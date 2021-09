Legia wygrała regaty o Puchar YKP Warszawa

Załoga żeglarskiej Legii, dowodzona przez Kubę Pawluka, zwyciężyła w sobotnich regatach o Puchar YKP Warszawa w klasie RS21. Dla legionistów była to forma przygotowań do ostatniej rundy Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej, która w październiku czeka Legię na Zalewie Zegrzyńskim. Klasyfikacja regatów o Puchar YKP Warszawa: 1. Legia Warszawa (Pawluk) 3 pkt. 2. Wojskowa Akademia Techniczna (Myśliwiec) 5 pkt. 3. Lasery Zegrze (Berezowski) 9 pkt. 4. Między Żaglami (Murmyło) 10 pkt. 5. BUZ (Oleksiuk) 15 pkt.

mjr krzyś - 4 godziny temu, *.centertel.pl Bravo! Bravo! Bravissimo!Legia wygrywa pod pełnymi żaglami! W słoncu i w deszczu! Duma i sława! odpowiedz

