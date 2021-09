Komentarze (47)

Wieczny fan Mioduskiego - 58 sekund temu, *.plus.pl Zawsze jak zaczynamy mecz na połowie przed Żyleta to są problemy. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 minuty temu, *.vectranet.pl Ależ Piach gramy wstyd z najsłabszą druzyną, którek wartość to tyle co wartość Kastratiego. Zero akcji, poza Mladenoviciem.. Dramat... odpowiedz

Zbieracz kartonow - 2 minuty temu, *.plus.pl Gramy spokojnie jakby mecz miał się sam wygrać. Skibicki wypoczęty może coś pokaże w końcu z Łęczna gramy :) odpowiedz

Sebo(L) - 4 minuty temu, *.master.pl Legia nadal nie ma żadnego stylu,nadal wszystko jest dziełem przypadku.Brak pomysłu na grę ofensywną.Brak kreatywności w rozgrywaniu piłki.Jeśli się nie obudzą i nie zaczną grać na większej wydajności to wynik końcowy może być nie ciekawy. odpowiedz

Wolfik - 1 minutę temu, *.mm.pl @Sebo(L): Zlekceważyli ich. odpowiedz

Jot - 4 minuty temu, *.centertel.pl Ale ten śpiączka ma zryty łeb… odpowiedz

qrna - 7 minut temu, *.chello.pl Tu jest potrzebny na wczoraj inteligentny playmaker. Za conajmniej 3 mln Euro. Lepiej zakontraktowac jednego porządnego niz 3 sredniakow.

Przy takim zawodniku reszta wskoczylaby o poziom wyzej.

Dziadowanie nie ma przyszlosci. Predzej czy później sie to zemsci.

Jak sie nie ma pomyslu i srodkow na taki klub, to lepiej sie wycofac. Chyba, ze ta dzialalnosc ma sluzyc tylko wlascicielowi. odpowiedz

Wolfik - 2 minuty temu, *.mm.pl @qrna: Już widzę, jak inteligentni "playmakerzy" przebieraja nózkami by trafic do naszej ligi... A nawet jak niby chcą, to by ich pozyskać trzeba włożyć dodatkową kase dla róznych "menago", rodziny, krewnych i ch... wie kogo jeszcze. Jak z Sorescu. odpowiedz

Michał - 8 minut temu, *.plus.pl Nie długo 3/4 ligi będzie nas lało a Mioduski twierdzi że mamy najlepszą kadrę od lat. I jakoś nic z tego nie wynika. Jeszcze bym poczekał na nowy kontrakt dla Michniewicza. Strzały tragedia rzuty wolne tragedia rzuty rożne tragedia gra tragedia. No chyba że mecze mają się same wygrywać bez trudu i na śpiąco. odpowiedz

Miki55 - 8 minut temu, *.chello.pl Tragedia z taką grą to możecie sobie pograć w cymbergaja. Nie ma reżysera gry, tragiczne wyprowadzanie piłki do kontry, strach i panika w obronie, wrzutki "na aferę" - może coś tam przez przypadek się uda. Przegramy ten mecz niestety i to z kim, nie z Realem nie z Benfiką tylko z ostatnią drużyną ligi na własnym stadionie. Szlag mnie trafia jak patrzę na tych nieudaczników. Faulu na pewno nie było, karny z kapelusza dla padolino, który to już raz. To chyba jakaś zmowa sędziowska i czuję w tym rękę Listkiewicza i Frankowskiego. odpowiedz

Avatar - 9 minut temu, *.vectranet.pl Taktyczne średniowiecze!

odpowiedz

Kolega po szalu - 5 minut temu, *.plus.pl @Avatar: Włoski trener dziś trenuje więc gramy .. po Polsku:) odpowiedz

) o: - 10 minut temu, *.chello.pl A we Wrocławiu jak naszego tracił i wypychał od piłki rękami i karnego nie było? A tu Mati go lekko dotknął no luuuudzie.....ewidentne gwizdanie przeciwko Legii odpowiedz

Wolfik - 11 minut temu, *.mm.pl Najgorsze, co może się zdarzyć to lekceważenie przeciwnika. Zrobili to wczoraj siatkarze, robi to dziś Legia. Oby bez identycznego zakonczenia...



Nie przystoi tak grać, tak po prostu.... odpowiedz

bugi - 12 minut temu, *.tvtom.pl http://www.maniak.tv/mk6 proszę

odpowiedz

XYZ - 4 minuty temu, *.vectranet.pl @bugi: Dzięki! odpowiedz

123 - 13 minut temu, *.chello.pl Leczna strzela poki co wiecej bramek od nas.

odpowiedz

bum - 13 minut temu, *.237.44 Marne statystyki.... Karny .... Przeciwko komu? Jakiemuś górnikowi łęcznej. Słaby charakter ma nasza Legia ale co się dziwić jak trenerem jest jakaś popierdółka konfident poznański.

Chcemy trenera a nie poznańskiego frajera!!!

Stasiu wróć i zrób żołnierzy z naszych piłkarzy!

