8. kolejka Ekstraklasy. Lech zdemolował Wisłę

Wujo - 4 godziny temu, *.play-internet.pl W tamtym sezonie był Żurawball teraz jest Skorżaball a skończy się jak zawsze. odpowiedz

) = - 4 godziny temu, *.chello.pl @Wujo: wtedy nie miały tak mocej kadry..

Skończyly się mistrzostwa po grze od której oczy bolały... Teraz trzeba będzie grać w piłkę.. odpowiedz

Zbieracz kartonow - 4 godziny temu, *.plus.pl @) =: 6 pkt z Amicą i nie gubić pktow w Niecieczy Mielcu i innych Łęcznych czy Płocku itp. i to wystarczy żeby zdobyć Mistrza. odpowiedz

Kolega po szalu - 4 godziny temu, *.plus.pl @Zbieracz kartonow: znając naszych to z tymi wyjazdami może być roznie przykład już był w Radomiu. odpowiedz

=) - 3 godziny temu, *.chello.pl @Zbieracz kartonow: dokladnie, też na to liczę właśnie odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Wujo: Szkoda że już nie na Rumaku do Europy. Hehe odpowiedz

(L) eon - 4 godziny temu, *.inetia.pl Będzie jak w tej powiastce : Wzbił się w górę orlim lotem, zes...ł się i padł pod płotem :) odpowiedz

(o: - 9 godzin temu, *.chello.pl W koncu liga robi się silniejsza! odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 8 godzin temu, *.plus.pl @(o:: bo 2 drużyny więcej teraz jest ? odpowiedz

Piłkarski poker - 8 godzin temu, *.plus.pl @(o:: panowie Kulesza jest z Białegostoku Jaga zostanie mistrzem a spadnie któryś z was :D odpowiedz

(o: - 7 godzin temu, *.chello.pl @Wieczny fan Mioduskiego : zbyt płytkie myślenie.. Efekty co prawda zobaczymy po ostatniej kolejce sezonu i następnych kwalifikacjach do Europy, ale można już zaobserwować jak Raków jest mądrze budowany i walczy o medale, pogoń, lech. Legia w końcu będzie miała konkurencję w lidze i aby to skutkowało jej jeszcze silniejszym rozwojem.. odpowiedz

ludek - 10 godzin temu, *.com.pl Ja tam się cieszę że amikorzowi tak dobrze idzie, tym bardziej będzie ich bolało jak ich zdetronizujemy:) odpowiedz

Zbieracz kartonow - 8 godzin temu, *.plus.pl @ludek: kogo mamy detronizować jak sami jesteśmy mistrzem? odpowiedz

kami(L)PRAGA - 10 godzin temu, *.vectranet.pl najgorsze w tym wszystkim jest to ze Skorża uwaza ten mecz za słaby nie jest minimalista ktory zachwala druzyne po wygranej 5-0 unas wystarczy 2-0 by zachwalac druzyne bedzie ciezko w rywalizacji o mistrza na Legie wszyscy sie spinaja na łacha nikt sie nie spina skisla zagrala slaby mecz sam bramkarz na poczatku dal sygnał ze łachowi sie wypinaja i to im nie szkodzi SKISŁA nie jest wyznacznikiem poziomu łacha kazdy klub z normalna defensywa ich powstrzyma odpowiedz

Zbieracz kartonow - 8 godzin temu, *.plus.pl @kami(L)PRAGA: Amica zawsze była w czołówce ale czegos im brakowało żeby być mistrzem nie inaczej będzie teraz nie ma co się przejmować i robić im reklamy. Trzeba robić swoje. odpowiedz

Realista - 4 godziny temu, *.plus.pl @Zbieracz kartonow: Oczywiście że tak Kuchenkorze jak zwykle zaczynają dobrze a im dalej w sezon tym gorzej a poza tym na razie ze środkiem tabeli i beniaminkiem wygrali a z czołówka poprzedniego sezonu ledwo remisy i z Radomiem tez więc nie ma czym się ekscytować. Z nami jak zwykle umoczą hehe odpowiedz

krys008 - 11 godzin temu, *.vectranet.pl Lech w Lidze Europy gra w środę, czy czwartek? ???????? odpowiedz

Korda - 11 godzin temu, *.centertel.pl @krys008: w poniedziałek odpowiedz

:) - 8 godzin temu, *.plus.pl @krys008: Chyba we wtorek grają ale w PP to jedyne puchary dla nich. odpowiedz

Ja - 8 godzin temu, *.plus.pl @:): Lech to jest takie piwo:) to jest stara Amica bo grają na ich licencji i nie mają 100 lecia tylko 30 lat Amiki. odpowiedz

Kamień - 8 godzin temu, *.chello.pl @Ja: w przyszłym roku będą świętować 26 - lecie... Lech gra w 2 lidze odpowiedz

