Zwycięstwo bez fajerwerków

Sędziowie

Główny: Mariusz Złotek

Asystent: Konrad Sapela

Asystent: Radosław Siejka

Techniczny: Wojciech Krztoń



Komentarze (34)

+ dodaj komentarz

dodaj

yyy - 49 minut temu, *.aster.pl Leicester to nas rozjedzie z taką grą... odpowiedz

Markus Merk - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jak na taki chaos i tyle niedokładności to i tak dużo sytuacji stworzyliśmy. Gdyby nie bramkarz to powinno być z 5:1, 6:1. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Dwa pozytywy - Jędza biegający jak szalony w obie strony i bramka Muciego. Reszta do zapomnienia. Ale najważniejsze mecze przed nami. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Albo coś mnie minęło, albo żaden z obstawiaczy się nie wpisał po meczu. No ciekaw jestem, ile tam na wygrywali hehehe. Sorry, nie mogłem się powstrzymać.



Co do meczu, to ważne 3 pkt. ale delikatnie mówiąc średnio się na to patrzyło. Luki to chyba odpocząć powinien, a np. Muci za niego. Gdzieś pogubił formę. No cóż, za tydzień będzie lepiej. odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl @Arek:

Luqinhas w słabszej formie i tak jest jednym z najlepszych zawodników ligi, on gra tak jak wymaga od tego sytuacja, przyjdzie mecz z Leicester, będzie stary Luqinhas. Ja tam jestem jego fanem. Dla mnie to taki Roger obecnych czasów w Legii. odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl mecze z Bełchatowem, Łęczną i Niecieczą tak wyglądają , nie można lepiej grać, znaczy Legia nie może, oczywiście taki np. Lech je rozpruwa, ale Lech nie był, nie jest, i nigdy nie będzie naszym mentorem, nie ta liga... Legia wygrała, coś tam strzeliła i starczy , piłeczka będzie za tydzień i 30 września z angolami odpowiedz

floyd - 4 godziny temu, *.aster.pl @olew: no fakt, u amikorzy jest już podnieta jakby podbili kosmos, a prawda jest taka, że oni pograją kilka meczów na plus a potem depresja i mamy ku..a dosyć:D dla mnie też ten dzisiejszy mecz to był tylko znaczek w kalendarzu, prawdziwe granie zacznie się 30ego :D pozdr olew odpowiedz

(L)eming - 4 godziny temu, *.. Liczą się 3 punkty. Za wrażenia artystyczne nikt punktów nie przyznaje. Mogą w ten sposób grać wszystkie mecze, oby z takim samym skutkiem. odpowiedz

Kurak (L) - 4 godziny temu, *.32.241 Jaka gra, takie zwycięstwo. Powinni ich zmieść z tego boiska ale lepiej się nie wytężać. Mecz z Rakowem sporo pokaże gdzie jesteśmy na tę chwilę w tym sezonie a z Leicester pewnie obnaży nasz poziom. Nie chcę skazywać naszych piłkarzy na pożarcie, ale przedziwnie grają. Potrafią pokazać ciekawą grę przeplataną niezrozumiałymi błędami. Potrafią cisnąć po czym nagle wytną gamonia i karny murowany. Fakt że wygrywając dwa zaległe mecze możemy wywrócić tabele do góry nogami, ale wygrana 3 do 1 po bramce z samobója i "założeniu siatki" bramkarzowi, z "tuzami" z Łęcznej zachwytu nie przynosi. No ale mogę się grubo mylić. W Moskwie też miał być worek goli w naszej bramce... Pozdrawiam. odpowiedz

Pab(L)o - 5 godzin temu, *.mm.pl Ważne 3 pkt, gra ehhh. Luqi musi poszukać formy do jakiej nas przyzwyczaił, Tomas masakra, ale to już od jakiegoś czasu, teraz cały tydzień na spokojny trening i kolejny ważny mecz, Muci, Mahir naprawdę dobrzy zawodnicy. Uważam też, że takiego karnego dla Legii nikt by nie gwizdnął odpowiedz

floyd - 5 godzin temu, *.aster.pl Właśnie wróciłem z meczu. Tak na gorąco:

- nie wiem jaki jest powód napinki z gośćmi, pamiętam że zawsze między nami były neutralne stosunki i brak wyzwisk

