Oceny legionistów za mecz z Spartakiem

Bardzo wysokie oceny przyznaliście piłkarzom Legii za środowy mecz w Moskwie. Aż czterech graczy otrzymało noty 5,0 - Boruc, Kastrati, Muci i Nawrocki. Niewiele niżej oceniliście występy Johanssona, Slisza i Jędrzejczyka. W sumie oceniało 1526 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 4,3. Boruc 5,0 Kastrati 5,0 Muci 5,0 Nawrocki 5,0 Johansson 4,6 Slisz 4,6 Jędrzejczyk 4,5 Wieteska 4,3 Emreli 4,3 Luquinhas 4,1 Josue 4,0 Charatin 3,6 Pekhart 3,6 Mladenović 3,5 Rafael Lopes 3,4

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Barczi - 17.09.2021 / 17:13, *.chello.pl Ktoś to czyta przed publikacją? odpowiedz

Ja jaja - 17.09.2021 / 17:18, *.5.82 @Barczi : tak Twój stary odpowiedz

Adson 78 - 17.09.2021 / 17:51, *.plus.pl @Ja jaja: mordeczki nie po rodzinie !!! odpowiedz

Sputnik 44 - 23 godziny temu, *.tpnet.pl @Barczi : te oceny to opinia ponad 1.500 osób. Łapki świerzbią żeby to ocenzurować? Bo ty się nie zgadzasz? Na przyszłość - głosuj! odpowiedz

Barczi - 12 godzin temu, *.chello.pl @Sputnik 44: Wróć do szkoły i naucz się czytać ze zrozumieniem. Gdzie tam siedzisz, że się z czymś nie zgadzam??

Miałem na myśli wyłącznie poprawione już błędy w opublikowanym tekście! odpowiedz

Barczi - 2 godziny temu, *.chello.pl @Adson 78: Wytrzyj mleko spod nosa i wypad na k6! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.