Ja - 8 godzin temu, *.plus.pl @Kamień: lech gra 2 ligę na stadionie Amiki we Wronkach a Amica w ekstraklasie na stadionie Lecha :) odpowiedz

cwks - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl @Kamień: A wy gdzie macie cwks i tamtą licencję? odpowiedz

Tito - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl To jest tak smutne ale Lech idzie na mistrza. Mają taką kadrę że o zacięciu się czy o spadku formy nie ma co liczyć. Nawet jak dwóch trzech dostanie kontuzji to i tak mają super grajkow. Dla nas bardzo nie miło tym bardziej że mają teraz stu lecie i przydało by się żebyśmy My wygrali mistrzostwo.. Transfery zrobili genialne. Mieli spokój na przygotowanie zatrudnili dobrego trenera z mega doświadczeniem.. To mega przykre i wiadomo że jeszcze wiele sezonu przed nami ale patrząc obiektywnie to można się powoli oswajac z myślą że tytuł ląduje w Poznaniu. Oni z taką paką i do LE/LM awansują chyba że znowu się rozsprzedaja. A najgorsze dla nas jest to że bez mistrzostwa nie ma szans na poważne europejskie rozgrywki a potrzebujemy ich bardzo... :/ odpowiedz

) o: - 12 godzin temu, *.chello.pl @Tito : raz na wozie raz pod wozem odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 10 godzin temu, *.play-internet.pl @Tito : nie martw się Tito, od meczu z nami forma w dół, a na koniec sezonu środek tabeli. W tamtym roku też świetnie zaczeli. Prawdziwych mężczyzn poznajesz nie po tym jak zaczynają, ale jak kończą. A, że pyry to cioty, więc skończą, gdzi ich miejsce, czyli w k.dołku.



Pozdrawiam,



Piotr odpowiedz

Tito - 10 godzin temu, *.chello.pl @PiotrŻo(L)iborz: No oby tak było jak mówisz! odpowiedz

Kazik - 10 godzin temu, *.168.26 @PiotrŻo(L)iborz: Bzdury. Lechowi w lidze nie szło jak grał w pucharach. Pod odpadnięciu nie podnieśli głowy. Odrodzili się dopiero w tym sezonie. odpowiedz

Kibic - 10 godzin temu, *.centertel.pl @Tito : Oj Tito, Tito... Poczekaj łaskawie... odpowiedz

:) - 8 godzin temu, *.plus.pl @Tito : Mistrz w Poznaniu ? ostatnio mistrzem Poznania czy Wielkopolski była Warta ale grała w Grodzisku. To jedyny tytuł oprócz PP na jaki stać Amicę. odpowiedz

Leśny Dziadek - 20 godzin temu, *.centertel.pl 7-0 będzie odpowiedz

Arek - 21 godzin temu, *.tpnet.pl No to trzeba w końcu zacząć piąć się w górę. Z Łęczną trzeba wygrać. Nie ważne ile, nie ważne jak, mają być 3 pkt. odpowiedz

(L)egia - 21 godzin temu, *.70.200 Powiedzenie kur*a kur*ie łba nie urwie padło na łeb na szyję. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 17.09.2021 / 17:23, *.centertel.pl Jak Michniewicz siedział na trybunach to wygrywaliśmy, ale te kursy na Łęczną takie kuszące..., że nie da się niestety wykluczyć powtórki meczu z Radomiakiem. odpowiedz

Wolfik - 22 godziny temu, *.mm.pl @vadisodjidjiaofoe: Wygrana z Łęczną to obowiązek. A odpuszczenie walki o MP nie wchodzi w grę ze względów wiadomych. odpowiedz

L - 20 godzin temu, *.play-internet.pl @vadisodjidjiaofoe: Tylko zwycięstwo (L) odpowiedz

Szymon - 17.09.2021 / 10:07, *.t-mobile.pl Dymać wszystkich i nie czekać odpowiedz

Gienek - 17.09.2021 / 09:56, *.netfala.pl Czas zacząć wygrywać i piąć się w tabeli. Liga Europy oczywiście na deser, ale w ekstraklapie nie możemy tyle punktów tracić. Górnik jest dobrym przeciwnikiem na przełamanie i nastukanie kilku bramek. odpowiedz

exsa - 17.09.2021 / 09:52, *.tpnet.pl Punktowanie obowiazkowe powodzenia LEGIO ! LEGIA 3-1 Gornik L.!!! odpowiedz

olew - 17.09.2021 / 09:08, *.vectranet.pl Zaczyna się gonitwa, powinni do świąt zbliżyć się na trzy punkty do jakiegoś lidera, wiosną zaś tradycyjnie odjechać konkurentom (zawistnikom). LEGIA MISTRZ ! odpowiedz