- Śpiączka - pajac, beznadziejny zawodnik, wielkie zero które, no name któremu się wydaje że może uciszać Żyletę - dostał to co chciał

- jak było zaangażowanie i chęć gry, to Legia cisnęła i były sytuacje, niestety często włączał się naszym tryb "GOD MODE" i było bardzo źle

- uważam, że gdyby dziś było coś mocniejszego niż Łęczna, dostalibyśmy w p...ę

-Muci i Emreli to diamenciki, miło się je ogląda odpowiedz

(L)opez.pl - 5 godzin temu, *.mm.pl Cieszą trzy pkt.

Mecz tragedia jak tak będziemy grać po każdym spotkaniu w LE to czarno to widzę odpowiedz

Legion - 5 godzin temu, *.chello.pl Po 1) dlaczego znowu oszczędzany Emreli? Przecież kolejny poważny mecz dopiero w sobotę więc zdąży odpocząć, nie róbmy sobie jaj, że nie można zagrać meczu 3 dni po poprzednim!! Niech gra od 1 minuty, jak będzie do przerwy +2 dla nas to może zejść a nie znowu to oszczędzanie. Mało już punktów pogubiliśmy przez to!? A 2) to ten Wędrychowski 3x lepszy niż Skibicki. odpowiedz

Marunia - 5 godzin temu, *.play-internet.pl O co chodzi z tym najazdem na Bartosza Śpiączkę, czym sobie zaskarbił aż taką "sympatię" Żylety? odpowiedz

Spiączkakurfa - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Marunia: był dziś gwiazdą wieczoru???? odpowiedz

Robert Szenfeld - 6 godzin temu, *.centertel.pl Muci ma kopyto że szok ... jeden krok rozbiegu i pocisk leci.... będzie pożytek z tego chłpaka .. technicznie też daje radę . odpowiedz

bum - 5 godzin temu, *.237.44 @Robert Szenfeld : Mioduski też tak myśli hehe tylko że w innej kategorii hahah. Daje mu jeden sezon w Legii jak będzie tak strzelał z daleka. Pozdr odpowiedz

Siwy - 6 godzin temu, *.sky.com Nie oszukujmy się! Gdyby dziś przyjechał Lech czy Piast to skończyło by się 3-3 albo 4-4 ewentualnie w plecy… ja nie wiem jak można grając (bez obrazy) z jedna z najsłabszych drużyn i nie doskakiwać do rywala przy próbie wyjscia z połowy? Mam nadzieje ze to wpadka bo Czesia nie było.Najważniejsze punkty!Mocno Legia! odpowiedz

Dedi - 6 godzin temu, *.plus.pl @Siwy: Piast ?? Chyba Raków. Piast grał taki piach z średnią Lechią że patrzeć się nie dało. Najgroźniejsi rywale dla nas w tej lidze na ten czas to Pyry niestety, Raków , Śląsk i Pogoń. Reszta powinna być pokonywana bez problemów. odpowiedz

(L)ukasz - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Myślę, że nie ma co panikować. Widać było, że grają na pół-gwizdka i mają mecz pod kontrolą (poza ostatnią minutą pierwszej połowy). Na poważniejszych oponentów wyjdą bardziej zmotywowani :). odpowiedz

(L)eo - 6 godzin temu, *.master.pl Jak będziemy tak grać dalej to słowiki nas rozjadą jak skisle. odpowiedz

Rozbawiony - 6 godzin temu, *.plus.pl Ogarnijcie się ludzie! Drużyna jest nowa, kilka dni temu odniosła świetny wynik w Moskwie.Dziś wygrała dość łatwo, a Wy się przypieprzacie w komentarzach. Albo nie znacie się na piłce albo macie taką naturę. Wasz syn przyniesie ze szkoły "czwórkę" z matmy a Wy będziecie mieć pretensje czemu nie "piątkę" i to nawet wtedy gdy to nie będzie jego dziedzina. Podobno średnio co setna osoba czytajaca artykuły komentuje, żywię nadzieję że nie komentujacy nie są tak smęcący. odpowiedz

