Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 18 września 2021 r. 19:28 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 1-0 Pogoń Szczecin i awansowali na II miejsce w CLJ U18. W CLJ U17 legioniści wygrali 11-0 z Ząbkovią i z kompletem punktów prowadzą w tabeli. Legia U15 wygrała 2-1 z Polonią i umocniła się na pozycji wicelidera w swojej grupie CLJ, za Jagiellonią SSA. Legia U16 w nieco odmłodzonym składzie wygrała 5-2 z SEMP-em Ursynów 2006. Z kolei Legia LSS U14 w identycznym stosunku wygrała z rówieśnikami z SEMPa II 2008. Ich rówieśnicy z Akademii pokonali 4-0 Znicz I w Pruszkowie i objęli prowadzenie w Ekstralidze U14.



Mecze ligowe rozegrały też zespoły U12 (w Grodzisku) i U13 (w Ursusie), prezentując się z niezłej strony.



CLJ U18: Legia U18 1-0 (0-0) Pogoń Szczecin 03/4

Gol:

1-0 77 min. Szymon Bednarz (głową, as. Igor Strzałek)



Strzały (celne): Legia 15 (6) - Pogoń 9 (2)



Legia: Maciej Kikolski – Patryk Winiarski, Szymon Bednarz, Sebastian Kieraś, Kacper Imiołek – Kacper Knera, Bartosz Wicenciak (76' Ignacy Dawid), Igor Strzałek (85' Patryk Romanowski) – Kajetan Staniszewski (76' Maciej Bochniak), Jordan Majchrzak, Bartosz Dziemidowicz (54' Jakub Wiśniewski)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



CLJ U17: Legia U17 11-0 (6-0) Ząbkovia Ząbki 05

Gole:

1-0 3 min. Szymon Siodłowski b.a.

2-0 15 min. Jakub Jędrasik b.a.

3-0 16 min. Filip Borowski (as. Oskar Lachowicz)

4-0 27 min. Jakub Jędrasik (as. Filip Rejczyk)

5-0 41 min. Jakub Jędrasik (as. Tomasz Rojkowski)

6-0 43 min. Fryderyk Misztal b.a.

7-0 47 min. Jakub Jędrasik (as. Filip Rejczyk)

8-0 60 min. Jakub Jędrasik (as. Fryderyk Misztal)

9-0 73 min. Wiktor Puciłowski (rzut karny)

10-0 85 min. Fryderyk Misztal (as. Jakub Jędrasik)

11-0 88 min. Jakub Jędrasik (as. Maksymilian Stangret)



Legia: Antoni Wodzicki – Fryderyk Misztal [06], Dominik Szala [06], Hubert Dorczyk, Bartosz Krasuski – Bartosz Mikołajczyk, Filip Rejczyk [06], Oskar Lachowicz (60' Wiktor Puciłowski) – Jakub Jędrasik, Szymon Siodłowski (8' Tomasz Rojkowski [06]), Filip Borowski (60' Maksymilian Stangret)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Legia U16 5-2 SEMP Ursynów 06

Gole:

1-0 20 min. Mateusz Szczepaniak (po stałym fragmencie gry)

2-0 26 min. Oskar Melich (as. Mikołaj Kotarba)

3-0 33 min. Jakub Kowalski (as. Przemysław Mizera)

3-1 49 min. Antoni Majchrowski

3-2 54 min. Julian Turowski

4-2 59 min. Mateusz Szczepaniak (as. Oskar Melich)

5-2 90 min. Przemysław Mizera (as. Mateusz Szczepaniak)



W 38 min. Michał Malinowski obronił rzut karny



Legia: Michał Malinowski (46' Michał Bobier [07]) - Mikołaj Kotarba [07], Maciej Saletra (Kpt), Antoni Wasiak-Libiszowski [07], Igor Skrobała - Oskar Melich, Piotr Zieliński (46' Roman Zhuk), Mateusz Gierałtowski (65' Jakub Żewłakow) - Mateusz Szczepaniak [07], Przemysław Mizera, Jakub Kowalski

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U15: Legia U15 2-1 (2-1) MKS Polonia Warszawa 07

Gole:

0-1 10 min.

