Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: 100 meczów na 100-lecie reprezentacji

Czwartek, 25 listopada 2021 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wydawnictwo GiA w tym roku przygotowało sporo ciekawych propozycji dla kibiców. Jedną z nich jest kolejny album poświęcony reprezentacji Polski, zatytułowany "100 meczów na 100-lecie reprezentacji", spisany "na jubileusz reprezentatywki". Jak można się domyślić, autorzy wybrali 100 według nich wyróżniających się spotkań biało-czerwonych, które zostały przybliżone kibicom.



Wybrane mecze nie dotyczą jedynie pierwszej reprezentacji - w tej setce są również ważniejsze spotkania choćby reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich. Czytelnicy będą mogli śledzić losy naszej reprezentacji w porządku chronologicznym. Zresztą podane zostają wszystkie rozegrane oficjalne mecze kadry (wraz z numeracją), wraz ze strzelcami bramek i składami obu drużyn. Wybrana setka zaś została bliżej przedstawiona, wraz z ciekawostkami statystycznymi i całym opisem, przybliżającym wydarzenie.



"Otóż po raz pierwszy właśnie w tym meczu został usunięty z boiska reprezentant Polski, na dodatek najstarszy w ekipie (28 i 349) i po raz pierwszy występujący w tym dniu w roli kapitana (nr 42 w kronikach) - Bernard Blaut" - czytamy przy okazji meczu Polski z Argentyną z grudnia 1968 roku. "Niemal 10 lat później okaże się, że Kazimierz Deyna nie zdołał pokonać argentyńskiego bramkarza w finałach MŚ'78 po raz drugi - pierwsza nieudana próba miała miejsce już w Mar del Plata. Czy powinien więc egzekwować 'jedenastkę' w Rosario?! Czy Jacek Gmoch, mając wiedzę o spartaczonej 'jedenastce' Deyny w meczu z Argentyńczykami, pozwoliłby próbować po raz wtóry w tak ważnej chwili, dziesięć lat później? Nic na temat tego spotkania, a także awantury w przerwie meczu, gdy starsi piłkarze próbowali pobić Deynę nie tyle za nieudaną 'jedenastkę', ale za samowolne jej wykonanie - nie ma też w dwóch wydaniach biograficznej książki o bohaterze zdarzenia" - czytamy dalej wśród ciekawostek dotyczących 219. meczu naszej reprezentacji.



Czytelnicy mogą sprawdzić również łatwo sprawdzić miejsca rozegrania poszczególnych meczów, i zauważyć, że w pierwszych latach reprezentacji zdarzało się grać na Agrykoli, a dopiero później doszło do pierwszych spotkań na stadionie Wojska Polskiego. Niesamowite są niektóre fotografie z dawnych lat, szczególnie te przedstawiające trybuny naszego stadionu przy okazji meczów biało-czerwonych. W całej publikacji nie brakuje również wielu ciekawych opowieści nt. piłkarzy naszego klubu, którzy jak wiadomo regularnie reprezentowali barwy naszego kraju.



Przy okazji meczu Polski z Portugalią z 29 października 1977 roku, nie mogło zabraknąć historii dotyczącej reakcji publiczności stadionu Śląskiego na występ idola fanów z Łazienkowskiej, Kazimierza Deyny. "Deyna jest postacią ikoniczną w historii Legii, w latach 70. mógł zaś uchodzić za sportowy symbol całej epoki. Medalista olimpijski, medalista mistrzostw świata, swego czasu trzeci piłkarz globu w rankingu France Football za rok 1974. Poza tym porucznik Wojska Polskiego, który - mimo wielu zagranicznych ofert - wciąż pozostawał wierny klubowi z Łazienkowskiej. Ale właśnie ta fałszywa 'wierność' doprowadziła go do zguby. Nie jest bowiem tajemnicą, że jak każdy piłkarz z ekipy Górskiego, marzył o zagranicznym wyjeździe. (...) A oferty były z Milanu, Interu, Bayernu, Saint Etienne, to tylko niektóre kluby zainteresowane jego usługami. Latem 1977 roku jego frustracja zdawała się docierać do punktu krytycznego. Dziś trudno dochodzić szczegółów, kto i w jakich okolicznościach podpowiadał mu czołobitność względem systemu i I sekretarza. On sam najwyraźniej wierzył, że tylko w ten sposób wreszcie wyrwie się na Zachód..." - czytamy w albumie.



Cała, licząca 432 strony dużego formatu, publikacja prezentuje się doskonale. Do czego zresztą autorzy GiA przyzwyczaili nas przez lata.



Tytuł: 100 meczów na 100-lecie reprezentacji

Autor: Andrzej Gowarzewski oraz Bożena Lidia Szmel, Dariusz Leśnikowski, Jakub Michalak i Andrzej Markowski

Wydawnictwo: GiA

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 432

Cena okładkowa: 99 zł



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.