiec – Dawid Foks, Jakub Adkonis, Aleks Płoszka – Konrad Kraska, Max Michałowski, Maksymilian Michałowski (63' Mikołaj Jasiński [08])

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U14: Legia U14 3-1 (1-1) Escola Varsovia 08

Gole:

0-1 7 min.

1-1 34 min. Antoni Sobolewski (as. Piotr Bzducha)

2-1 41 min. Daniel Wyrozumski (as. Kacper Borowiec)

3-1 47 min. Daniel Wyrozumski (as. Bartłomiej Leszczyński)



Strzały (celne) - II połowa: Legia 12 (6) - Escola 4 (1)



Legia: Jan Bienduga, Denis Stoliarenko – Daniel Foks, Marceli Żek, Patryk Mackiewicz, Bartłomiej Leszczyński, Pascal Mozie, Antoni Sobolewski, Piotr Bzducha, Kacper Borowiec, Artur Sikorski, Daniel Wyrozumski, Filip Nieckarz, Maciej Chojnowski, Oliwier Puto

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



I liga warszawska U14: Legia LSS 08 U14 20-2 (8-1) Perła Złotokłos 08/9

Gole:

1-0 3 min. Kuba Kuciński (as. Lucjan Napieralski)

2-0 11 min. Kuba Kuciński b.a.

3-0 12 min. Jakub Drzazga (as. Jakub Rzępołuch)

4-0 18 min. Kuba Kuciński b.a.

5-0 23 min. Norbert Augustyniak (as. Jakub Drzazga)

6-0 26 min. Kacper Krajewski (as. Jakub Drzazga)

7-0 28 min. Kacper Krajewski (as. Jakub Drzazga)

7-1 29 min. Szymon Piwnik

8-1 31 min. Kacper Krajewski (as. Jakub Drzazga)

9-1 42 min. Kuba Kuciński (as. Jakub Ciesielski)

10-1 44 min. Adam Kulicki (as. Kuba Kuciński)

11-1 46 min. Kuba Kuciński (as. Adam Kulicki)

12-1 48 min. Kuba Kuciński (as. Jakub Drzazga)

13-1 51 min. Kuba Kuciński (b.a. z dystansu)

14-1 56 min. Jakub Ciesielski (as. Adam Kulicki)

15-1 59 min. Kuba Kuciński (as. Lucjan Napieralski)

15-2 60 min. Jan Śliwiński

16-2 61 min. Jakub Drzazga (as. Fabian Radziński)

17-2 67 min. Adam Kulicki b.a.

18-2 72 min. Norbert Augustyniak (as. Adam Kulicki)

19-2 77 min. Norbert Augustyniak b.a

20-2 79 min. Kacper Krajewski (as. Adam Kulicki)



Strzały (celne) - II połowa: LSS 37 (22) - Perła 1 (1)



Legia LSS: Oskar Kurc - Kacper Jasiński, Patryk Ciborowski, Kosma Sekuła, Fabian Radziński, Kuba Kuciński, Norbert Augustyniak, Lucjan Napieralski, Jakub Rzępołuch, Jakub Drzazga, Kacper Krajewski oraz: Adam Kulicki, Adam Tołwiński, Jakub Ciesielski, Alessandro Tarnicki

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



I liga U13: Legia U13 - AP Żyrardowianka Żyrardów 09



Legioniści rewanżowe spotkanie z Żyrardowianką rozegrali już w piątek. Goście przystąpili do meczu ambitnie, jednak legioniści dość szybko pokazali, że nieprzypadkowo zajmują czołową pozycję w tabeli. Spora ilość udanych i nieźle wykończonych akcji dała podopiecznym Rafała Klimkowskieog sporo powodów do zadowolenia po meczu.



Legia LSS U11 - UKS Torpedo Mokotów 11



Ciekawy mecz przy Łazienkowskiej. Legioniści nieźle rozpoczęli mecz i niemal do przerwy toczyli zacięty bój z mocną drużynną Torpedo, jednak po przerwie goście utrzymali wysokie tempo, a graczy LSS opanowała lekka nerwowość zarówno pod bramką przeciwnika, jak i pod własną.