1-1 13 min. Max Pawłowski b.a., po akcji Maksymiliana Michałowskiego

2-1 39 min. Jan Leszczyński b.a. (z dystansu)



Strzały (celne): Legia 18 (9)- Polonia 11 (6)



Legia: Konrad Kassyanowicz – Dawid Foks, Kacper Potulski, Jakub Błażejczyk, Maksymilian Michałowski – Jan Leszczyński (71' Antoni Sobolewski [08]), Aleksander Iwańczyk, Aleks Płoszka (52' Juliusz Rafalski [08]) – Alex Cetnar, Max Pawłowski, Miłosz Kaczmarek (64' Pascal Mozie [08])

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U14: Znicz Pruszków 08 0-4 (0-2) Legia U14 08

Gole:

0-1 20 min. Mikołaj Jasiński (as. Pascal Mozie)

0-2 28 min. Pascal Mozie (as. Mikołaj Jasiński)

0-3 46 min. Mikołaj Jasiński (dobitka strzału Marcela Kiełbasińskiego)

0-4 57 min. Marcel Kiełbasiński (głową, as. Piotr Bzducha)



Strzały (celne): Znicz 3(1) - Legia 38 (21)



Legia: Jan Bienduga, Marcel Grzejda - Daniel Foks, Marceli Żek, Patryk Mackiewicz, Maciej Chojnowski, Piotr Bzducha, Antoni Sobolewski, Pascal Mozie, Mikołaj Jasiński, Bartłomiej Leszczyński, Daniel Wyrozumski, Artur Sikorski, Oliwier Puto, Juliusz Rafalski, Marcel Kiełbasiński

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia U14 spisała się doskonale w meczu n szczycie z dotychczasowym liderem, Zniczem Pruszków. Pruszkowianie jako jedyni mieli dotąd komplet zwycięstw (w tym z Escolą, która w 1. kolejce dobrze spisała się w meczu z Legią), ale od pierwszych minut to podopieczni Jakuba Renosika zdecydowanie nadawali ton wydarzeniom, przechwytując wysoko piłki i uderzając z niemal każdej pozycji. Dość powiedzieć, że już w I połowie piłka trzykrotnie wylądowała na poprzeczce bramki gospodarzy. W 21. minucie, po tym jak golkiper odbił strzał Pascala Mozie, skutecznie dobił na 0-1 Mikołaj Jasiński. W 28 minucie, atomowym uderzeniem nie do obrony z 25 metrów popisał się z kolei sam Mozie. Druga połowa miała nieco spokojniejszy przebieg, ale gracze Legii, w lekko przemeblowanym składzie systematycznie powiększali przewagę. W 46 minucie Marcel Kiełbasiński trafił z wolnego w słupek, a Mikołaj Jasiński skutecznie dobił. W 52. minucie z kolei, po wrzutce Piotra Bzduchy z prawego skrzydła celnie główkował do bramki Znicza Kiełbasiński. Goście stworzyli sobie dwie dobre okazje, po jednej w pierwszej i drugiej połowie, ale obaj nasi golkiperzy zachowali czyste konto. Końcówka to ponowny szturm legionistów, którzy byli jednak tym razem nieskuteczni. Podsumowując, bardzo dobry (a w l połowie wręcz popisowy) występ legionistów, którzy w następstwie tego objęli pozycję lidera. Tyle samo (15) punktów mają Znicz i Drukarz Warszawa, a 3 punkty za nimi plasuje się Escola Varsovia. Te 4 drużyny wyraźnie "odjechały" reszcie ligi.



