Muci: Zagraliśmy dobre spotkanie

- Zagraliśmy dobrą pierwszą połowę, ale straciliśmy bramkę do szatni z rzutu karnego. W drugiej połowie staraliśmy się zdobyć trzeciego gola, by rozstrzygnąć to spotkanie. Zdobyliśmy trzy punkty i wróciliśmy do walki w lidze - powiedział po meczu Ernest Muci . - Zawsze staramy się zaatakować przeciwnika od samego początku. Udało nam się zdobyć dwie bramki, ale potem nieco przysnęliśmy. W drugiej połowie się pozbieraliśmy i w sumie zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Przy moim golu rywal zagrałpiłkę ręką, ale grałem dalej, bo wiedziałem, że ewentualnie rozstrzygnie VAR. "Wietes" podał mi piłkę, a ja uderzyłem. Tak czy inaczej z tej akcji i tak byłby gol.

(L) eon - 2 godziny temu, *.inetia.pl Lubię Cię chłopie , ale zwyczajnie mnie nie wku...j wypowiedzią. Przysnąć to możesz na d...,

i to dopiero jak masz 60 +. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jak dla mnie, z każdym meczem on jest coraz lepszy. Niech gra częściej, a będziemy mieć pociechę. On ma porządne pierdolnięcie. Nie wiem, czy ktoś w tej drużynie jeszcze tak potrafi. Podobno Josue, ale póki co jeszcze tego nie pokazał. odpowiedz

Xyz - 3 godziny temu, *.orange.pl Oj, długo to on u nas nie pogra. Dla mnie chłopak ma większy potencjał niż Duda - materiał na poważnego Pana Piłkarza. odpowiedz

Yeti - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Mecz był co najwyżej niezły. I to na tle słabego przeciwnika. odpowiedz

kami(L)PRAGA - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Ernest ty zagraleś dobre spotkanie brawo !!! to nie my wygralismy a ułomnosc gornika podarowala nam 3 punkty i 3 bramki

-1 zle dosrodkowanie Mladenovicia jedno z 15 tragicznych wrzutek i przypadkowa bramka samobujcza

-2 wejscie miedzy 3 obroncow klasowy zespol i obroncy by nie pozwolili na taki manewr jaszcze reka zdeorietowala obroncow

-3 strzal w bramkarza ktory puszcza miedzy nogami

to sa bramki ulomnosci przeciwnika w tym meczu nie bylo nawet 1 bramki wypracowanej z akcji po ktorej nalezala sie bramka za wolno rozgrywacie akcjie niema pomyslu na gre szybka akcjie jak gracie wahadlami i Mladenowic wrzuca to szansa powodzenia jest 1 na 1000 pozniej w statystykach widniejemy po 3-4 strzaly celne na mecz dzis skibicki dobil nam statystyki chyba mial taki cel strzelac w swiatlo bramki by statystyki nabic i powiedziec po meczu ze oddalismy 20 strzalow inaczj PIERWSZA POLOWA 3 celne 3 nie celne strzaly druga polowa 14 strzalow 7/7 z czego polowe oddal skibicki i nie mialy szansy powodzenia bo chyba mu brakuje pary w nogach o ile szbkosci troszke posiada to strzalu z dystansu juz nie odpowiedz

Markus Merk - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @kami(L)PRAGA: jak zwykle pierdzie..sz kocopały posrański podszywie. Nawet nie ma co komentować tych bredni. odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.chello.pl Lubię go. Młody, nie obrażał się ze nie gra pół roku, zero kłopotów a teraz sprawia nam radość na boisku. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Ernest Ty zagrałeś super mecz Ty i Emreli..............może jeszcze z 3 kolegów reszta statystowała.. na boisku... odpowiedz

