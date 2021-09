Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Górnikiem

Wtorek, 21 września 2021 r. 12:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą ocenę za mecz z Górnikiem Łęczna przyznaliście Ernestowi Muciemu. Występ Albańczyka oceniliście na 4,4 w skali 1-6. Dobre noty uzyskali także Mahir Emreli i Artur Boruc. Najniższa ocena trafiła do Tomasa Pekharta - 2,9.







W sumie oceniało 711 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,5.



Muci 4,4

Emreli 4,1

Boruc 4,0

Jędrzejczyk 3,8

Nawrocki 3,8

Slisz 3,8

Skibicki 3,5

Kastrati 3,4

Mladenović 3,4

Luquinhas 3,3

Wieteska 3,2

Josue 3,2

Charatin 3,2

Celhaka 3,2

Rafael Lopes 3,0

Pekhart 2,9