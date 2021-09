11 medali na Ulicznych MP we wrotkarstwie szybkim

We Wrocławiu rozegrano Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim, podczas których zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii zdobyli 11 medali. W klasyfikacji klubowej Legia uplasowała się na miejscu 4., z dorobkiem 318 punktów. Dwa złote i dwa srebrne medale zdobył 22-letni Marek Kania . Z identycznym dorobkiem (2x złoto, 2x srebro) zawody ukończył jego brat, Mateusz Kania . W wyścigu na 100 metrów, zwyciężył Marek Kania z czasem 10.367 sekundy, z kolei drugi Mateusz Kania uzyskał wynik 10.733 s. 21-letnia Maria Kania zdobyła trzy medale (srebrny i dwa brązowe). Joanna Hajduk zajęła miejsca 4, 5 i 5 w poszczególnych wyścigach. Z kolei Adela Strygner w biegu na 100 metrów była szósta w swojej kategorii wiekowej. Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły również Gabriela Puczen oraz Helena Barszczewska . W Ogólnopolskich Zawodach Dzieci, które były imprezą towarzyszącą, trzy srebrne medale wywalczyła Kornelia Blinow . Klasyfikacja klubowa: 1. Znicz Kłodzko 612 pkt. 2. Skate Team Kowalów 529 pkt. 3. UKS Orlica 395 pkt. 4. Legia Warszawa 318 pkt. 5. Zwoleń Team 240 pkt. 6. Zryw Słomcyzn 230 pkt.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.