Sebo(L) - 6 godzin temu, *.master.pl Póki co Michniewicza rozgrzeszają wyniki (MP,awans do LE) bo niestety nie gra czy raczej styl tej gry.Styl niestety jest beznadziejny,co prawda w wielu przypadkach skuteczny ale wizualnie nie do zaakceptowania.Legia w każdym niemal meczu bardzo się męczy żeby coś ustrzelić równocześnie męcząc kibiców,którzy to oglądają.Rozumiem,że nie każdy mecz musi być piękny dla oka bo nie zawsze wychodzi to co się założy,ale niech mi ktoś powie jaki mecz oglądało się z przyjemnością od czasu meczu a raczej pierwszej połowy z Pogonią w zeszłym sezonie? Ja takiego sobie nie mogę przypomnieć. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Sebo(L): w Lubinie bardzo fajny meczyk był. odpowiedz

Yeti - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Gra biedna jak mysz kościelna. Trzy punkty zaliczone ale efekty wizualne mierne. Za tydzień będzie prawdziwy sprawdzian z Rakowem i weryfikacja o co gramy w tym sezonie. odpowiedz

Rany po operacjach kolan - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Yeti: tu sie zgadzam w 100 % odpowiedz

Jaro - 7 godzin temu, *.autocom.pl Ciężko to się ogląda, bez ładu i składu, jak na lekarstwo przemyślanych akcji, gole z przypadku, to co się wyrabia w swoim polu karnym to kryminał,brak dokładności. Charatin wybija na oślep, Mladenowic jest zagrożeniem, ale pod swoją bramką. Cały czas mam nadzieję, że z tych zawodników da się złożyć drużynę.



odpowiedz

Kibic - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Jak mają te mecze ligowe tak wyglądać i tak wygrywać to niech tak będzie byle była walka i wyniki w Lidze Europy. A mecz nudny strasznie. Ale gdzieś muszą przecież odreagować stresy po Spartaku. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Muci, Emreli, Kastrati, Mladenovic na plus. Reszta piach straszny na stojąco.. Lukinias gdzieś zgubił formę.. Josue się snuje po boisku, Slisz tradycyjnie piach i rozbiegane oczka ...podania na alibi wszystkie...Pekharta to trzeba było sprzedać w zimie i zostawić Rosołka. Nie biegają, dramat to jest to , że Łęczna zakłada pressing i Legia ma problem, zeby wyjśc ze swojego pola karnego ze 3 straty były w takich sytuacjach. Oczy bolą... odpowiedz

Dedi - 7 godzin temu, *.plus.pl 3 punkty są najważniejsze ale z Rakowem na takie strzały nie można pozwalać bo przegramy. Na Raków trzeba wyjść z taką motywacją jak na Spartak bo oni też wygrali w tym sezonie z Ruskimi. Dobrze że Sturgeon otrzymał u nich dziś czerwoną kartkę bo jest groźny. Dobrze że mecz z Rakowem w tvp Sport bo Jestem w delegacji na weekend.

Pozdrawiam L odpowiedz

Max - 7 godzin temu, *.xtom.com Straszne męczenie buły. W meczu mistrza Polski z szóstą ekipą pierwszej ligi powinna być pełna dominacja, wycieczki przeciwnika na pole karne nie częściej, niż raz na pół godziny, a tymczasem oglądaliśmy wyrównany mecz box to box i gdyby Łęczna sama sobie nie strzelała goli, bądź przy nich asystowała, to wynik mógłby być bardzo nieciekawy. odpowiedz

Sebo(L) - 7 godzin temu, *.master.pl Aż strach pomyśleć co będzie przy takiej grze jaką zaprezentowała dzisiaj Legia,w przyszłym tygodniu kiedy na Łazienkowską przyjedzie Raków Częstochowa. Póki co gra Legii jest męcząca w ..uj. Zamiast z przyjemnością oglądać mecz to człowiek się najnormalniej w świecie męczy.Cieszy tylko wynik i nic więcej. odpowiedz

Xyz - 7 godzin temu, *.orange.pl @Sebo(L): jak to co będzie? Wygramy i to na luzie. Nam z najsłabszymi zawsze kiepsko idzie. odpowiedz

Wawa - 7 godzin temu, *.chello.pl Zwycięscy się nie sądzi

Ale nasi zawodnicy grają totalny

Olew brak jakiekolwiek chęci do gry

Wszystko na stojaka odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.