U-16: siedmiu legionistów z powołaniami

Piątek, 17 września 2021 r. 14:07 Raffi, źródło: Legionisci.com

Siedmiu piłkarzy Legii będzie uczestniczyć w zgrupowaniu selekcyjnym kadry Polski U16, które na zgrupowanie odbędzie się w dniach 20-23 września w Siedlcach. Dodatkowe powołanie od szkoleniowca Marcina Dorny otrzymał m.in. Dominik Szala. Dołączy on do wcześniej powołanej szóstki piłkarzy z rocznika 2006: Rafała Boczonia, Kacpra Bogusiewicza, Jakuba Grzejszczaka, Aleksandra Mickielewicza, Filipa Rejczyka i Tomasza Rojkowskiego.



Dominik Szala gra na pozycji środkowego obrońcy, dołączył do Legii latem z GKS Katowice i jest synem byłego piłkarza Legii - Wojciecha. Aleksander Mickielewicz to bramkarz, Rafał Boczoń - środkowy obrońca, Jakub Grzejszczak jest lewym obrońcą, Filip Rejczyk gra zazwyczaj jako defensywny pomocnik, Kacper Bogusiewicz to środkowy pomocnik (najczęściej na pozycji "8"), zaś Tomasz Rojkowski gra w ataku.