Zmiany kadrowe w Akademii - lato 2021 r.

Wtorek, 19 października 2021 r. 13:00 Raffi, źródło: Legionisci.com

Przerwa letnia przyniosła pewną liczbę transferów w zespołach młodzieżowych Legii. 1 października zamknęło się letnie okienko transferowe. W rozwinięciu - lista zmian w składach drużyn, dokonanych w obecnym okresie transferowym, z uwzględnieniem Legii II.















Dla większej przejrzystości zmiany ułożono rocznikami z których są dani zawodnicy, a nie drużynami, w których trenują; należy jednak pamiętać, że niekiedy różnica ta wynosi nawet do 2 lat. Niekiedy również faktyczna zmiana dokonuje się do kilku miesięcy wcześniej niż formalny transfer tj. przerejestrowanie zawodnika do innego klubu. Na liście uwzględniono transfery dokonane formalnie tj. z przerejestrowaniem zawodnika. W niektórych przypadkach mogło być tak, że dany gracz od dłuższego czasu trenował już z nowym zespołem, ale do potwierdzenia do gry doszło dopiero po zakończeniu rozgrywek ligowych. Z kolei w przypadku graczy zarejestrowanych w LSS, bywa że niektórzy z niezgłoszonych na nowy sezon do ligi MZPN graczy dalej pozostają w strukturach LSS, a potem są zgłaszani do ligi ponownie.



Legia II:

- Odchodzą:

Mateusz Grudziński (po zakończeniu wypożyczenia do Znicza Pruszków - wypożyczony do Radomiaka Radom)

Filip Sobiecki (Pogoń Grodzisk Maz., po zakończeniu wypożyczenia do Olimpii Elbląg)

Jakub Czajkowski (wyp. Pogoń Grodzisk Maz.)

Dawid Barnowski (Znicz Pruszków)

Piotr Cichocki (ŁKS Łagów)

Oskar Wojtysiak (Stal Stalowa Wola)

Mikołaj Kwietniewski (Skra Częstochowa)

Lionnel Negou

Ariel Mosór (Piast Gliwice)

Radosław Cielemęcki (Wisła Płock)

Damian Warchoł (Wisła Płock)

Kamil Kurowski (Sokół Ostróda)

Radosław Pruchnik [przeszedł do Akademii jako trener]

Aleksander Waniek (ŁKS Łagów, po zakończeniu wypożyczenia do Olimpii Elbląg i wygaśnięciu kontraktu z Legią)



- Przychodzą:

Nikodem Niski (PO, 2002, powrót z wyp. do Chrobrego Głogów)

Tomasz Nawotka (LP, 1997, powrót z wyp. z ŁKS Łódź)



Kuba Wiśniewski (PO/PP, 2004, Śląsk II Wrocław)

Jakub Furman (ŚO, 2004, TOP 54 Biała Podlaska)

Karol Noiszewski (DP, 1999, Skra Częstochowa)

Bartosz Widejko (LO, 1992, Olimpia Grudziądz)

Dawid Dzięgielewski (LP/LN, 1993, Unia Skierniewice)

Arkadiusz Ciach (N, 1992, Świt Nowy Dwór)



- zawodnicy awansowani z drużyn juniorskich:

Hubert Derlatka (PO, 2003)



Dodatkowo na niektóre mecze III ligi powoływani są gracze trenujący z CLJ U18.



Rocznik 2002 - 2004 [CLJ U18]:

- Odchodzą:

Michał Kochanowski [02] (Carina Gubin)

Łukasz Rytelewski [02] (GKS Wikielec)

Damian Urban [02](ŁKS Łagów)

Jerzy Munik [02] (Świt Nowy Dwór)

Bartosz Ślendak (Bóbr Tłuszcz)

Ivan Vidosević

Marcel Myszka (Gryf Gmina Zamość)

Tomasz Okulicki (Raków Częstochowa)

Marcel Ruszel (FC Cincinnati)

Filip Jurczak (wypożyczenie - Górnik Zabrze)



Po zakończeniu wypożyczeń do innych klubów, nie zostały przedłużone umowy z nast. zawodnikami:

Jakub Mielcarz (KS Ursus)

Hubert Wierucki (KS Ursus)

Adam Dębiński (Widzew Łódź)



- Przychodzą:

Robert Żolik (ŚO, Pogoń Grodzisk Maz.)



