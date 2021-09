Konkurs: Wygraj bilet na mecz z Górnikiem Łęczna!

Pytanie 1: Jakim wynikiem zakończył się ostatni oficjalny mecz Legii Warszawa z Górnikiem Łęczna rozegrany na stadionie przy Łazienkowskiej 3? (1 pkt.) a) 4-0 b) 5-0 c) 5-1 Pytanie 2. Jakim wynikiem zakończy się sobotni mecz III ligi Wissa Szczuczyn - Legia II Warszawa? (1 pkt. za rozstrzygnięcie + 1 pkt. za dokładny wynik) O wygranej decydują kolejno: 1. liczba zdobytych punktów 2. dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy) Nagrody: 1. miejsce - 2 bilety 2. miejsce - 1 bilet 3. miejsce - 1 bilet 4. miejsce - 1 bilet Koniec przyjmowania zgłoszeń o godzinie 16:00.

W niedzielę na stadionie przy Łazienkowskiej 3 Legia Warszawa rozegra ligowy mecz z Górnikiem Łęczna. Na naszej stronie, dzięki firmie Fortuna zakłady bukmacherskie , możecie jeszcze zawalczyć o bilet i spędzić wieczór dopingując Legię z trybun! Co trzeba zrobić, by wygrać bilet? Poprawnie odpowiedzieć na poniższe pytania. Tradycyjnie wygrywają najszybsi. Czas start! UWAGA! Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.

Komentarze (65)

+ dodaj komentarz

dodaj

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Redakcjo proszę skasować w takim razie to e-mail nalezy podac opcjonalnie.

Zwyciescow sie nie sadzi. Prosze sprawdzić ip z ktorego wyslalem wiadomosc jest taka sama jak ta.



Lets grzesiek win !!!!!!

Lets grzesiek win !!!!!

Lets grzesiek win !!!!!! odpowiedz

xd - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @grzesiek:



UWAGA! Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami.



masz jak wół napisane xD odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @xd: tak szanowny kolego, ale przy wpisywabiu komwntarza pojawia sie rowniez informacja że email (opcjonalnie) co wprowadza uczestników w błąd. odpowiedz

Kamień - 2 godziny temu, *.chello.pl 5:0

0:0 :) odpowiedz

ludek - 3 godziny temu, *.com.pl Bez sensu i ten regulamin że najszybsi sie dostają do nagrody jak i nagroda która nie jest tego warta, ja rozumiem że na Legilive się nie przelewa,no ale jakis karnet przynajmniej można by komuś zasponsorować jako nagrodę główną, bilet to sobie można za parę złotych samemu kupić odpowiedz

SŁAWEK(L) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Fajna fota trybuny odpowiedz

Sebastian - 3 godziny temu, *.plus.pl 5-0 wygra Legia II 1-0 odpowiedz

Kozioł - 4 godziny temu, *.134.70 B

0-6 odpowiedz

Mateusz - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl 1) odpowiedź B

2) 1-3 odpowiedz

Małgorzata - 4 godziny temu, *.centertel.pl 1. b) 5:0

2. 3:1 dla Legii odpowiedz

Wujo - 4 godziny temu, *.play-internet.pl 1) B 2)Taki mecz się nie odbył. odpowiedz

Biała Sila - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Pytania są tendencyjne odpowiedz

kibic - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl B

0-3 odpowiedz

Marlena - 5 godzin temu, *.tpnet.pl B

1-4 odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Z innej beczki, jak ktos nie podal emaila to jest zdyskwalifikowany? odpowiedz

Paweł - 5 godzin temu, *.tpnet.pl B

1-1 odpowiedz

Paweł - 5 godzin temu, *.tpnet.pl 1. B

2. 1-2 odpowiedz

Karol - 5 godzin temu, *.supermedia.pl B

3:2 odpowiedz

Kris - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl B 1-2 odpowiedz

Mrmrivek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl 1) B

2) 1:1

odpowiedz

MF - 5 godzin temu, *.autocom.pl 1. B

2. 3:1 odpowiedz

Roberto - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl B

1:5 odpowiedz

Tdq - 5 godzin temu, *.plus.pl 1. B

2. 2:1 odpowiedz

piter - 5 godzin temu, *.waw.pl B

1-2 odpowiedz

bali - 6 godzin temu, *.telefonica.de B (5-0)

