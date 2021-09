Z obozu rywala

Wigry Suwałki, czyli mało znany przeciwnik

Wtorek, 21 września 2021 r. 19:56 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W środę legioniści rozpoczną zmagania w Pucharze Polski. "Wojskowi" zmierzą się z Wigrami Suwałki. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego rywala.



Wigry Suwałki to aktualnie drugoligowy zespół, choć jeszcze do niedawna rywalizował na zapleczu Ekstraklasy. W sezonie 2019/20 zakończyła się ich przygoda z pierwszą ligą, która trwała sześć lat. W sezonie 2019/20 "Wigierki" pożegnały się z pierwszą ligą, zajmując ostatnie miejsce w ligowej tabeli. W swoim pierwszym sezonie w II lidze zajęli czwarte miejsce, które pozwoliło im walczyć w barażach o awans. Już w pierwszej rundzie fazy play-off przegrali jednak po rzutach karnych z KKS-em Kalisz, a więc fani zespołu z Suwałk musieli pogodzić się z brakiem awansu.



Aktualny sezon "biało-niebiescy" rozpoczęli słabo - od dwóch porażek. Najpierw nie podołali Chojniczance Chojnice, która spuściła im porządny łomot, wygrywając 4-0, a w drugiej kolejce skromnie 0-1 przegrali z KKS-em Kalisz. Później zaliczali wzloty, ale i upadki. Z siedmiu następnych spotkań Wigry wygrały trzy jedną bramką: z Olimpią Elbląg 1-0, Sokołem Ostróda 1-0 i Radunią Stężyca 3-2. Później przegrali dwa spotkania (Stal Rzeszów 1-2, Ruch Chorzów 0-1) oraz dwukrotnie zremisowali (Wisła Puławy 0-0, Znicz Pruszków 1-1). Wigry na swoim koncie zgromadziły zaledwie 11 punktów, co dało im odległą, 14. lokatę. Zespół z Suwałk ma zaledwie oczko przewagi nad Garbarnią Kraków, która znajduję się w strefie spadkowej. Warto dodać, że zdobył dotychczas zaledwie siedem bramek (0,8 gola na mecz), a gorszy wynik ma tylko Hutnik Kraków, który strzelił o dwa gole mniej. "Wigierki" straciły jedenaście goli (1,2 gola na mecz), co jest przyzwoitym wynikiem.



W zeszłym sezonie najlepszym strzelcem zespołu był 32-letni napastnik Kamil Adamek. Doświadczony snajper, który w swojej karierze grał m.in. w Koronie Kielce czy czeskim drugoligowym FK Fotbal Trinec, czternastokrotnie wpisywał się na listę strzelców w lidze. W tym sezonie Adamek może się pochwalić zaledwie jednym trafieniem. Siedem goli w sezonie 2020/21 strzelił były mistrz Polski z Piastem Gliwice, Denis Gojko. 23-latek nie odgrywał w gliwickim klubie ważnej roli, a więc Piast na początku zeszłego roku sprzedał go do Wigier. Gojko stał się kluczową postacią w ekipie z Suwałk, a w tym sezonie wystąpił w każdym spotkaniu.



Kadra Wigier w dużej mierze składa się z Polaków, jednak znajdziemy w niej również czterech obcokrajowców. Swoim CV szczególnie zaciekawić może urodzony w Amsterdamie lewy obrońca Fahd Aktaou. Piłkarz został zakontraktowany przez klub z Suwałk tego lata i dotychczas na drugoligowych boiskach spędził zaledwie kilkanaście minut. Swoją piłkarską karierę Aktaou zaczynał w młodzieżowych drużynach Ajaxu oraz SC Heerenveen, jednak nigdy nie zagrał w pierwszych zespołach tych holenderskich ekip. Później grał w innych holenderskich klubach, marokańskim Wydadzie Casablanca, włoskim trzecioligowym SS Juve Stabia i bułgarskim Cherno More Varna. Aktaou może się pochwalić mistrzostwem Maroka i zwycięstwem w trzeciej lidze włoskiej. Ciekawie wygląda również CV reprezentanta Republiki Zielonego Przylądka, 27-letniego Elso Brity. Piłkarz również urodził się w Holandii, lecz w Rotterdamie, a swoje pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w miejscowym Excelsiorze. Występował nawet w ekstraklasowym Go Ahead Eagles Deventer, w którego barwach rozegrał 26 razy. W tym sezonie w barwach Wigier rozegrał siedem spotkań. W pięciu meczach bramkę strzelił Brazylijczyk João Criciuma, który w Polsce jest od 2017 roku. 27-latek w reprezentował barwy czwartoligowej Bielawianki Bielawa, trzecioligowego Huraganu Morąg i Olimpii Grudziądz. Ostatnim ze stranierich występujących w zespole naszego najbliższego rywala jest Japończyk Kosei Iwao, który do Suwałk przyjechał tego lata z czwartoligowej Ilanki Rzepin. Iwao przed przyjazdem do Polski grał tylko w swojej ojczystej lidze. W tym sezonie w barwach Wigier rozegrał siedem gier.



Historia



Wigry Suwałki to klub założony w 1947 roku. Już rok wcześniej powstał Wojskowy Klub Sportowy Suwałki, ale po roku zmienił nazwę na WKS Wigry Suwałki. To właśnie datę przyjęcia nowej nazwy uznaje się za oficjalną datę powstania klubu. Suwalski klub nigdy nie zagrał w Ekstraklasie, a w roku 2014 pierwszy raz w swojej historii awansował do 1. ligi. Za okres świetności klubu uznaje się lata 70' ubiegłego wieku. W tamtym czasie suwalski klub rywalizował m.in. z Legią czy Gwardią Warszawa w Pucharze Polski.



W całej historii legioniści z Wigrami zmierzyli się tylko raz. Miało to miejsce w 1/16 finału Pucharu Polski w sezonie 1979/80. Na tablicy wyników po 90 minutach widniał bezbramkowy remis, a sytuacja nie uległa zmianie po dogrywce. Legia dopiero po rzutach karnych wygrała w zespołem z Suwałk. Co ciekawe, w 2019 roku rezerwy "Wojskowych" mierzyły się w Wigrami w Pucharze Polski. Legia II zwyciężyła 2-0.