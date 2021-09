Gol Łastowskiego w półfinale ME

Amp futbolowa reprezentacja Polski rozegrała dziś na stadionie Cracovii półfinałowe spotkanie Mistrzostw Europy z Hiszpanią. Hiszpanie wyszli na prowadzenie w pierwszej połowie, ale tuż przed przerwą zawodnik Legii, Bartosz Łastowski z rzutu wolnego (podyktowanego za faul na nim samym) doprowadził do wyrównania. Dla legionisty był to czwarty gol na tym Euro. Po zmianie stron Łastowski był bliski wyprowadzenia Polaków na prowadzenie, ale piłkę po jego strzale, Hiszpanie wybili z linii bramkowej. W samej końcówce meczu, przy stanie 1-2, nasz zawodnik oddał bardzo groźny strzał, który jednak minimalnie minął prawe okienko bramki rywala. Przed Polakami jutro o 17:30 mecz o brązowy medal, w którym zagrają z Turcją lub Rosją. W składzie Polaków obecni byli również Mariusz Adamczyk, Jakub Kożuch i Jakub Popławski.

