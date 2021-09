Zmiana terminu meczu z Lechem

Ekstraklasa dokonała zmian w terminarzu 11. kolejki. Spotkanie Legia Warszawa - Lech Poznań odbędzie się w niedzielę, 17 października o godzinie 17:30. Pierwotnie mecz był zaplanowany na sobotę. Zmiana nastąpiła na wniosek partnerów mediowych, mecz będzie można obejrzeć w Canal+ Sport i TVP Sport. Terminarz najbliższych meczów Legii: 22.09.2021 (ŚR) 17:30 Wigry Suwałki - Legia Warszawa 25.09.2021 (SO) 20:00 Legia Warszawa - Raków Częstochowa 30.09.2021 (CZ) 18:45 Legia Warszawa - Leicester City FC 03.10.2021 (ND) 17:30 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 17.10.2021 (ND) 17:30 Legia Warszawa - Lech Poznań 21.10.2021 (CZ) 21:00 SSC Napoli - Legia Warszawa Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Ligi Europy Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

ts - 55 minut temu, *.net.pl a ja już hotel na sobotę zarezerwowałem...i du...a odpowiedz

Ziutson - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Warka80 - my powinniśmy być zadowoleni? Nie mamy żadnego kadrowicza, więc to ukłon w stronę lecha. odpowiedz

Nic nowego - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Ziutson: chyba, że obcokrajowcy wyłącznie odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Ziutson: jak nie mamy???? przecież mamy od cholery tych Pekhartów etc. , którzy jadą na swoje Reprezentacje i grają ławę! ; )



Z Legii to spoko z 8-miu zawodników wyjeżdza!! odpowiedz

(L) - 7 minut temu, *.plus.pl @Ziutson:

Ta...

Mladenowic Emrekli Kosowo Szwecja etc.

Nie mamy żadnego reprezentanta: POLSKI odpowiedz

Warka80 - 3 godziny temu, *.artcom.pl Guzik się znacie, mecz został przeniesiony z soboty na niedzielę i powinniśmy być zadowoleni, w czwartek/piątek zawodnicy wrócą ze zgrupowań reprezentacji i bez treningu już w sobotę by grali mecz, pomyślcie logicznie odpowiedz

Nic nowego - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Warka80: No to zostają tylko obcokrajowcy, bo z powołanych to Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Bartłomiej Drągowski, Łukasz Fabiański, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Robert Gumny, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Tymoteusz Puchacz, Arkadiusz Reca, Maciej Rybus

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Damian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński,

Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski odpowiedz

Mat_84 - 3 godziny temu, *.plus.pl No tak, bo kibice chodzący na stadion są mniej ważni. O dopasowaniu do terminarza LE nie wspominając :/ odpowiedz

Nic nowego - 3 godziny temu, *.centertel.pl Oczywiście, że skoro Legia i niedziela to 17.30 odpowiedz

