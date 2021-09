21-22.09: Rozkład jazdy

Piłkarze Legii w środę rozegrają wyjazdowe spotkanie w 1/32 finału Pucharu Polski w Suwałkach i będzie to pierwsze oficjalne spotkanie obu drużyn od 1979 roku. Pucharowe spotkania na wyjazdach rozegrają również Zagłębie i Radomiak, a Legia Ladies w półfinale mazowieckiego Pucharu Polski zagrają przy Kawęczyńskiej z MUKS II Praga. Rozkład jazdy: 21.09 g. 15:00 Ruch Zdzieszowice - Zagłębie Sosnowiec 22.09 g. 14:30 Górnik Zabrze - Radomiak Radom 22.09 g. 17:30 Wigry Suwałki - Legia Warszawa 22.09 MUKS Praga II Warszawa - Legia Ladies [piłka nożna kobiet, ul. Kawęczyńska 44] Młodzież: 21.09 g. 19:00 UKS Torpedo W-wa 11 - Legia LSS U11 [ul. Kazimierzowska 60] 21.09 g. 20:30 UWKS Legia 03 - Mazur Karczew 03 [ul. Okopowa 55a] 22.09 g. 16:30 KS Lesznowola 08 - Legia LSS 08 U14 [Nowa Wola, ul. I. Krasickiego 176] 22.09 g. 17:30 Legia U16 - Escola Varsovia 06 [LTC] 22.09 g. 18:30 AS Wesoła 12 - Legia LSS U10B [Warszawa-Wesoła, ul. Krótka 1]

