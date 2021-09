III liga: Wissa Szczuczyn 0-0 Legia II Warszawa

Komentarze (13)

Max - 2 minuty temu, *.tpnet.pl Kisiel tregedia. Nawotka jak zawsze bez wiary. Wlodar szkoda gadać. Pytanie. Gdzie jest Derlatka? Czy on ma grać tylko w sparingach i tam zdobywać bramki i robić asysty? Dziwne. Gdzie jest Niski? Czyżby,, legia,, chciała mu pokazać gdzie jest jego miejsce potym jak nie chce przedłużyć umowy? odpowiedz

c u L t - 43 minuty temu, *.50.53 TO NIE MA SENSU, REZERWY POWINNY BYĆ POD PATRONATEM CESIA I TYLE W TEMACIE.. odpowiedz

Cyniek - 54 minuty temu, *.play-internet.pl To tylko pokazuje jakich mamy zmienników w jedynce odpowiedz

Max - 8 minut temu, *.tpnet.pl @Cyniek : w dwójce 75%to najemnicy co mają wyjebane na to gdzie będą się znajdować w lidze. Kasa się zgadza i koniec tematu. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl W chyba ostatnim numerze Piłki Nożnej był artykuł o Wissie. Ich cel? Utrzymanie, otwarcie o tym mówią. Chyba wszyscy piłkarze normalnie pracują (na pewno większość), a gra w Wissie to 'zajęcie dodatkowe'. Różnicę między IV, a III ligą nazywają dużym przeskokiem i zderzeniem z rzeczywistością.



Z drugiej strony są rezerwy Legii, w których (proszę poprawcie mnie jeżeli napiszę nieprawdę) wszyscy piłkarze są zawodowi, nie muszą jeździć na trening zmęczeni po pracy, mają ładny i funkcjonalny ośrodek do trenowania.



Hmmmm. odpowiedz

Rikki - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jednak nasze asiory dodają wiary tym niby słabszym i nie chcą ich zbytnio ranić . To towarzycho powinno się jak najszybciej rozgonić ,to zakala dla klubu. odpowiedz

niekumaty - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szczuczyn to trzy i pół tysięczne miasteczko - wieś i się nie udało.....zdolne mamy te rezerwy..........z czwartego poziomu nie możemy się wygramolić...szkoda kasy na te beztalencia......Szkolić juniorów i wprowadzać do jedynki, a innych wypożyczać.........najlepiej to rozwiązać tą dwójkę...........niech już więcej wstydu nam nie przynoszą........... odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.chello.pl Wstyd, wstyd...............Dawać na mecze wyjazdowe całą jedynkę to może się uda zdobyć trzy punkty...............więcej żelu i kasy chłopaki to i zwycięstwa będą....... odpowiedz

Hhhh - 2 godziny temu, *.chello.pl Po co ten astiz?

Oddali za darmo Warchoła a ten ogór gra odpowiedz

Aaab - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Hhhh: wydaje mi się ze to i tak inna pozycja, ale mogę się mylić odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Hhhh: Ale po co w meczu, czy po co w ogóle? odpowiedz

Zealley - 2 godziny temu, *.chello.pl kolejny sukces na jakiejś tam wiosce odpowiedz

Zbieracz kartonow - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Zealley: dokładnie, dobrze że nie przegrali. odpowiedz

