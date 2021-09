Twa I runda Pucharu Polski

Komentarze (10)

ws - 10 godzin temu, *.vectranet.pl Tak z perspektywy trybun to wyglądało jakby Miszta zawalił bramkę ale po obejrzeniu skrótu widzę, że to Hołownia. Niestety on był najgorszym piłkarzem Legii w tym meczu. Warunki do oglądania w Suwałkach fatalne o ile nie jesteś na loży VIP. odpowiedz

do redakcji - 22.09.2021 / 20:19, *.. Fajnie by było gdybyście wrzucili herby wszystkich klubów i dopisali która ligę reprezentują.

Może ciekawa dla oka grafika od kolejnej rundy? odpowiedz

JACUNHO - 22.09.2021 / 18:54, *.kampinostelco.pl TGV odpowiedz

K(L)AKIER - 22.09.2021 / 13:36, *.inetia.pl 5-0 powinno być bez gadania i jakichkolwiek wątpliwości odpowiedz

Rytm - 22.09.2021 / 07:27, *.centertel.pl Czemu Jaga grała we wtorek w PP, a Lech nie, tylko gra w przyszłym tygodniu? I oba kluby grają w piątek w lidze. To plus dla Amikolecha. odpowiedz

mistrz - 13 godzin temu, *.com.pl @Rytm: bo rozwolnienie dostaniesz odpowiedz

Pawełek - 21.09.2021 / 22:39, *.vectranet.pl Brawo KKS Kalisz! Najstarsze miasto w Polsce rządzi. odpowiedz

Hautausmaa - 22.09.2021 / 09:54, *.tpnet.pl @Pawełek : KKS liże się po jajach z Ruchem i Widzewem. Zdecydowanie wolę Pogoń. odpowiedz

Arek - 21.09.2021 / 16:31, *.tpnet.pl W Ostródzie termin nie ustalony, bo karetki tam do dziś wyją. odpowiedz

:) - 21.09.2021 / 11:05, *.chello.pl faajne logo maja te Wigry odpowiedz

