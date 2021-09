Kiereś: Szkoda. Mogliśmy powalczyć o punkty

+ dodaj komentarz

Do czego to doszło żeby trener jakiegoś górnika łęczna tak się wypowiadał.... Zobacz mioduski do jakiego poziomu obniżyłeś nasz klub... Każdy to widzi dalszy komentarz jest zbędny

- 5 godzin temu, *.vectranet.pl

@czizys: Dokladnie kolejny kiepski mecz poziom przeciwnika pozwolił nam na wygrana nie dosc ze mieli lepsze okazje na bramke tylko napastnicy z okregowki to i nasze bramki z przypadku 1 samobujcza ze zlego dogrania Mladenovicia ktory nawet raz nie wrzucil konkretnej pilki 2 Muci wciska sie miedzy trzech przeciez to nie mialo szans na powodzenie do tej pory nie moge pojac jak on to zrobil i co ci obroncy chcieli zrobic chyba ta reka pilkarza gornika troszke zdeorietowala przeciwnika 3 bramka kolejna z niczego a bramkarz nie wyciagajacy pilki strzelonej w niego totalna amatorka Slaby gornik łeczna podarowal nam 3 punkty najgorsze ogniwa Mladenović brak odpowiedniego dosrodkowania na 15 prub 15 do obroncow gornika Skibicki strzaly rozpaczy jak zobaczyłem jego szczescie i zachwyt ze trafił w bramke i bramkarz zlapal to mnie zamurowalo gra na statystyki nie na to by cos strzelic osiagnac te jego strzaly sa beznadziejne jak slabo strzela niesz szuka rozegrania dryblingu urwania sie by nie zaklamywac statystyk strzalami ktore nie byly wypracowane i nie mialy szansy powodzenia 2 najgorsze ogniwa oby Ribeiro ZACZOL grac moze dosrodkowania beda lepsze

odpowiedz