Mecz z Lechem 16 października

Spotkanie 11. kolejki Ekstraklasy między Legią Warszawa i Lechem Poznań odbędzie się w sobotę, 16 października o godzinie 17:30. Transmisję z meczu przeprowadzi stacja TVP Sport. Spotkanie odbędzie się po październikowej przerwie na mecze reprezentacji, kilka dni później legioniści zagrają na wyjeździe z SSC Napoli. Terminarz najbliższych meczów Legii: 19.09.2021 (ND) 17:30 Legia Warszawa - Górnik Łęczna 22.09.2021 (ŚR) 17:30 Wigry Suwałki - Legia Warszawa 25.09.2021 (SO) 20:00 Legia Warszawa - Raków Częstochowa 30.09.2021 (CZ) 18:45 Legia Warszawa - Leicester City FC 03.10.2021 (ND) 17:30 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 16.10.2021 (SO) 17:30 Legia Warszawa - Lech Poznań 21.10.2021 (CZ) 21:00 SSC Napoli - Legia Warszawa Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Ligi Europy Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Arecki - 8 godzin temu, *.plus.pl Do dino, kolego dziękuję za życzenia ????, leci ten czas niestety... Pozdrawiam. odpowiedz

Arek - 21 godzin temu, *.tpnet.pl Wyłączyłem tego łacha po pierwszej połowie. odpowiedz

Miś - 22 godziny temu, *.212.38 Z Napoli i Lechem na 100% w plecy. Z Rakowem 50/50. Reszta to loteria. Lech jedzie właśnie z Wisłą 5:0 odpowiedz

Gienek - 11 godzin temu, *.vectranet.pl @Miś : No i co, że jedzie z Wisłą??? My z łachem pojedziemy jak z furą gnoju. odpowiedz

Korki - 11 godzin temu, *.168.26 @Gienek: Nie tylko z Wisłą. Nie przegrali żadnego meczu. Nawet w Częstochowie gdzie każdemu gra się źle potrafili zremisować "przegrany" mecz. Zadanie mają jedno - mistrz na 100lecie klubu. A my co? W pucharach dajemy 120% siły a i tak jedziemy na fuksie. Potem brak pary na rozgrywki krajowe. Lech miał to samo w zeszłym sezonie i skończył w dole tabeli. Tym którzy podniecają się wynikiem z Moskwy, przypominam że wynik nie odzwierciedla stanu gry. Wygrały nie umiejętności a szczęście. Tak długo się nie da grać a w Ekstraklasie mamy aż 3 porażki na 5 meczy( i to nie z żadnymi potęgami). Tak więc czas realnie spojrzeć na grę zamiast bić pianę siedząc w różowych okularach. PRAWDZIWE testy dopiero przed nami. odpowiedz

Yeti - 17.09.2021 / 20:34, *.vectranet.pl Kogo obchodzi mecz z jakimś łachem? Czekamy na mecze z Leicester i Napoli. odpowiedz

Arecki - 17.09.2021 / 18:40, *.com.pl Mecz w dniu moich 50 urodzin... LEGIO SPRAW MI PREZENT W POSTACI WYGRANEJ 5-O! odpowiedz

dino - 9 godzin temu, *.plus.pl @Arecki:

Wszystkiego najlepszego ???? odpowiedz

gLc - 17.09.2021 / 16:57, *.plus.pl Patrząc na terminarz L to kozak meczyki się szykują ;-D odpowiedz

