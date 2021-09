24-27.09: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę o 17:00 na Mokotowie, nasi siatkarze zainaugurują rozgrywki I ligi meczem z MKS-em Będzin - zachęcamy do wspierania naszego zespołu. Tego samego dnia kibiców czeka prawdziwa piłkarska sobota - a mianowicie, o 15:30 na Bemowie nasi koszykarze zagrają ze Spójnią Stargard, a przed meczem piłkarzy z Rakowem przy Ł3, na bocznym boisku od 16:30 odbędą się derby w piłce nożnej kobiet - legionistki podejmować będą w meczu na szczycie Polonię. Futsaliści Legii tym razem zagrają na wyjeździe z Górnikiem Polkowice, a rugbiści z Arką w Rumi. Nasze rugbistki wezmą udział w drugim turnieju mistrzostw Polski, który odbędzie się w Łodzi. Rozkład jazdy: 24.09 g. 20:00 FC Den Haag - Roda JC 25.09 g. 11:00 Legia II Warszawa - Unia Skierniewice [LTC 8] 25.09 g. 14:00 Arka Rumia - Legia Warszawa [rugby] 25.09 g. 15:00 Stal Mielec - Radomiak Radom 25.09 g. 15:30 Legia Warszawa - Spójnia Stargard [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 25.09 g. 16:30 Legia Ladies - Polonia Warszawa [piłka nożna kobiet][ul. Łazienkowska 3] 25.09 g. 17:00 Legia Warszawa - MKS Będzin [siatka, ul. Niegocińska 2a] 25.09 g. 20:00 Legia Warszawa - Raków Częstochowa 25.09 g. 20:00 Górnik Polkowice - Legia Warszawa [futsal] 26.09 g. 13:30 TS Basket Poznań - Legia II Warszawa [kosz, ul. Droga Dębińska 10c, Poznań] 26.09 g. 18:15 Olimpia Elbląg - Lech II Poznań 26.09 g. 20:30 Cuervos FC - UWKS Legia [B klasa][Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4] 27.09 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Korona Kielce Młodzież: 24.09 g. 10:30 Kadra Województwa Podlaskiego - Legia Warszawa U-13 [kosz, Zambrów] 24.09 g. 12:00 Spójnia Stargard - Legia Warszawa U-12 [kosz, Sieraków] 24.09 g. 13:00 Legia Warszawa U-13 - UKS Jedynka Marki [kosz, Zambrów] 24.09 g. 16:00 Legia Warszawa U-12 - Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne [kosz, Sieraków] 24.09 g. 18:30 Trefl Sopot - Legia Warszawa U-16 [kosz, ul. Goyki 7, Sopot] 24.09 g. 19:30 Legia U12 - STF Champion Warszawa 10 [LTC] 25.09 g. 08:30 UKS Nenufar 5 Ełk - Legia Warszawa U-13 [kosz, Zambrów] 25.09 g. 09:00 UKS Mikst Międzychód - Legia Warszawa U-12 [kosz, Sieraków] 25.09 g. 10:00 Drukarz Warszawa 03 - UWKS Legia 03/4 [Al. Zieleniecka 2] 25.09 g. 11:00 Legia LSS U14 - Promyk Nowa Sucha 08 [ul. Łazienkowska 3] 25.09 g. 12:00 KS Cracovia 03/4 - Legia U18[CLJ U18][CTC, Rączna 757] 25.09 g. 12:00 Legia U17 - Widzew Łódź 05 [CLJ U17][LTC] 25.09 g. 12:30 AKS SMS Łódź 07 - Legia U15 07 [CLJ U15][Łódź, ul. Milionowa 12] 25.09 g. 13:00 Legia LSS U11A - UKS FA Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3] 25.09 g. 13:00 Legia LSS U9A - WBS II Warszawa U10 (2013) [ul. Łazienkowska 3] 25.09 g. 13:00 Legia U14 - Broń Radom 08 [LTC] 25.09 g. 13:00 Varsovia 11 - Legia Ladies LSS U11 [ul. Międzyparkowa 4] 25.09 g. 13:30 Znicz Pruszków 06 - Legia U16 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4] 25.09 g. 14:30 Legia LSS U9B - WBS Warszawa 14 [ul. Łazienkowska 3] 25.09 g. 16:00 Enea Basket Poznań - Legia Warszawa U-16 [kosz, ul. Goyki 7, Sopot] 25.09 g. 16:00 Legia Warszawa U-12 - Basket Team Suchy Las [kosz, Sieraków] 26.09 g. 10:00 Politechnika Gdańska - Legia Warszawa U-16 [kosz, ul. Goyki 7, Sopot] 26.09 g. 12:00 Legia Warszawa U-12 - UKS Lider Biofarm Swarzędz [kosz, Sieraków] 26.09 g. 12:00 Legia U10 - UKS Varsovia U10 (2012)[ul. Łazienkowska 3] 26.09 g. 12:00 Legia U11 - PUKS Ochota 11 [ul. Łazienkowska 3] 26.09 g. 13:00 Kosa Konstancin 09 - Legia LSS U13 [Konstancin-Jeziorna, ul. Bielawska 78] 26.09 g. 14:00 Legia U13 - STF Champion 09 [ul. Łazienkowska 3] 26.09 g. 14:30 Varsovia 09 - Legia Ladies LSS U13 [ul. Międzyparkowa 4] 26.09 g. 16:00 Drukarz III 10 - Legia LSS U12 [Al. Zieleniecka 2] 26.09 g. 18:00 Legia LSS U11B - WAF Ursynów 11 [ul. Łazienkowska 3] Legia U9 wystąpi na turnieju Big9 w Szczecinie

