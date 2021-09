Kastrati: Będę strzelał gole dla fanów Legii

Niedziela, 19 września 2021 r. 19:55 źródło: Canal+

- Nie jest ważne, czy gra się w meczu z kontrataku, czy normalnym atakiem pozycyjnym. Chcę być dobrym piłkarzem, który daje z siebie wszystko na boisku i tak będzie zawsze. To jednak trener jest tu szefem, on zawsze decyduje, kto zagra, na jakiej pozycji i jaka będzie taktyka. Cieszę się, że mogę pomagać drużynie, że zdobyłem decydującą bramkę w meczu ze Spartakiem. Głęboko wierzę w moją drużynę, wiem, że mamy jakość i świetnych fanów. Jestem przekonany, że będziemy wygrywać w lidze i dobrze prezentować się w Lidze Europy i że zdobędziemy mistrzostwo Polski - powiedział w rozmowie z Canal+ Lirim Kastrati.



- Zawsze dedykuję swoje zdobyte gole klubowi i fanom i tak też było w meczu ze Spartakiem. W każdym meczu pokażę, że będę robić co tylko mogę, żebyśmy wygrali. Cieszę się z każdego dnia spędzonego tutaj, będę strzelał gole dla fanów. Nie mogłem uwierzyć, że w Warszawie jest tak świetna atmosfera, jest idealnie, cudownie. Każdy piłkarz chciałby tak mieć w swoim klubie.



- Jak wiadomo, przez ostatnie 3-4 miesiące w Dinamie nie grałem zbyt wiele. Agent zadzwonił do mnie i powiedział, że jest oferta z Legii. Zastanawiałem się dosłownie 10 minut i powiedziałem, że chcę tu grać, bo to wielki klub. Chcę być częścią tego zespołu, atmosfera jest świetna.



- Wiem, że Artur Boruc jest w Legii legendą. Wszyscy piłkarze go szanują, ja także, dobrze się z tym czuję, nie mam problemu, że czasem na nas krzyknie.