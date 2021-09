Konferencja pomeczowa

De Petrillo: Zagraliśmy wolniej niż zazwyczaj

Niedziela, 19 września 2021 r. 20:05 Fumen, źródło: Legionisci.com

Alessio De Petrillo (asystent trenera Legii): To był mecz, w którym najważniejsze były trzy punkty. W Ekstraklasie idzie nam gorzej niż w Lidze Europy, ale to wynika trochę z braku sił. Praktycznie od dwóch miesięcy regularnie gramy mecze co 3 dni, a do tego są jeszcze treningi. Ciężko w takich warunkach naładować w pełni baterie.



To, że rozpocząłem mecz jako pierwszy trener nie było dla mnie nowością. 20 lat pełniłem taką funkcję. Także to było coś fantastycznego. Inna sprawa, że dobrze czuję się jako asystent Czesława Michniewicza. Trener daje mi niezbędną przestrzeń.



Co do samego meczu, to zagraliśmy wolniej niż zazwyczaj. Jednak powtarzam, że gdy głowa jest zajęta czym innym, to trudno jest o większe zaangażowanie. W przerwie dokonałem trzech zmian, ale to wynik nie był kwestią złych decyzji. To nie była kwestia personalna, że ktoś źle grał. Brakowało nam równowagi w grze pod nieobecność Andre Martinsa. W związku z tym, pojawił się Ihor Charatin, żeby odzyskać równowagę.



Przed nami mecz w Suwałkach i trener Czesław Michniewicz przeanalizuje dzisiejsze zawody, tak jak robi to zazwyczaj. Na pewno będą zmiany, żebyśmy mogli zachować energię, bo przed nami kolejne ciężkie mecze - Raków, Leicester, a potem wyjazd do Gdańska. W każdym z tych spotkań potrzebna jest siła. Niemniej mamy siły, żeby robić roszady. Potrzebujemy dobrze naoliwić ten zespół, żeby wszystkie mechanizmy dobrze działały.