Legia LSS U14 5-2 (3-0) SEMP II Ursynów 08



1-0 5 min. Adam Kulicki (as. Jakub Kucinski)

2-0 11 min. bramka samobójcza

3-0 17 min. Jakub Drzazga (as. Adam Kulicki)

4-0 51 min. Adam Tołwiński (as. Jakub Drzazga)

5-0 65 min. Oskar Kurc z karnego

5-1 68 min.

5-2 70 min.



Legia Soccer Schools: Filip Bonk - Fabian Radziński (68' Alessandro Tarnicki), Ciborowski (61' Franciszek Skorżynski), Kacper Jasiński, Oskar Kurc - Maciej Suwik, Kuciński, Lucjan Napieralski (53' Jakub Ciesielski) - Adam Kulicki (65' Kacper Danis), Jakub Drzazga (53' Kuba Rzępołuch), Franciszek Skorżyński (31' Adam Tołwiński)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Legioniści z rocznika 2008 LSS wygrali piąty kolejny mecz i, podobnie jak Promyk Nowa Sucha, mają na koncie komplet punktów w rozgrywkach I ligi warszawskiej U14.



KS Ursus 2009A - Legia U13 09



Legia: Denys Stoliarenko - Piotr Bartnicki, Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Borys Boryszewski, Oscar Maj, Aleksander Badowski, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Mateusz Strzelecki.



Legioniści po stosunkowo ciężkim w I odsłonie pojedynku ze Zniczem, tym razem już od pierwszych minut próbowali przejąć inicjatywę gry. Udało się to jednak w pełni dopiero po przerwie, wcześniej gra obu zespołów nieco dostosowała się do aury - pochmurnej, wietrznej i deszczowej. Dobra postawa w drugiej części gry, mimo niekorzystnych warunków pogodowych, pozwoliła na uśmiechy na twarzach naszych zawodników na koniec meczu.



Pogoń Grodzisk Maz. 10 - Legia U12



Strzały (celne): Pogoń 3 (3) - Legia 22 (13)



Legia: Franciszek Golański, Olaf Szczęsny - Kacper Jaczewski, Dawid Rodak, Tymon Płoszka, Nicodeme Chodkowski [11], Oskar Putrzyński, Antoni Błoński, Xawery Eichler, Mateusz Pawłowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Mecz w Grodzisku rozgrywany były w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, co niewątpliwie nieco wpłynęło na efektowność widowiska. Ulewny deszcz i silny wiatr mocno przeszkadzały w tworzeniu płynnych akcji. Niemniej, legioniści starali się dość skutecznie trzymać mecz z dala od swojej połowy. Gdy jednak zawodnicy z Grodziska wchodzili do akcji, interweniować musieli obaj nasi bramkarze. Legia grała dziś w dość wąskim składzie, a rolę jedynego rezerwowego z pola musieli wypełniać, na zmianę... właśnie obaj golkiperzy, Franek Golański i Olaf Szczęsny. Legia miała jednak niemal przez cały mecz relatywną kontrolę nad jego przebiegiem, jeżeli nawet nie tworzyła sobie ogromnej liczby okazji.



Liga U11: Barca Academy II (2012) - Legia U11 (2011)



Legia: Antoni Pawłowski, Julian Liwartowski, Filip Wancerz, Stefan Podgórski, Fryderyk Paprocki, Stanisław Ziętek, Maksymilian Albrecht, Szymon Wlazło, Bartosz Gawryś, Michał Kuć

Trener: Mateusz Majewski



Legioniści rozegrali spotkanie ligowe z drugim zespołem Escoli, złożonym z graczy o rok młodszych. W tym wieku, szczególnie w przypadku drużyn mocnych, rok szkolenia więcej i różnica fizyczna są czynnikami mocno wpływającymi na przebieg gry. Legioniści byli do tego bardzo dobrze dysponowani i mimo prób gospodarzy, realizowali swój plan gry bardzo systematycznie i udanie, za co należą im się pochwały.



Turniej "Jarosław Cup" (rocznik 2012 i mł.)