Rocznik 2005:

- Odchodzą:

Bartłomiej Górnaś (Znicz Pruszków)

Kacper Rojkowicz (Wisła Kraków)

Gracjan Gawroński (Pogoń Szczecin)

Benedykt Piotrowski (Stal Rzeszów)

Kacper Stankiewicz (Top 54 Biała Podlaska)

Igor Szostek (Cracovia SSA Kraków)

Szymon Gaj

Tomasz Zieliński (Stal Rzeszów)

Lucio Ceci (Napoli SSC, w trakcie rundy)



- Przychodzą:

Franciszek Chojak (B, Warta Poznań, wcześniej GKS Dopiewo i Grom Dopiewo)

Hubert Dorczyk (ŚO, Warta Poznań)

Bartosz Płocki (ŚO, UKS SMS Łódź, wcześniej PSV Łódź i ARPiT Koluszki)

Jakub Jędrasik (PP, UKS SMS Łódź, wcześniej SP Sławomir Chałaśkiewicz Widzew Łódź)



Rocznik 2006:

- Odchodzą:

Miłosz Kaniasty (powrót do UKS Varsovia)

Maciej Złotkowski (SEMP Ursynów)

Jakub Chodkowski (Lechia Gdańsk)

Kajetan Pysz (Lechia Gdańsk)

Adam Bąkiewicz (Lechia Gdańsk)

Igor Rosa (Wisła Płock)



- Przychodzą:

Wojciech Banasik (B, Znicz Pruszków)

Dominik Szala (ŚO, GKS Katowice - pozyskany wiosną i wypożyczony wówczas do macierzystego klubu)

Mateusz Gierałtowski (OP/N, GKS Katowice, wcześniej Górnik Zabrze i MKS Zaborze)

Igor Skrobała (PP, Warta Poznań, wcześniej Jedynka Luboń)

Oskar Melich (ŚP, Znicz Pruszków, wcześniej LKS Chlebnia)

Cyprian Pchełka (N, Stal Stalowa Wola)



Rocznik 2007:

- Odchodzą:

Dawid Ostrowski (powrót do Żuri Olsztyn)

Michał Reterski (Jagiellonia Białystok SSA)

Kuba Nawrocki (Escola Varsovia)

Leon Ziętek

Maciej Jaroszewski (powrót do STF Champion Warszawa)

Maciej Jeleński (UKS Varsovia)

Mateusz Różański (Escola Varsovia)

Leon Falecki (powrót do FCG Playmaker)



- Przychodzą:

Michał Bobier (B, Jagiellonia Białystok)

Konrad Kassyanowicz (B, Drukarz Warszawa)

Kuba Błażejczyk (ŚO, Escola Varsovia, wcześniej KS Łomianki)

Kacper Potulski (ŚO, Lechia Gdańsk)

Maksymilian Michałowski (LO, Varsovia, wcześniej Świt Warszawa)

Max Pawłowski (ŚP, UKS SMS Łódź, wcześniej Juventus Academy Bydgoszcz i Olimpia Grudziądz)

Antoni Klukowski (N, MKS Polonia Warszawa, wcześniej Escola Varsovia)

Miłosz Kaczmarek (N/LP, SI Arka Gdynia)



Rocznik 2008:

- Odchodzą:

Adam Niewiadomski (UKS Varsovia)

Szymon Rusin (KS Ursus)



- Przychodzą:

Jan Bienduga (B, SEMP Ursynów)

Marceli Żek (ŚO/P, UKS Varsovia)

Juliusz Rafalski (PP, AP Top 54 Biała Podlaska)

Patryk Mackiewicz (ŚO/LO, Znicz Pruszków)

Piotr Szyndralewicz (ŚO, Stal Brzeg)

Antoni Sobolewski (ŚO / DP, KS Ursus, wcześniej Offensywa Książenice)

Kacper Borowiec (N, Wisła Puławy)



- gracze LSS zgłoszeni po raz pierwszy do rozgrywek ligowych drużyn reprezentacji LSS U14:

(brak)



- gracze z drużyny LSS grający w poprzedniej rundzie w lidze, których nie zgłoszono do obecnych rozgrywek lub zostali zgłoszeni do innych klubów:

Jan Bartoszek (UKS Varsovia)

Franciszek Jurkowski



Rocznik 2009:



- Odchodzą:

Wiktor Wach (Znicz Pruszków)

Kacper Ziółkowski (Drukarz Warszawa)

Vincent Ziętek



- Przychodzą:

Fabian Mazur (N, KKP Korona Kielce, do zespołu U14)

Oskar Maj (O/P, Znicz Pruszków)



- Gracze z rocznika 2009 LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U13) po raz pierwszy:

Wiktor Tikhomiroff (LSS, wcześniej także Delta Warszawa)



- gracze z drużyny LSS zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na jesień:

Franciszek Kotkiewicz (Drukarz Warszawa)

Tymon Raniszewski (KS L.A.S.)

