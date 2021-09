Nowe elementy na koszulkach Legii w Lidze Europy

SONDA Które miejsce w grupie C Ligi Europy zajmie Legia?

Od meczu ze Spartakiem w Moskwie w fazie grupowej Ligi Europy piłkarze Legii zaczęli występować w specjalnej wersji koszulek, w których zagrają co najmniej sześć spotkań w sezonie 2021/22. Na białych koszulkach, w których legioniści zagrali na stadionie Spartaka, pojawiły się elementy, których nie ma na koszulkach ligowych, ani nie było w kwalifikacjach europejskich pucharów. Na karku, tuż pod kołnierzykiem, pojawił się herb Legii, z kolei na prawym ramieniu logo Ligi Europy oraz logo UEFA Foundation for children. Na spodenkach meczowych w Lidze Europy legioniści,oprócz eLki w kółeczku (na prawej nogawce), mają również herb stolicy - syrenkę z mieczem wpisaną w czerwoną tarczę i królewską koronę ponad nią. Te same elementy naszyte są na komplet bramkarzy Legii - zarówno spodenki, jak i koszulki bramkarskie. Europejskie wersje koszulek zapewne w niedługim czasie pojawią się w sprzedaży w sklepie klubowym.

Kubucha - 21 godzin temu, *.kabel-deutschland.de W sklepie online przy wyborze koszulki meczowej pojawia sie obok opcji personalizacji branding Ligi Europy w cenie 60 PLN odpowiedz

Farme(L) - 22 godziny temu, *.02.net Jak niebawem się pojawia jak moja już w drodze jest...

jarekk - 22 godziny temu, *.116.4 Taki drobiazg a cieszy odpowiedz

hiszpan junior - 17.09.2021 / 19:37, *.telnaptelecom.pl Mam pytanie gdzie można nabyć taką koszulke

ROB - 17.09.2021 / 19:18, *.orange.pl W środę były w sklepie klubowym.

Niestety brak reklamy naszego Browaru. odpowiedz

Pacz - 17.09.2021 / 19:58, *.t-mobile.pl @ROB: Dobrze, że nie ma tej żółtej plamy z Fortuną na plecach. Ciekawe, czy będą w sprzedaży granatowe bluzy, które mieli na rozgrzewce - fajne były. No i jak wygląda drugi komplet koszulek, zapewne zielony. odpowiedz

Autor - 22 godziny temu, *.gda.pl @Pacz: Co fajnego jest w granatowym kolorze bluz "wojskowych"? odpowiedz

Pacz - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl @Autor: Ja im tego koloru nie wymyśliłem, ale jak już są, to mi się podobają. Lepiej wyglądają niż te ostatnie czarne i szare. Wiem, że to nie nasze barwy, ale np. bordowe koszulki też były ciekawe. Poza tym to tylko bluzy, w nich nie grają. odpowiedz

Autor - 9 godzin temu, *.gda.pl @Pacz: Oby takie odstępstwa od tradycyjnych barw nie stały się codziennością. Mi podobały się białe bluzy z gry w Lidze Mistrzów. odpowiedz

Cyniek - 9 godzin temu, *.play-internet.pl @Autor: te białe bluzy były kozackie odpowiedz