Mioduski ty fajo chciwa na miarę Europy ma być klub to i trener owy by się przydał.

Fakt czesiek nie jest najgorszym spośród dotychczasowych wyborów kudłatego ale jednak to nie ta półka nadal!!!!

Drużynie potrzebny jest charakter a nie oszukujemy się... słowik niema tego czegoś odpowiedz

Realista - 7 minut temu, *.plus.pl @bum : Akurat dzisiaj trenerem jest De Petrillo więc to nie wina Czeska że tak grają. odpowiedz

:) - 14 minut temu, *.chello.pl Wieteska z Mucim taka tiki taka można śmiało nazwać odpowiedz

Mvk - 15 minut temu, *.t-mobile.pl Grajmy Pehartem..To kocur jest..Mahir dramat słusznie ława..Wielkie brawa za rozsądek Trenera.Thomas to szybki,kreatywny,rewelacyjny do gry kombinacyjnej i młody napastnik..My mamy tyle hajsu ze mozemy grac Emerytami..Psg go nawet nie sprzedamy..Pozdr odpowiedz

Michał - 16 minut temu, *.plus.pl Co dzisiaj gra Legia to tragedia. Śpimy na boisku i nic nie gramy. Tragedia. Łęczna zaraz ruszy i czyżby znów przegramy? Tragedia nasza gra.Nasi myślą że jak mecz z Łęczną to sam się wygra. odpowiedz

Kibic - 16 minut temu, *.tpnet.pl Piłkarzyki - pajacyki. Co oni grają? Sądzili, że Leczna położy się przed nimi? odpowiedz

nosacz - 12 minut temu, *.centertel.pl @Kibic: problem w tym ze Łeczna leży przed nimi z rozłożonymi nogami ale to eunuchy w pampersach nawet to spier...

odpowiedz

Sebo(L) - 16 minut temu, *.master.pl Niestety bardzo słaba gra Legii w pierwszej połowie.Brak płynności w prowadzonych akcjach,podania w poprzek i do tyłu.Brakuje pomysłu na rogrywanie akcji ofensywnych.Wygląda to póki co bardzo kiepściutko. odpowiedz

Hiszpan - 17 minut temu, *.com.pl Ale padaka. Bez pomysłu. Brak asekuracji. Taką Łęczną to U-13 Legii powinno rozjechać 4:0. odpowiedz

Kibic z tik-toka - 10 minut temu, *.plus.pl @Hiszpan: Wysoko stawiasz umiejętności u- 13 Legii :) a potem jak dorosną to będą mieli problemy w jakimś Szczuczynie. odpowiedz

Opoor - 19 minut temu, *.centertel.pl Dobrze, że dzisiaj z Łęczną bo z takim Lechem to wpier..l murowany by był. odpowiedz

Leśny Dziadek - 19 minut temu, *.centertel.pl Jaki karny? Ale może wzrok mi szwankuje... odpowiedz

nosacz - 17 minut temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: nie powinno to spiseg kurła xd odpowiedz

nosacz - 27 minut temu, *.centertel.pl co te drewniaki warszawskie grajo kurla, tamci sie kopio w czolo a ci jeszcze bardziej odpowiedz

Leśny Dziadek - 23 minuty temu, *.centertel.pl @nosacz: Tryknij kozła na rynku albo leć kopać pyry. odpowiedz

nosacz - 19 minut temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: hahahaha karny xd co za partacze z porażeniem mózgowym xd idz tam sie onanizuj pod 7:0 xd odpowiedz

Leśny Dziadek - 30 minut temu, *.centertel.pl Jeszcze 5 brameczek poproszę odpowiedz

XYZ - 36 minut temu, *.vectranet.pl Ma ktoś link do transmisji TV? odpowiedz

Ja - 42 minuty temu, *.plus.pl Doping to jakaś katastrofa po prostu żenada odpowiedz

Leśny Dziadek - 36 minut temu, *.centertel.pl @Ja : A tam jest jakiś doping? A nie, czekaj, aparat z ucha mi wypadł... odpowiedz

Leśny Dziadek - 55 minut temu, *.centertel.pl Jeszcze 6 i będzie mój wynik. odpowiedz

JACUNHO - 1 godzinę temu, *.kampinostelco.pl Czechu ???! Aleś schudł!! odpowiedz

Jagoda - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Panowie podajcie proszę dobry link do meczu odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Jagoda: masz ładne imię odpowiedz

kriss - 57 minut temu, *.centertel.pl @:) : u mnie siatkę oglądają i nie mozna mecza kiknąć tez poproszę o link odpowiedz

Pab(L)o - 1 godzinę temu, *.mm.pl Szkoda że bez Mahira od początku odpowiedz

Kosi JWP - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 3-0 po pierwszej i Boruc karnego na 4-0. Prośba panowie. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Jazda dzisiaj panowie 7:0!!! Kiełbasy do góry i golimy Łęczną na pełnej k....e!!!; odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Michał: Ochłoń - 2:0 zupełnie wystarczy , na więcej w obecnej formie po prostu nas nie stać . odpowiedz

