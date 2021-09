Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 18 września 2021 r. 19:28 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 1-0 Pogoń Szczecin i awansowali na II miejsce w CLJ U18. W CLJ U17 legioniści wygrali 11-0 z Ząbkovią i z kompletem punktów prowadzą w tabeli. Legia U15 wygrała 2-1 z Polonią i również wyszła na prowadzenie w swojej grupie CLJ, ale dotychczasowy lider-Jagiellonia zagra z Escolą dopiero w niedzielę. Legia U16 w nieco odmłodzonym składzie wygrała 5-2 z SEMP-em Ursynów 2006. Z kolei Legia LSS U14 w identycznym stosunku wygrała z rówieśnikami z SEMPa II 2008. Mecze ligowe rozegrały też zespoły U12 (w Grodzisku) i U13 (w Ursusie), prezentując się z niezłej strony.



CLJ U18: Legia U18 1-0 (0-0) Pogoń Szczecin 03/4

Gol:

1-0 77 min. Szymon Bednarz (głową, as. Igor Strzałek)



Strzały (celne): Legia 15 (6) - Pogoń 9 (2)



Legia: Maciej Kikolski – Patryk Winiarski, Szymon Bednarz, Sebastian Kieraś, Kacper Imiołek – Kacper Knera, Bartosz Wicenciak (76' Ignacy Dawid), Igor Strzałek (85' Patryk Romanowski) – Kajetan Staniszewski (76' Maciej Bochniak), Jordan Majchrzak, Bartosz Dziemidowicz (54' Jakub Wiśniewski)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



CLJ U17: Legia U17 11-0 (6-0) Ząbkovia Ząbki 05

Gole:

Bramki:

1-0 3 min. Szymon Siodłowski b.a.

2-0 15 min. Jakub Jędrasik b.a.

3-0 16 min. Filip Borowski (as. Oskar Lachowicz)

4-0 27 min. Jakub Jędrasik (as. Filip Rejczyk)

5-0 41 min. Jakub Jędrasik (as. Tomasz Rojkowski)

6-0 43 min. Fryderyk Misztal b.a.

7-0 47 min. Jakub Jędrasik (as. Filip Rejczyk)

8-0 60 min. Jakub Jędrasik (as. Fryderyk Misztal)

9-0 73 min. Wiktor Puciłowski (rzut karny)

10-0 85 min. Fryderyk Misztal (as. Jakub Jędrasik)

11-0 88 min. Jakub Jędrasik (as. Maksymilian Stangret)



Legia: Antoni Wodzicki – Fryderyk Misztal [06], Dominik Szala [06], Hubert Dorczyk, Bartosz Krasuski – Bartosz Mikołajczyk, Filip Rejczyk [06], Oskar Lachowicz (60' Wiktor Puciłowski) – Jakub Jędrasik, Szymon Siodłowski (8' Tomasz Rojkowski [06]), Filip Borowski (60' Maksymilian Stangret)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Legia U16 5-2 SEMP Ursynów 06

Gole:

1-0 20 min. Mateusz Szczepaniak (po stałym fragmencie gry)

2-0 26 min. Oskar Melich (as. Mikołaj Kotarba)

3-0 33 min. Jakub Kowalski (as. Przemysław Mizera)

3-1 49 min. Antoni Majchrowski

3-2 54 min. Julian Turowski

4-2 59 min. Mateusz Szczepaniak (as. Oskar Melich)

5-2 90 min. Przemysław Mizera (as. Mateusz Szczepaniak)



W 38 min. Michał Malinowski obronił rzut karny



Legia: Michał Malinowski (46' Michał Bobier [07]) - Mikołaj Kotarba [07], Maciej Saletra (Kpt), Antoni Wasiak-Libiszowski [07], Igor Skrobała - Oskar Melich, Piotr Zieliński (46' Roman Zhuk), Mateusz Gierałtowski (65' Jakub Żewłakow) - Mateusz Szczepaniak [07], Przemysław Mizera, Jakub Kowalski

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U15: Legia U15 2-1 (2-1) MKS Polonia Warszawa 07

Gole:

0-1 10 min.

1-1 13 min. Max Pawłowski b.a., po akcji Maksymiliana Michałowskiego

2-1 39 min. Jan Leszczyński b.a. (z dystansu)



Strzały (celne): Legia 18 (9)- Polonia 11 (6)



Legia: Konrad Kassyanowicz – Dawid Foks, Kacper Potulski, Jakub Błażejczyk, Maksymilian Michałowski – Jan Leszczyński (71' Antoni Sobolewski [08]), Aleksander Iwańczyk, Aleks Płoszka (52' Juliusz Rafalski [08]) – Alex Cetnar, Max Pawłowski, Miłosz Kaczmarek (64' Pascal Mozie [08])

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia LSS U14 5-2 SEMP II Ursynów 08



Legioniści z rocznika 2008 LSS wygrali piąty kolejny mecz i, podobnie jak Promyk Nowa Sucha, mają na koncie komplet punktów w rozgrywkach I ligi warszawskiej U14.



KS Ursus 2009A - Legia U13 09



Legia: Denys Stoliarenko - Piotr Bartnicki, Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Borys Boryszewski, Oscar Maj, Aleksander Badowski, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Mateusz Strzelecki.



Legioniści po stosunkowo ciężkim pojedynku ze Zniczem, tym razem już od pierwszych minut próbowali przejąć inicjatywę gry. Udało się to jednak w pełni dopiero po przerwie, wcześniej gra obu zespołów nieco dostosowała się do aury - pochmurnej, wietrznej i deszczowej. Dobra postawa w drugiej części gry, mimo niekorzystnych warunków pogodowych, pozwoliła na uśmiechy na twarzach naszych zawodników na koniec meczu.



Pogoń Grodzisk Maz. 10 - Legia U12



Strzały (celne): Pogoń 3 (3) - Legia 22 (13)



Legia: Franciszek Golański, Olaf Szczęsny - Kacper Jaczewski, Dawid Rodak, Tymon Płoszka, Nicodeme Chodkowski [11], Oskar Putrzyński, Antoni Błoński, Xawery Eichler, Mateusz Pawłowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Mecz w Grodzisku rozgrywany były w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, co niewątpliwie nieco wpłynęło na efektowność widowiska. Ulewny deszcz i silny wiatr mocno przeszkadzały w tworzeniu płynnych akcji. Niemniej, legioniści starali się dość skutecznie trzymać mecz z dala od swojej połowy. Gdy jednak zawodnicy z Grodziska wchodzili do akcji, interweniować musieli obaj nasi bramkarze. Legia grała dziś w dość wąskim składzie, a rolę jedynego rezerwowego z pola musieli wypełniać, na zmianę... właśnie obaj golkiperzy, Franek Golański i Olaf Szczęsny. Legia miała jednak niemal przez cały mecz relatywną kontrolę nad jego przebiegiem, jeżeli nawet nie tworzyła sobie ogromnej liczby okazji.