Legia U10 wystąpiła na Jarosław Cup (dla rocznika 2012 i mł.) org. w ramach cyklu "Copalnia Talentów", prezentując się w niezłej stawce 21 drużyn z bardzo dobrej strony jeśli chodzi o grę. W fazie grupowej przeciwnikami naszych zawodników były: AP JSRR Jarosław, UKS SMS Przemyśl, Ziomki Rzeszów, Cracovia, Team Przecław i Beniaminek Soccer Schools Rzeszów.

W niedzielę rozpoczęła się rywalizacja z grupach finałowych i tam Legia spotkała się kolejno: z Wisłą Kraków, Varsovią, FC Lesznowola, Górnikiem Łęczna, Beniaminek Soccer Schools Rzeszów i Beniaminkiem I Profbud Krosno, który był chyba najtrudniejszym przeciwnikiem tego dnia.

Warto też zauważyć dobrą postawę klubów partnerskich Legii - Varsovii i FC Lesznowola, które również weszły do grupy "złotej" i dzielnie walczyły z przeciwnikami w sobotę i niedzielę.



Skład Legii U10 na turnieju: Stanisław Dobrowolski, Iwo Kamuda, Aleksander Kurowski, Nico Martino, Antonio Gralewicz-Mendez, Karol Michalski, Aleksander Obidziński, Seweryn Orzechowski, gr. testowany, Dawid Ruciński, Ignacy Silski

Trener: Łukasz Listwan



Liga U9: Huragan II Wołomin '13 - Legia U9 ('13)



Strzały (celne) [II-IV kwarta]: Huragan II 4 (4) - Legia 82 (58)



Legia LSS: Franciszek Podobas, Krzysztof Rydzewski, Marcel Marzec, Xawery Urbańczyk, Adam Droździk, Konstanty Leonkiewicz, Tymoteusz Pełka*, Franciszek Maciejczyk*

Trener: Jakub Włusek



Legioniści z rocznika 2013 LSS zmierzyli się w lidze MZP z drugą drużyną Huragana Wołomin. Legioniści od samego początku przystąpili "do rzeczy", prezentując przy tym szczególne zamiłowanie do pojedynków 1 na 1 i jednocześnie dużą skuteczność w rozstrzyganiu ich na swoją korzyść. Nasi zawodnicy grali na tyle dobrze, że stwarzając bardzo dużą liczbę sytuacji znajdowali liczne, różnorodne sposoby ich rozwiązania. Stąd, mimo wysiłków dwojącego się i trojącego w bramce Huragana Krystiana, nasi zawodnicy i ich rodzice mieli niejednokrotnie powody do zadowolenia i świętowania. Nawet biorąc mocno pod uwagę, że rywalom nie zawsze wychodziło to, co sobie zamierzyli, to legioniści zaprezentowali się co najmniej bardzo obiecująco. Za tydzień wezmą z kolei udział w turnieju ogólnopolskim, na którym spotkają się z mocnymi przeciwnikami.



KS AP Diamonds U9 - Legia LSS U8A



Udane spotkanie ligowe młodych legionistów. Tym razem ich przeciwnikami były starsze od nich dziewczęta z AP Diamonds, które górowały fizycznie oraz przygotowaniem taktycznym. Indywidualne umiejętności naszych zawodników dawały im jednak atuty przy kilku udanych akcjach ofensywnych, które musiały się podobać.



Ekstraliga U19: UWKS Legia 03/4 2-5 Ursus Warszawa



B-klasa: UWKS Legia 3-2 (0-2) AP Brychczy

Gole:

0-1 7 min.

0-2 38 min.

1-2 46 min. Maksymilian Niedźwiedzki (as. Arkadiusz Waszak)

2-2 50 min. Kacper Polak b.a.

3-2 65 min. Konrad Kisiel (dob. strzału Arkadiusza Waszaka)



Strzały (celne): UWKS Legia 15 (8) - Brychczy 20 (11)