Kibice złożyli wieniec przy pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie

Sobota, 18 września 2021 r. 09:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Jak co roku, kibice Legii z grupy OFMC złożyli wieniec w kształcie legijnego herbu, jak również zapalili charakterystyczne legijne znicze w dniu 17 września, przy pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie na Placu Muranowskim.



OFMC: "17 września 1939 Sowiecka Rosja zdradziecko napadła na walczącą z Niemcami Rzeczpospolitą. W wyniku tej agresji oraz ustaleń z III Rzeszą zagarnęła Polsce ponad połowę jej terytorium. Pomimo haniebnego rozkazu Marszałka Śmigłego-Rydza 'Z bolszewikami nie walczyć!' na wysokości zadania stanęli żołnierze Korpusu Obrony Pogranicza, niektóre jednostki wojskowe, a przede wszystkim legendarni Obrońcy Grodna, cywile i żołnierze. Rezultatem tych wydarzeń była eksterminacja mieszkających na Kresach Polaków, a także utrata dwóch najważniejszych obok Warszawy i Krakowa centrów polskości, polskiej kultury, nauki i życia politycznego - Wilna i Lwowa. Tak pisał o konsekwencjach powyższego dla Polski znany historyk Paweł Wieczorkiewicz: Nie może być zdrowy organizm, któremu amputuje się dwie z czterech kończyn. Polsce amputowano dwa historyczne centra: Wilno i Lwów. Żadna stocznia Szczecina, żadne fabryki Wrocławia do dzisiaj nie są w stanie tego zrekompensować. 17 września 1939 to symboliczna data początku upadku II Rzeczypospolitej. Tego dnia w Warszawie Niemcy zbombardowali Zamek Królewski... O bestialstwie rosyjskiego okupanta niech świadczy fakt, że nieco później w czasie słynnej bitwy pod Lenino ponad 600 walczących po stronie sowieckiej Polaków, tzw. Kościuszkowców, uciekło na niemiecką stronę poddając się do niewoli. A formujący z wydobytych z ruskiego jarzma w ZSRS polską armię gen. Anders we wrześniu’42 o swoich żołnierzach raportował tak: 'Nastroje wśród naszego wojska i uchodźców; nawet ta mała ilość lewicowców zaprzysiężonych, jaka była, została gruntownie wyleczona. Szalona nienawiść do bolszewików (…). Panuje niezwykły patriotyzm. Ogromna religijność. Trzeba ich bardzo trzymać, boby mordowali bolszewików przy każdej okazji'. Trudno o lepszy komentarz...

PamiętaMY, nie przebaczyMY!".







fot. Michał Wyszyński