1:4 odpowiedz

Lukasz323 - 6 godzin temu, *.plus.pl 1.B

2.2:4 odpowiedz

Marcin - 6 godzin temu, *.play-internet.pl 1. B)

2. 2:2 odpowiedz

(o: - 5 godzin temu, *.chello.pl @Marcin: ty a po co ten nawias? odpowiedz

Wlodarz77 - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl 1. B

2. 0-2 odpowiedz

Kamień - 6 godzin temu, *.chello.pl a) 5:0

b) 0:5 odpowiedz

Cezar - 6 godzin temu, *.play-internet.pl 1) B

2) 4:1 odpowiedz

Oliwier - 6 godzin temu, *.tpnet.pl 1) B

2) 2:3 odpowiedz

Cegiełka - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Legia-Górnik Łęczna mecz o sześć punktów dwóch kandydatów do spadku z jednej z najsłabszych lig w Europie. odpowiedz

Kuni - 6 godzin temu, *.vectranet.pl 1: b) 5:0

2: 0:3 odpowiedz

tomek - 6 godzin temu, *.centertel.pl 1.B

2. 1-3 odpowiedz

Zibi1916 - 6 godzin temu, *.chello.pl 1.B

2.1:1 odpowiedz

Dawid - 6 godzin temu, *.centertel.pl 1. B

2. 1:1 odpowiedz

Harderson - 6 godzin temu, *.aster.pl 1. b) 5:0

2. 0:2 odpowiedz

Michał - 6 godzin temu, *.orange.pl 1. B

2. 0-1 odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.centertel.pl 1. b

2. 0:4 odpowiedz

Wengorzyk - 6 godzin temu, *.centertel.pl 1. B

2. 0:1 odpowiedz

Kowaa - 6 godzin temu, *.vectranet.pl 1. B

2. 1-3 odpowiedz

Marcin - 6 godzin temu, *.centertel.pl 1. B

2. 1-4 odpowiedz

Karp - 6 godzin temu, *.mm.pl 1. B

2. 1-3 odpowiedz

Eswuesik - 6 godzin temu, *.aster.pl 1.B 2. 0-2 odpowiedz

Ja - 6 godzin temu, *.mm.pl 1. B

2. 1-3 odpowiedz

Marcineeeek - 6 godzin temu, *.centertel.pl 1. B

2. 1:4 odpowiedz

Kaja - 6 godzin temu, *.centertel.pl 1. B

2. 0-2 odpowiedz

Boss - 6 godzin temu, *.centertel.pl 1. B

2. 1:1 odpowiedz

Kogut - 6 godzin temu, *.chello.pl 1.b.

2.0:3 odpowiedz

Czaja - 6 godzin temu, *.play-internet.pl 1. B

2. Wissa-Legia 0:2



miszcz219@wp.pl odpowiedz

Marcin - 6 godzin temu, *.orange.pl 1. B

2. 1-3 odpowiedz

IIIII - 6 godzin temu, *.. 1) B

2) 1:3 odpowiedz

Lemon - 6 godzin temu, *.centertel.pl 1. B

2. 0:2 odpowiedz

Paweł - 6 godzin temu, *.play-internet.pl 1.B

2. 1:1 odpowiedz

Bilu1916 - 6 godzin temu, *.centertel.pl B 4:0 odpowiedz

LOL - 6 godzin temu, *.235.174 1. B

2. 1:3 odpowiedz

Kamil - 6 godzin temu, *.autocom.pl B

1-3 odpowiedz

Fred - 6 godzin temu, *.centertel.pl B

3:1 odpowiedz

Black Jack - 6 godzin temu, *.centertel.pl 1. B

2. 1:3 odpowiedz

gazza - 6 godzin temu, *.inetia.pl B

0:3 odpowiedz

Puławy - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @gazza: Legia 5 0

2 pytanie 0 2 odpowiedz

gregory - 6 godzin temu, *.centertel.pl 1b

2 0:1 odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl 1b

2. 0:0 odpowiedz

L - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl 1. B

2. 1:2 odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.