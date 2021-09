Debiut Celhaki w Legii

W meczu z Górnikiem Łęczna w barwach Legii Warszawa zadebiutował Jurgen Celhaka . 20-letni pomocnik pojawił się na boisku w 73. minucie i zmienił Bartosza Slisza. - Cieszę się z debiutu Jurgena Celhaki. Pokazuje w treningu, że zasługuje, by dostać szansę. Dziś miał okazję przedstawić się dużynie i kibicom. Myślę, że będzie wykonywał tu kolejne kroki, wszyscy w niego wierzą - skomentował występ rodaka Ernesst Muci .

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Hiszpan - 5 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Powodzenia . odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.