Michał Stankiewicz (WBS Warszawa)

Cezary Chrzanowski

Julian Gruszka

Julian Forysiński



Rocznik 2010:

- Odchodzą:

Aleksy Chmielewski (STF Champion)

Filip Hołowiński (Talent Warszawa)

Igor Brzozowski (OKS Champion Otwock)

Jacek Dobrzański



- Przychodzą:

Olaf Szczęsny (UKS Varsovia)

Krzysztof Krzemiński (Varsovia, wcześniej BKS ZSP 7 Bemowo)

Kacper Jaczewski (Marcovia Marki, wcześniej Bóbr Tłuszcz)



- Gracze z rocznika 2010 LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U12) po raz pierwszy:

(brak)



- gracze z drużyn LSS 2010 A i B zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub (przy braku adnotacji o nowym klubie) nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na jesień (przy czym niektórzy z niezgłoszonych do ligi MZPN graczy mogą dalej pozostawać w strukturach LSS):

Kacper Wiśniewski (UKS Varsovia)

Filip Dmowski (UKS Varsovia)

Milan Doszko (Drukarz Warszawa)

Maksymilian Kostrz (Drukarz Warszawa)

Szymon Kawczyński (Białe Orły Warszawa)

Franciszek Krawczyński (Białe Orły Warszawa)

Maciej Stonawski (KS Wilanów)

Aleksander Kucharski (UKS Torpedo Mokotów)

Mikołaj Celejewski

Wiktor Czuba

Jakub Jakubowski

Mikołaj Kos-Nowicki



Rocznik 2011:



- Odchodzą:

Oliwier Frąckiewicz

Radosław Maćkowski (Marcovia Marki)



- Przychodzą:

Antoni Pawłowski (B, UKS Varsovia)

Nicodeme Chodkowski (P, UKS Varsovia)



- Gracze z rocznika 2011 (i młodsi) LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U11) po raz pierwszy:

(brak)



- gracze z drużyn LSS U11 zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na jesień:

Filip Machnowski (UKS Varsovia)

Kornel Dana (Wkra Pomiechówek)

Michał Kaliński

Julian Zdzichowski





Rocznik 2012:

- Odchodzą:

(brak)



- Przychodzą:

Oprócz graczy występujących w zeszłym sezonie w LSS i w lidze (Iwo Kamuda, Ignacy Silski, Karol Michalski), do drużyny Akademii dołączyli:

Stanisław Dobrowolski (UKS Football Academy Warszawa)

Antonio Gralewicz-Mendez (ŚP, UKS Varsovia, wcześniej Escola Varsovia i Mławianka Mława)

Dawid Ruciński (Szóstka Mińsk Maz., wcześniej ULKS Kałuszyn i Victoria Kałuszyn)

Seweryn Orzechowski (O, AP EsKadra Rembertów)

Aleksander Obidziński (Legionovia Legionowo)

Nico Martino (PP, UKS Varsovia)

Aleksander Kurowski (AMP Gool Stanisławów)



Oprócz tego, w lidze U10 występują również gracze grupy wiodącej LSS, którzy już grali w lidze U9 w poprzednim sezonie.



- Gracze z rocznika 2012 LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U10) po raz pierwszy:

Antoni Bagiński (LSS)

Michał Kawecki (LSS)

Tadeusz Barański (LSS)

Antoni Chmielewski (LSS)

Karol Frelikowski (LSS)

Stanisław Stokowski (LSS)

Nikodem Strzałkowski (LSS, do 6/2020 SEMP Ursynów)



- gracze z drużyny LSS zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi U10, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na jesień:

(brak)



Rocznik 2013:

- Odchodzą:

(brak)



- Przychodzą lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:

Adam Droździk (LSS)

Konstanty Leonkiewicz (LSS)

Franciszek Maciejczyk (LSS)

Marcel Marzec (LSS)

Tymoteusz Pełka (LSS)

Franciszek Podobas (LSS)

Krzysztof Rydzewski (LSS)

Xawery Urbańczyk (LSS)



Rocznik 2014:

- Odchodzą:

(brak)



- Gracze z rocznika 2014 (i młodsi) LSS zgłoszeni po raz pierwszy:



Sebastian Borowski (LSS / Polonez Warszawa)

Jakub Sałamacha (LSS)

Oskar Wojciechowski (LSS)

Kacper Rainka (LSS)

Kharyton Sokal (LSS)

Jan Grunas (LSS)

Feliks Chaciński (LSS)

Kacper Saczewski (LSS)

Rafał Szykowny (LSS)

Ksawery Szwajca (LSS)

Jan Bujko (LSS)

Aleksander Majewski (LSS)

Artem Iovenko

Michał Jankowski (LSS)

Mikołaj Staniak (LSS)



Brunon Antol (LSS)

Jan Będkowski (LSS)

Gerard Dubno (LSS)

Makar Geraščenkov (LSS)

Mateusz Halaczek (LSS)

Bartosz Ilnicki (LSS)

Jan Kabala (LSS)

Antoni Lewandowski (LSS)

Leon Frank (LSS)

Leon Bilski (LSS)

Mikołaj Michałek (LSS)

Maciej Wierzbicki (LSS)

Jakub Kwiatkowski (LSS)

Leon Niechaj (LSS)

Jan Swojak (LSS)