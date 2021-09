W niedzielę bezpłatne piwo dla karneciarzy

Na niedzielnym meczu z Górnikiem Łęczna, karneciarze z sezonu 2020/21 będą mogli odebrać vouchery na dwa darmowe piwa, które w ramach abonamentu przysługiwały im w poprzednim sezonie. Odebrać i zrealizować vouchery będzie można również na dwóch kolejnych meczach przy Ł3, niebędących imprezami masowymi podwyższonego ryzyka, tj. z Rakowem i Pogonią. Punkty do odbioru voucherów znajdować się będą zaraz za kołowrotkami przy wejściach na trybunę Wschodnią, Południową i Północną. Do odbioru voucherów konieczne będzie podanie numeru karnetu.

Zealley - 4 godziny temu, *.chello.pl oby tylko stadiunu nie rozwalili - jak dostana małpiego rozumu

po tym piwie odpowiedz

easy - 7 godzin temu, *.proip.pl dokladnie, skad wziac ten numer, klub jak zwykle musial cos ciekawego wymyslic, szkoda gadac... odpowiedz

Amir(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @easy: ZOSTAŃ W DOMU !!!!!!!! skąd się biorą takie ....... odpowiedz

Falus - 8 godzin temu, *.jmdi.pl Chyba piwo z wodą odpowiedz

Do Redakcji - 22 godziny temu, *.vectranet.pl Skąd wziąć numer karnetu? Czy to numer karty kibica? odpowiedz

BMW - 22 godziny temu, *.jmdi.pl Aaa trybuna zachodnia gdzie może kupony na piwko odebrać? odpowiedz

PB - 17.09.2021 / 18:54, *.aster.pl Redakcjo! Co to numer karnetu? Jak to sprawdzić? Przecież nie ma czegoś takiego jak numer karnetu. Jest tylko ID kibica i numer karty. Proszę o informację. Pozdrawiam. odpowiedz

Btm - 17.09.2021 / 17:57, *.telkab.pl Przecież to nie jest piwo tylko przecier z kukurydzy odpowiedz

kibic - 17.09.2021 / 17:50, *.gda.pl Szkoda tylko, że z konkursu w którym pod kapslem można było wygrać piwo została tylko nazwa. odpowiedz

Piwosz - 17.09.2021 / 17:28, *.play-internet.pl A sektor 200 gdzie odbiera voucher???? odpowiedz

Habersbuch - 17.09.2021 / 16:13, *.chello.pl Zapraszamy!!! odpowiedz

siewca plotek - 17.09.2021 / 14:51, *.futuro.pl No to teges chlupes :) odpowiedz

