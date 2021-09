Nowa tablica wyników w hali na Bemowie

Od meczu z Asseco Arką Gdynia, którym koszykarze Legii zainaugurowali rozgrywki sezonu 2021/22 na poziomie Energa Basket Ligi, w hali na Bemowie wynik wyświetlany jest na zupełnie nowej, większej, tablicy głównej. Ta zlokalizowana jest w tym samym miejscu co dotychczas, ale oprócz wyniku, czasu, liczby fauli i godziny, pokazuje również statystyki indywidualne. Przede wszystkim na nowej tablicy wyświetlane są nazwiska zawodników oraz ich numer, liczby fauli poszczególnych graczy oraz ilości zdobytych punktów. Pod głównym wynikiem oznaczane są przerwy na żądanie trenera (kwadracikami), zaś przekroczony limit przewinień drużyny w danej kwarcie oznaczany jest kwadratem, zamiast "5". Dotychczasowa główna tablica świetlna została przeniesiona za drugi kosz i zastąpiła mniejszą, która znajdowała się tam od lat.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Me(L)o1916 - 4 godziny temu, *.. Naprawdę to nie ma takiej drużyny ale są "twarde piernik" ???????? odpowiedz

Jasio - 8 godzin temu, *.aster.pl Naprawdę jakaś drużyna nazywa się "stare pierniki"? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.